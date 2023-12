J Balvin se refirió a las comparaciones que le hacen con otros artistas y nuevamente contestó a Bad Bunny

El paisa habló de las comparaciones que algunas personas le hacen con otros cantantes y respondió contundentemente - crédito @jbalvin/Instagram

J Balvin ha sido blanco de críticas desde que se consolidó como uno de los principales exponentes del género urbano. El cantante paisa ha tenido que lidiar con numerosos comentarios y, recientemente, respondió a aquellos que lo comparan con otros artistas. El paisa restó importancia a estas comparaciones y resaltó lo que ha hecho por el género urbano.

Te puede interesar: J Balvin reveló finalmente por qué nunca le respondió la “tiradera” a Residente: “No estoy para entrar en circos”

En unos videos que compartió en sus redes sociales hace apenas unos días, el cantante agradeció el apoyo constante de sus fanáticos, quienes lo respaldaron incluso cuando no les ha dado mucha música nueva. Para Balvin, es de gran valor y tiene un significado enorme que muchos de sus seguidores hayan estado presentes en los momentos más difíciles de su vida.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Feid sorprendió a sus seguidores con el estreno de “Ferxxocalipsis”, su selección de nuevas canciones para fin de año

“No hay necesidad de compararme con ningún artista, con el que esté pegado actualmente, con el que está, con el que estuvo, porque no hay pa’ qué, real, no hay necesidad. Cada quien es un mundo y Balvin es Balvin, yo sé lo que he hecho, lo que haré y lo que hice por el movimiento en Colombia, eso no me lo quita nadie”, aseguró el cantante paisa.

Mientras el cantante colombiano agradece por el apoyo de sus fanáticos, sigue trabajando en lo que será su próximo álbum - crédito @jbalvin/Instagram

Posteriormente, el artista paisa resaltó lo mucho que le ha aportado al género urbano y destacó “sé lo que he hecho para la globalización de la música nuestra en el mundo, eso no me lo quita nadie y nadie me quita lo bailado porque toda esa lucha es pa gente que tiene huevas y yo las tengo bien puestas”.

Te puede interesar: Ryan Castro en entrevista con Infobae a pocas horas de participar en el “Mañana será bonito Fest”: “Karol G es mi familia, es mi hermana”

J Balvin ha sido el encargado de liderar el movimiento conocido como Latino Gang; sin embargo, algunos lo han cuestionado por esto, pero el mismo cantante paisa manifestó que esto se lo toma “muy personal” porque para él tiene un enorme significado.

“Antes no nos daban el lugar que nos merecíamos y ahora estamos viendo eso. Obviamente, esto venía desde atrás, desde Yankee y todos los que han pavimentado el camino para nosotros y todos los artistas OG’s que me permitieron abrir otras puertas”, agregó J Balvin en el video que compartió en sus redes sociales.

El cantante colombiano respondió a quienes lo comparan con otros artistas - crédito @jbalvin/Instagram

Para el cantante colombiano es importante que nuevos exponentes del género urbano estén “desbloqueando” nuevas puertas y su misión es hacer lo mismo. “Hoy vuelvo con la misión de desbloquear mucho más, tocar cultura de diferentes maneras, por medio de la moda, la creatividad, negocios, emprendimiento y muchas vueltas sociales que nunca he compartido ni he dicho, pero en algún momento se sabrán y no será porque salgan de mi boca”.

J Balvin vuelve a responderle a Bad Bunny

Luego de que el Conejo Malo se refiriera al artista paisa en su canción Thunder & Lighting mencionado que él era amigo de todos. El colombiano, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, manifestó lo que pensaba sobre eso y aseguró que le extrañaba el comportamiento del boricua, pero no quiso darle mayor trascendencia a esto y lo dejó como una simple opinión.

En esa transmisión en vivo, J Balvin destacó que con Bar Bunny, durante mucho tiempo se apoyaron “mutuamente, hicimos historia y también creamos una nueva historia dentro de la música, no entiendo qué le pasaba por la cabeza, pero bueno, el chico que conozco es una buena persona”,

Sin embargo, en los videos recientes que subió en sus redes sociales, Jose, nombre de pila del reguetonero colombiano, volvió a referirse al tema y aseguró “no soy amigo de todo el mundo, soy amigo del que se lo merezca, el resto son colegas y gente pasajera. Son transferencias, son transaccionales, pero no son reales. Me quedo con lo que soy, José hasta la muerte”.