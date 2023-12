Ana Lucía Domínguez llegó a los 40 y encendió las redes con sensuales fotografías para celebrarlos

Ana Lucía Domínguez celebró su vida desde Guatapé,Antioquia - crédito @analuciado/Instagram

Ana Lucía Domínguez volvió a encender las redes sociales con sensuales fotos en las que dejó mucho al descubierto para celebrar la llegada de sus 40 años. Ella compartió fotos íntimas desde la habitación de un hotel en Guatapé, Antioquia, donde despertó llena de regalos y sorpresas.

La actriz bogotana se mostró feliz, tranquila y agradecida con la vida por todo lo bueno que le ha pasado: “Doy gracias por tanto cariño, por tener salud, por todos los proyectos que vienen y por estar rodeada de gente maravillosa que amo. Legué a los 40, pero los años que cuentan son los que faltan por vivir”.

Fue tan solo hace una semana cuando el 28 de noviembre la Ana Lucía Domínguez se hizo viral al sorprender a su esposo, el actor y músico Jorge Cárdenas a quien le llevó el desayuno a la cama desnuda el día de sus cumpleaños número 53. La pareja compartió en una publicación fragmentos de la íntima velada y sus redes sociales estallaron. Hoy, ella repite la similar escena, pero esta vez para festejar su llegada al cuarto piso. La actriz documentó su despertar en paños menores.

Ana Lucía Domínguez subió la temperatura en las redes con su cumpleaños número 40 - crédito @analuciado/Instagram

Ella conversó con sus seguidores a través de las historias de su cuenta de Instagram dejándose ver desde el cuarto del hotel en el que se encuentra celebrando la importante fecha. Ana Lucía presumió los detalles que recibió desde las primeras horas del día, champaña, rosas, chocolates y una carta hicieron parte de las sorpresas que su esposo y familiares le regalaron.

“Les confieso que no puedo estar más feliz. Ustedes me llenan de amor y de motivación, es increíble haber llegado a esta edad y sentirme tan vital y realizada. Me he dado cuenta de que he sido muy afortunada porque he gozado de grandes bendiciones”, aseguró en medio de la grabación.

Ana Lucía Domínguez estuvo acompañada de sus padres durante su cumpleaños número 40 - crédito @analuciado/Instagram

Felizmente cuarentona

Para la actriz Ana Lucía Domínguez, que saltó a la fama con las series juveniles De pies a cabeza y Conjunto cerrado, aseguró sentirse a gusto y muy cómoda con su edad, ya que según declaró le genera bastante orgullo todo su camino recorrido hasta el momento, así como la trayectoria actoral que ha logrado atesorar.

“Este es un cumpleaños muy especial. Estos 40 me llegan al alma y al corazón por sus mensajes llenos de amor. Estoy feliz de cumplir 40 años, saben me enorgullece haber vivido tantas cosas tan bonitas y tan bellas, además estar rodeada de mi familia”, escribió la actriz a quien sus padres acompañaron en íntima la celebración.

Ana Lucía Domínguez aseguró sentirse cómoda con sus 40 años - crédito @analuciado/Instagram

Sus colegas famosos le madrugaron y la felicitaron a través de los comentarios en su cuenta oficial de Instagram desde donde le demostraron su afecto y admiración:

“Salud 🥂. Por muchos años mas, sigue así de hermosa”, Johanna Fadul. “Feliz Cumpleaños bella!!!❤️❤️”, Carolina Gaitán. “No sabes cuánto te amo. Eres un ser muy especial para mi. Agradezco a la vida por estar juntas. Que sean 365 días de felicidad, salud, amor, paz y armonía en tú vida. Te adoro. Feliz cumpleaños 💖 ✨️ ✨️ ✨️ 😍❤️”, Natalia Ramírez. “Que los cumplas muy feliz!!😘”, Juan Pablo Llano. “Feliz vuelta al Sol!!!!!❤️❤️”, Julián Cerati. “Feliz Cumpleaños!!!!! a la más top y hermosa de alma y cuerpo”, Viena Ruiz.

La actriz por último aseguró que el 2024 la espera llena de trabajo y nuevos proyectos en los que sus seguidores podrán disfrutar de su talento.

Ana Lucía Domínguez prepara la tercera temporada de su exitosa serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?, donde es la protagonista, así como también se esperan nuevas temporadas de producciones que fueron tendencia como es el caso de Pálpito y Nicky Jam: el ganador, de la misma plataforma digital.