María Fernanda Cabal lanzó pullas a Gustavo Petro, luego de que le hiciera el quite a pregunta sobre el ELN: ¿qué dijo?

María Fernanda Cabal volvió a atacar al presidente, esta vez por el estado de las negociaciones con el ELN - crédito Infobae

Como polémicas fueron calificadas las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, ante el interrogante de una periodista que cubre la participación del jefe de Estado en la COP28: cumbre ambiental que se efectúa en Dubai (Emiratos Árabes), y en la que le consultó por el estado de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN); que siguen estancadas.

Te puede interesar: Ministro de Defensa criticó al ELN: “Genera desconfianza sobre los verdaderos propósitos”

La comunicadora le indagó sobre las demoras sobre el inicio del quinto ciclo de negociaciones entre esta organización al margen de la ley y el Gobierno nacional, a lo que Petro respondió, al parecer, con evasivas, pues no resolvió el interrogante planteado. Respuesta que dio para todo tipo de interpretaciones sobre la actualidad del proceso.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: ELN debe mostrar una verdadera intención de paz: congresistas le enviaron mensaje al grupo terrorista a pocas horas de reanudar los diálgos

“Nosotros estamos aquí en Dubái. Me mandas a un punto de la geografía donde no estoy presente, México”, indicó el presidente, que le restó atención a la pregunta y continuó con el diálogo con los medios. Un hecho que fue comparado, incluso, con el “¿De qué me hablas, viejo?” de su antecesor, Iván Duque Márquez.

Este hecho no fue desaprovechado por la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que lanzó nuevas pullas en contra del primer mandatario por su respuesta y, en su cuenta de X (antes Twitter), se despachó contra el gobernante. Para la congresista, Petro no quiere hablar del “fracaso” en el que se convirtió la mesa de negociación.

¿Qué dijo Cabal sobre Gustavo Petro?

Cabal, que se ha convertido en una de las voces disonantes del Congreso, e incluso vocera de su colectividad, no se quedó callada. E hizo énfasis en que el presidente no cumplió su promesa de finalizar cuanto antes el conflicto armado con esta agrupación, por lo que lo dejó en evidencia, cuando anunció que una vez tomara el poder el ELN dejaría las armas en solo tres meses.

“Petro no habla de su fracaso con el ELN, guerrilla que prometió acabar con diálogo en tres meses. Un año y cuatro meses de conversaciones sin resultados para el país”, manifestó Cabal, que publicó el video del momento en el que el presidente evadió a la comunicadora con su respuesta.

Con este mensaje en su cuenta de X, la senadora María Fernanda Cabal señaló al presidente Gustavo Petro de fracasar en el proceso de paz con el ELN - crédito @MariaFdaCabal/X

Y es que luego de una serie de hechos, como el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del registro del Liverpool F.C. y la selección Colombia Luis Díaz, y también otros como algunas violaciones al cese al fuego, vigente hasta el 3 de febrero de 2024, como el paro armado en Chocó, pusieron en aprietos el avance de los diálogos. A lo que se suma la salida de Danilo Rueda de la oficina del alto comisionado para la Paz.

Te puede interesar: “Queda claro que el proceso de ‘paz total’ solamente es con el ELN y con las disidencias de las Farc”: Fiscal Barbosa

“Dedicaremos nuestro esfuerzo a superar la crisis por la que atraviesa actualmente el proceso de diálogos generada por el secuestro de Luis Manuel Díaz. Agradecemos el compromiso del gobierno de México y del presidente Luis Manuel López Obrador para la construcción de paz en Colombia”, publicó el equipo negociador del Gobierno el 25 de noviembre, sin que se registraran mayores novedades.

Ahora, bajo la directriz de Otty Patiño, que asumió el cargo dejado por Danilo Rueda, se espera subsanar esta crisis, reconocida por la cúpula del ELN. Para ello, de parte del Ejecutivo, se exige que se liberen a todos los que están en poder de la guerrilla, en un punto en el que no habría consideraciones de ningún tipo; pese a la dura respuesta de la organización armada, en el sentido de que seguirán con esta práctica.

De parte del Gobierno, los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, al igual que el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y Álvaro Matallana y Orlando Romero hacen parte de la delegación. Mientras que el ELN cuenta con la representación de alias Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell y Nicolás Rodríguez Bautista, también conocido como alias Gabino.