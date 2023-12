Millonarios eliminado de la final y comienzan los movimientos: estos son los primeros jugadores que dejarían el equipo

Millonarios dejaría ir a Kliver Moreno, Fernando Uribe y Juan David Torres del club para 2024 - crédito @MillosFCoficial/X

La esfera de Millonarios no está viviendo su mejor semana y el fin de año no será tan dulce como lo esperaban. Con su eliminación de la Liga BetPlay II-2023, los embajadores están próximos a salir de vacaciones, pero desde ya están planeando lo que será la campaña de 2024.

En un gris enfrentamiento por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales del rentado local, América se midió ante los embajadores y les truncó su camino de cara a la final. Los albiazules no consiguieron superar a los vallecaucanos y dejaron a sus seguidores en un marcado desaliento, al desvanecerse las oportunidades de obtener el ansiado bicampeonato.

Una vez aceptada la realidad, la afición comenzó a hacerles a las directivas sus peticiones para el 2024, en el cual enfrentarán uno de sus años más exigentes deportivamente hablando.

El equipo de la capital iniciará el año disputando el título de la Superliga, luego combinando torneos tendrá que rendir en Copa Libertadores, liga y copa locales, lo que supone un esfuerzo físico más allá del común para el plantel.

Con esto en mente, los seguidores del equipo han solicitado el anuncio de nuevos fichajes y la salida de varios jugadores que, según su análisis, no están al nivel para hacer parte de la institución el año que se aproxima y justamente sobre esto ya se habrían determinado los primeros futbolistas a abandonar el club.

Fue el periodista Guillermo Arango el que informó que el histórico delantero Fernando Uribe y los volantes Kliver Moreno y Juan David Torres no continuarían vistiendo la camiseta albiazul para la próxima temporada, por lo que tendrían que ver ir viendo nuevos destinos si desean continuar con su carrera profesional.

Fernando Uribe dejaría una “tusa” grande en la hinchada embajadora

Fernando Uribe es el máximo goleador de Millonarios en la historia de los torneos cortos - crédito @millosfcoficial/Instagram

El pereirano de 36 años de edad abandonó el Pascual Guerrero entre lágrimas, tal vez con conocimiento de que este fue su último choque detrás del escudo embajador. Con el pasar de los años, Uribe se fue ganando el cariño de la afición capitalina a punta de goles, llegando incluso a convertirse en el máximo goleador del club en la historia de los torneos cortos con 51 anotaciones.

Aun así, luego de tener una extraña aventura en Junior durante el 2022, Fernando no volvió a ser el mismo con el albiazul y especialmente este último semestre en el que su olfato goleador estuvo totalmente ausente.

El estado motivacional y mental del futbolista representó un reto tanto para el club, como para él mismo, esperando ambos poder salir del bache con rapidez. Sin embargo, así no sucedieron las cosas y con todo el dolor, admiración y agradecimiento, el club estaría listo para decirle adiós de una vez por todas.

Uribe registra con los capitalinos un total de 138 partidos oficiales, 57 goles, 9 asistencias y un título de liga.

Los casos de Moreno y Torres son menos “dolorosos”

Kliver Moreno no logró instaurarse en el equipo base de Millonarios - crédito @MillosFCoficial/X

Ambos jugadores ascendidos al equipo profesional por Gamero, Kliver Moreno en 2020 y Juan David Torres este año, cuentan con ese punto de inexperiencia que no necesita el plantel para el siguiente año.

Los volantes de 23 y 22 años de edad tendrían que alistar sus maletas y encontrar un destino que les permita continuar acumulando experiencia en su carrera para así obtener mejores oportunidades en el futuro.

Desde que Kliver fue promovido a la profesional logró sumar una buena suma de 45 partidos oficiales disputados con Millonarios, pero no consiguió brillar lo suficiente para instaurarse en el once titular, sumó más de 1.900 minutos de juego en los que no anotó ningún gol o entregó alguna asistencia.

El panorama de Torres es incluso mucho menor que el de Kliver. Juan David jugó un total de 8 partidos oficiales con los embajadores: ante Santa Fe, La Equidad, Jaguares, Once Caldas, Junior, Envigado y Boyacá Chicó, donde sumó apenas 200 minutos de juego en los que vio dos tarjetas amarillas.