Duras críticas a Carlos Vives por su punto de vista sobre el patriarcado: “A mí no me ha tocado”

En una entrevista, el samario señaló que no sabe dónde está el patriarcado - crédito @tropicana/TikTok

Hace 30 años, en 1993, Carlos Vives se convirtió en el cantante más popular de Colombia y uno de los de mayor proyección internacional con la publicación de Clásicos de la Provincia, álbum en el que reinterpretó composiciones clásicas del vallenato en un formato actualizado que marcó un antes y un después en el desarrollo de la música colombiana. Éxitos como La gota fría, Amor sensible, La hamaca grande o Compae Chipuco sonaron en las radios de todo el continente y hasta en España, marcando la pauta que en los años posteriores siguieron Shakira, Aterciopelados, Juanes, J Balvin o Karol G, entre otros.

Te puede interesar: Canción “Los Sabanales” ahora sonará al ritmo de Carlos Vives y Ryan Castro

Conforme los años fueron pasando, adquirió fuerza lo que se llamó la cuarta ola del feminismo, que se ha planteado como uno de sus objetivos primordiales la lucha contra lo que se ha denominado el patriarcado. Esta figura es entendida como la responsable de limitar lo que pueden hacer o decir las mujeres (o no) en distintos espacios de la sociedad, y tuvo uno de sus grandes momentos con la aparición del movimiento Me Too en 2017 con las denuncias que recayeron contra el productor Harvey Weinstein por abuso sexual por parte de distintas actrices influyentes de Hollywood.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Carlos Vives, Enrique Bunbury, Roger Waters, Tito Nieves: estos son los principales conciertos que tendrá Bogotá en diciembre de 2023

Lo curioso es que fue el propio Carlos Vives el que tocó el tema durante una entrevista en Tropicana, cuando la locutora Adriana Bustos recordó el popular dicho “detrás de todo gran hombre hay una gran mujer”, pero matizando que “más bien es al lado”. En ese momento el cantante intervino para “aclarar algo”:

“Hay una corriente feminista muy fuerte contra el ¿cómo se dice? El patriarcado. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde hay patriarcado? A mí no me ha tocado patriarcado, nunca”

Cuando matizaron que esta postura se refería al rol de la mujer en una sociedad donde las grandes decisiones las toman principalmente los hombres, Carlos señaló que “el rol de la mujer no es al lado, es halando. Ella va adelante, halando. La mujer es la que va adelante, halando”.

Te puede interesar: Carlos Vives confiesa lo que aprendió de la separación de Shakira: “No está herida porque sí”

O, por lo menos, así fue como lo vivió en su infancia el cantante. “Mis abuelos eran así. Mi abuelo se las tiraba de no sé qué vainas, pero la que mandaba era mi abuela. Las que sacaba mis cuentas era mi abuela”. Cuando le replicaron si en la casa de Carlos Vives mandaba su esposa Claudia Elena Vásquez, el artista respondió “Ajá ¿Y entonces?”, a lo que después añadió “¿Quién no quiere que su mujer le haga todo? ¡Yo quiero que mi mujer me haga todo!”.

Las palabras del cantante generaron una fuerte reacción negativa en su contra en las redes sociales, y muy particularmente en X por la manera en que se refirió a la realidad del patriarcado.

“No me ha tocado el patriarcado” procede a decir cuál es el lugar de la mujer”, “Qué pereza esos señores que no quieren aprender.”, “Carlos Vives siendo Carlos Vives”, “otro ejemplo de un hombre que no resuelve una mondá si no es jalado por una mujer”, “No lo ve porque el patriarcado lo ejerce el”, fueron algunos de los comentarios que más resonancia alcanzaron sobre el tema.

Curiosamente, en otra entrevista que concedió días atrás en la emisora Bésame, se refirió a Shakira y a las lecciones que le dejó su separación de Gerard Piqué: