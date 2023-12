Juan Pablo Vega y Estefanía Piñeres dieron el sí frente al mar en medio de una romántica ceremonia

Juan Pablo Vega y Estefanía Piñeres tuvieron una boda muy musical - crédito @estemanmusic/Instagram

Juan Pablo Vega y Estefanía Piñeres llegaron al altar en medio de las playas del Hotel Fénix Beach de Cartagena. La pareja celebró una boda particular en la que el actor Jacques Toukhmanian ofició parte de la ceremonia.

El cantante bogotano y actriz cartagenera dieron el sí en compañía de amigos y familiares que llegaron hasta la isla de Tierra bomba para compartir su felicidad. La fiesta estuvo llena de música y contó con las presentaciones en vivo de Santiago Cruz, Duplat y el mismo Juan Pablo Vega quien le dedicó un tema a su esposa.

El mar caribe colombiano fue testigo de la unión entre la pareja que se comprometió en el mes de marzo durante un viaje a Madrid, España en donde Estefanía le dio el sí al compositor y productor bogotano quien es conocido por sus románticas colaboraciones entre las que se encuentran temas como Lo que falta de mí junto a Leonel García y Tenemos que hablar al lado de Ximena Sariñana.

La novia fue entregada por su madre al novio quien la espero también en compañía de su mamá. El momento que quedó registrado en video por parte de los invitados fue algo informal y no tuvo tanto protocolo, pues la timidez y sencillez de la pareja protagonizó la velada.

Dentro de los asistentes a la ceremonia destacaron los colegas del novio quienes viajaron hasta La Heroica para acompañarlo en la importante fecha. Artistas como Esteman, Tavo Botero, Paula Arenas y Manuel Medrano quien sorprendió al llegar acompañado de la presentadora argentina Luciana Sismondi, se hicieron presentes.

Por parte de la novia estuvo la actriz Natalia Reyes, una de las mejores amigas de la Estefanía y quien es propietaria del lugar en donde se realizó la ceremonia y la fiesta.

Una fiesta al amor

En medio de un ambiente tropical, la pareja compuesta por el cantante Juan Pablo Vega y la actriz Estefanía Piñeres a quien hemos visto en producciones como A mano limpia, Chica Vampiro y recientemente en Las Villamizar de Caracol Televisión, se juraron amor eterno con una emotivas, pero sencillas palabras.

“Regalémonos el placer de amarnos de todas las formas posibles, te amo mi amor mío”, expresó el novio como parte de sus votos matrimoniales los cuales escribió en un papel.

Por su parte, la actriz compartió una anécdota para agradecer a cada uno de los presentes. “Cuando le conté la noticia a mi madre de que iba a cazar con Juan Pablo, le dije: Mami vamos a hacer una fiesta del amor. Ella no me entendió hasta que le expliqué que me casaba. Pero ahora, sé que esa frase que usé de ‘fiesta del amor’ definiría a la perfección lo que sería este momento. Gracias a quienes vinieron desde cerca, desde lejos y a los que no alcanzaron, pero compartieron nuestra felicidad a la distancia”.

Estefanía también recordó una dedicatoria que le hizo a Vega en su cumpleaños. “Celebro que tu vida atravesara la mía. que andes siempre ligero y libre. Que haya tanto baile a deshoras como ahora, que los desayunos sigan siendo fiesta. Que vayas tan lejos como quieras y que en nuestra casa el goce sea siempre una religión. Espero seguir teniendo la fortuna de aprender de ti, de tu forma de andar. Te amo”.

Juan Pablo aportó la parte musical de la fiesta que contó con grandes momentos íntimos que les regalaron sus amigos quienes se tomaron los micrófonos para compartir su talento.

En cuanto a la luna de miel, no se tienen detalles aún, pero se conoce que la pareja comparte el gusto y la pasión por los viajes a lugares poco explorados como es el caso de Islandia, país que recorrieron juntos.