Exministro de Hacienda cuestionó transición energética propuesta por Petro: “¿Por qué Colombia tiene que ser el mártir?”

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo aseguró que se puede hacer una transición energética sin que eso signifique la autodestrucción económica y física del país - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, Juan Manuel Restrepo, criticó la controvertida transición energética que el Gobierno nacional busca impulsar, en aras de reducir contaminantes en el ambiente. Aunque los problemas ambientales actuales sí requieren de acciones contundentes, el exministro aseguró que Colombia no debería responsabilizarse por resultados que han causado otros países del mundo.

“Yo todavía no entiendo por qué si Colombia emite gases efecto invernadero 162 veces menos que China o 6 veces menos que USA, tengamos que sacrificar nuestro propio futuro económico haciendo una transición energética irresponsable”, escribió Restrepo en X (antes Twitter).

Exministro Juan Manuel Restrepo criticó transición energética de Gustavo Petro - crédito @jrestrp/X

Según datos de Our World in Data compartidos por el exministro, Estados Unidos emitió casi cinco billones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) proveniente de chimeneas fósiles e de la industria. China superó los 10 billones de toneladas y Colombia permaneció en ceros, en comparación con estos países y con el mundo, que llegó a los 35 billones de toneladas de CO₂. Otras cifras del banco de datos compilados por The Economist indican que China casi alcanza las 12 gigatoneladas (gt) en emisión de gases de efecto invernadero; Estados Unidos superó las cuatro gt; Rusia sobrepasó las dos gt; y Japón e India casi alcanzan las dos gigatoneladas.

En otro documento de Datosmacro.com se detalla que China emitió 12.466 toneladas métricas (mt) de CO₂ en 2021; Estados Unidos, 4.752 mt; India, 2.648 mt; Rusia, 1.942 mt; y Japón, 1.084 mt. Mientras tanto, Colombia emitió apenas 77.570 toneladas métricas de dióxido de carbono ese año. La diferencia entre las potencias mundiales y Colombia es enorme, por lo que el exministro aseguró que no es conveniente adelantar una transición energética como la que propone el Gobierno nacional.

Datos de emisión de dióxido de carbono en el mundo - crédito @jrestrp/X

Emisión de dióxido de carbono en el mundo en toneladas métricas - crédito @jrestrp/X

Dijo que iniciativa tendría serias implicaciones en el empleo, la inversión, las regalías departamentales, las finanzas públicas y las exportaciones del país. “¿Por qué Colombia tiene que ser el mártir de la humanidad en este tema?, cuestionó Restrepo en la red social. En ese sentido, afirmó que, contando con los datos arrojados por las gráficas, el Gobierno nacional no debería detener la firma de nuevos contratados de exploración petrolera de gas.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro anunció la ejecución de esta medida durante su intervención en la COP28 en Dubái, aunque se respetarán los acuerdos que ya se hayan pactado al respecto. “El hecho de que la decisión política sea no firmar nuevos contratos de exploración significa que hemos puesto un límite en el tiempo”, explicó el mandatario. Desde la perspectiva del exministro, esta iniciativa es “insensata”; aseguró que la transición energética que busca el Gobierno nacional podría llevarse a cabo sin llegar a la autodestrucción física y económica.

La vasta inversión prevista para la transición energética

A pesar de las múltiples voces que se oponen a la propuesta de transición energética, el presidente Petro informó en la COP28 que ya se tiene un monto de inversión para ella: 34.000 millones de dólares. Estos recursos serán para “lograr 100% de energía limpia para Colombia y mucha energía limpia exportable para el mundo, con lo cual podríamos reemplazar nuestras divisas que hoy salen del carbón y el petróleo, adicionalmente inversiones en turismo y en una economía productiva de industria agricultura limpias”, según explicó el mandatario.

El dinero saldrá del Portafolio para la acción climática y la transición socioecológica y energética justa, que creará el Gobierno nacional con el fin de destinar recursos a la iniciativa, que impactará los sectores de ambiente y desarrollo sostenible, agricultura, comercio, turismo, minas, energía, industria y transporte. Se busca entonces que Colombia pueda competir en el mercado global con productos hechos a base de energías limpias.