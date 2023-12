Sebastián Montoya tiene futuro incierto en la Fórmula 3: está buscando cambiar de escudería

Sebastián Montoya espera concretar pronto un nuevo equipo para correr en la F3 para 2024 - crédito FIA

Con el semáforo en rojo y con las luces en este color al menos hasta marzo, las principales conversaciones que rondan el automovilismo están enfocadas sobre quienes serán los pilotos que tendrán un puesto asegurado en las máximas categorías para 2024.

Te puede interesar: El colombiano Sebastián Montoya nominado al mejor momento del automovilismo del mundo en el 2023: este es el video

Allí se planta el nombre del joven colombiano Sebastián Montoya, quien en este 2023 debutó como conductor en la Fórmula 3 y espera el próximo año poder asentarse allí con más fuerza en búsqueda de cumplir su sueño de entrar a la Fórmula 1.

Una gran parte de las escuderías de la F3 no ha anunciado su alineación de pilotos para la siguiente temporada, pero luego del rendimiento que mostró Montoya durante el año, son bastantes las dudas que se plantan sobre su continuidad.

Te puede interesar: Las historias jamás contadas de Franco Colapinto y su álbum familiar: el día que convirtió en pista una juguetería y las travesuras en cuatriciclo

Justamente sobre esto, el propio piloto, en conversación con El Tiempo, aclaró un poco el panorama de su futuro y en primera instancia afirmó que una de las prioridades es cambiar de equipo. Para Sebastián gran parte de su irregularidad en el asfalto se debió a problemas mecánicos, por lo que su decisión no sería continuar conduciendo tras el volante del Hitech Pulse-Eight:

Sí. Estamos mirando qué vamos a hacer para el próximo año. En este tuve muchos problemas con el carro, sobre todo en clasificaciones, y eso afecta bastante. Honestamente, sí. Lo de Hitech fue un poco a último momento con mi entrada como piloto júnior de Red Bull, entonces cambiar es una opción para seguir aprendiendo y meterte en un carro que sea un poco más rápido, más consistente y que haga que te sientas más cómodo.

El piloto colombiano Sebastián Montoya cerró su debut en la Fórmula 3 en el puesto 16 de la general - crédito @F3/Twitter

Posteriormente, Montoya entregó sus reflexiones sobre lo que fue su primera presentación en la categoría hermana de la F1 y profundizó en que no se siente satisfecho con lo cosechado, pero espera que sus aprendizajes le sean suficientes para mejorar en 2024:

Te puede interesar: Las redes se llenaron de memes tras la victoria de Nacional ante el América por los cuadrangulares de la Liga BetPlay

“Honestamente, es bastante difícil contestar eso porque obviamente nunca estoy satisfecho con los resultados que obtengo. Al final del día, todos los pilotos quieren ganar y si no estás ganando en todas las carreras no es suficiente, pero creo que lo que he aprendido este año no lo puedo cambiar por otra cosa”.

Montoya cerró su primer año en la Fórmula 3 con un total de 37 puntos, ubicándose en el puesto número 16 de la clasificación general. A lo largo de la temporada, Montoya acumuló puntos en diferentes Grandes Premios, destacándose en Sakhir, Australia, Mónaco, Barcelona, Austria, Gran Bretaña y Bélgica. Sin embargo, enfrentó dificultades en Hungría e Italia, donde no logró sumar.

El talento de Montoya le representó la nominación a un premio de la FIA

El rebase de Sebastián Montoya en la F3 con el que fue nominado a un premiod e la FIA - crédito fia.official/IG

El piloto colombiano Sebastián Montoya fue nominado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a una distinción especial por haber realizado uno de los movimientos más audaces del año en el GP de Austria.

Durante la vuelta 18 de la competencia, Montoya ejecutó un adelantamiento que lo llevó a salir momentáneamente del asfalto, asegurando así la quinta posición en la carrera. Esta maniobra ha sido destacada por su valentía y habilidad, según la lista de nominados al mejor momento del año en el deporte motor del 2023.

La acción de Montoya en Austria fue catalogada como una de las más atrevidas y arriesgadas de la temporada, poniendo de manifiesto su destreza al volante. Quienes deseen votar por el conductor cafetero podrán hacerlo dirigiéndose a la publicación oficial de la FIA en Instagram y en los comentarios votar por el momento de Montoya. Las votaciones se cerrarán el 3 de diciembre y solo podrán subir uno por cuenta.

La entrega del galardón se llevará a cabo en el evento de 2023 de la FIA que se llevará a cabo del 4 al 8 de diciembre. La ceremonia de entrega de los premios se llevará a cabo en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán.