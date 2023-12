Usuaria de Avianca denunció que su mascota ha estado encerrada por varias horas en una bodega: la aerolínea respondió

Daniela Araujo, cuidadora del canino señala que la compañía no le brindó soluciones y el canino deberá permanecer más de 24 horas encerrado sin recibir alimento y sin la posibilidad de hacer sus necesidades - crédito video suministrado

Las denuncias públicas en redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para los usuarios que desean compartir experiencias negativas o injusticias, con el potencial de viralizarse rápidamente. A través de las diferentes plataformas digitales, individuos y colectivos exponen casos de abuso, discriminación, corrupción, malas prácticas empresariales, entre otros, buscando generar conciencia y a menudo instar a las autoridades a tomar medidas.

Te puede interesar: Avianca renovó el menú de sus aviones: ofrecerá comida de marcas colombianas

Tal es el caso de Daniela Araujo, que a través de X, dio a conocer “los atropellos realizados” en contra de su mascota Lulo por parte de la aerolínea Avianca. La cuidadora del canino manifiesta que su animal de compañía ha permanecido encerrado durante varias horas en una bodega al interior de su guacal, sin recibir ningún tipo de alimento y sin la posibilidad de salir a realizar sus necesidades básica.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: El caos se toma El Dorado: pasajeros denuncian demoras e incumplimientos en vuelos de Avianca y Latam

Infobae Colombia se contactó con la denunciante, que detalló de manera concreta los sucesos y el presunto maltrato animal del que está siendo víctima Lulo. Araujo inició contando que desde junio de 2023 hizo la compra de los tiquetes para el trayecto Medellín a Pasto, viaje en compañía de su mascota, el cual estaba programado para el 30 de noviembre. La pasajera llegó a su destino, sin embargo, el perro de soporte emocional no viajó.

Lulo, el perro de apoyo emocional que estaría siendo víctima de presunto maltrato por parte de la aerolínea - crédito Imagen Suministrada

“48 horas antes del viaje verifiqué que todo estuviera en orden, tenía toda la papelería lista. Llamé a Avianca y pregunté si todo estaba en orden y me dijeron que sí. Cuando llego al aeropuerto me dicen ‘no puedes viajar porque los aviones no son aptos para mascotas en bodega’”, narró Daniela para este medio.

Ante la situación, la propietaria del animal consultó a los empleados de la aerolínea sobre posibles soluciones, a lo que le respondieron que su única opción era viajar el 1 de diciembre a las 7:00 a. m.

Te puede interesar: Vuelo 011 de Avianca: 40 años de una de las mayores tragedias aéreas de España

Llegado el día, esto fue lo que sucedió: “El aeropuerto de Rionegro estaba muy nublado y retrasaron el vuelo varias horas. Me pidieron que ingresara a mi perro a las 6:30 a. m. y desde esa hora está en las bodegas de Avianca”.

Daniela detalló durante la charla que luego de llegar a Bogotá sobre las 11:00 a. m. y tras casi cuatro horas de encierro, la dueña del animal solicitó a los colaboradores que le dejaran sacar a Lulo de la bodega para llevarlo al baño, brindarle agua, y alimento; sin embargo, le indicaron que esto no era posible debido a la corta duración de la conexión.

La denunciante asegura que por políticas de la empresa el canino no puede ser alimentado ni puede salir del guacal - crédito imagen suministrada

Ya estando en Pasto, la joven se llevó una gran sorpresa “Pregunté por mi perro y me dijeron que no lo mandaron. Me mandaron las maletas, pero no al perro, lo que me parece absurdo porque sí hubo tiempo de mandar las maletas, pero no a Lulo”.

Araujo comentó a Infobae Colombia que el personal de Avianca, además de no brindarle soluciones sobre el traslado del perrito, tampoco podía sacarlo de la bodega para recibir alimento, ni llevarlo al baño. En un video compartido por la cuidadora se ve que únicamente le brindan agua en un vaso con el guacal asegurado.

Como se ve en el clip, a 'Lulo' le brindan agua en un vaso plástico con el guacal asegurado estando al interior de la bodega de la compañía de transporte aéreo - credito video suministrado

Dada la problemática, la misma usuaria propuso enviar a un familiar para recoger al canino o que una guardería se hiciera cargo y obtuvo como respuesta una negativa debido a las políticas de la empresa. Según relató Daniela, la única opción que sugirió Avianca era esperar a que Lulo llegara en un vuelo el 2 de diciembre a las 9:00 a. m.

Lo anterior, da cuenta que el perrito duraría alrededor de 28 horas encerrado sometido a las condiciones mencionadas anteriormente, incurriendo en un presunto caso de maltrato animal. “No me resuelven, no me dan opciones, y aunque pareciese que solo queda esperar, si quiero que la gente sepa cómo es Avianca, cómo son de insensibles, cínicos y descarados”.

Dada la presión que se ha generado con la denuncia en redes sociales, la compañía de transporte aérea implicada respondió ante las acusaciones afirmando que tienen un equipo de colaboradores pendientes del bienestar de Lulo. De igual forma, afirmaron que adelantaron el vuelo y el canino viajaría a las 6:00 a. m. del sábado.

Ante la presión en redes sociales, la compañía adelantó el vuelo del canino - crédito Avianca / Instagram

“Ya se comunicaron conmigo, la verdad no está en buenas condiciones, está como una maleta más. Por la presión en redes autorizaron que mi tío fuera al aeropuerto (El Dorado) a llevarle agua y comidita”, mencionó Daniela al cierre de esta nota, confirmando que en efecto, la empresa adelantó el viaje del animal.

Pese a que, hasta el momento, Avianca no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este caso, es preciso comentar que tal ha sido el revuelo que causó la denuncia en las plataformas digitales, que incluso la periodista y creadora de contenido para adultos, Amaranta Hank, comentó en X:

“Avianca va a tener encerrado a un animal durante 27 horas, sin alimentación, encerrado en un guacal sin poder ni siquiera salir a hacer sus necesidades “por políticas de la empresa”. Es maltrato animal”.