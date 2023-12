Pablo Escobar, narcos y fútbol: una lucha de egos entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali que salpicó el campeonato colombiano

Pablo Escobar siempre ha sido vinculado a Atlético Nacional, aunque no hay un documento oficial que así lo confirme. La Copa Libertadores de 1989 fue el título necesario para estar por encima del cartel de Cali - crédito Jesús Avilés/Infobae

La historia del Atlético Nacional de Medellín estuvo ligada directamente a Pablo Escobar durante gran parte de la década de los 80. Su guerra personal contra el cartel de Cali no solo incluyó balas y bombas sino mucho dinero y, quien diría, equipos de fútbol, y terminó empañando algunos de los principales logros del cuadro verde, que, apalancado con el dinero del narcotráfico, consiguió el título de la Copa Libertadores de 1989 y vinculó a varios de los mejores futbolistas colombianos de la época.

La manera de operar de Pablo Escobar en Atlético Nacional siempre fue sigilosa, por lo que nunca se ha encontrado documento alguno que lo vincule legalmente con el club con más títulos en el país. Sin embargo, quienes figuraban como presidentes en el verdolaga sí tenían una estrecha relación con el capo, y fueron considerados testaferros del cartel.

El primer colombiano extraditado a Estados Unidos por vínculos con el cartel de Medellín, en 1985, fue Hernán Botero, presidente de Atlético Nacional entre 1973 y 1980 y 1981 y 1983. El periodista Alejandro Pino Calad le explicó a Infobae Colombia la relación de este empresario con el capo: “Hernán Botero era el que estaba a cargo de Atlético Nacional. Él no hacía parte del organigrama del cartel de Medellín, pero sí fue el primer extraditado por narcotráfico en la historia del país, acusado por Estados Unidos de haber lavado más de 50 millones de dólares del cartel de Medellín”.

Esta manera de operar permitió a Pablo Escobar permanecer a la sombra en Atlético Nacional, según explicó el comunicador, quien ha documentado durante años la relación del narcotráfico con el fútbol colombiano.

El “rey de copas” no fue el único equipo manejado por los testaferros del capo, a diferencia del América de Cali, donde Miguel Rodríguez Orejuela sí fue su cabeza visible: “La seguidilla de dirigentes que estuvieron al frente de Nacional y al frente de Medellín durante los 80, incluso asesinados, todos tuvieron vinculación con el cartel de Medellín o fueron testaferros de Pablo Escobar, pero él nunca estuvo detrás de un equipo, a diferencia de Rodríguez Orejuela que si estaba detrás del América”.

América de Cali vs. Nacional: Cartel de Cali vs. Cartel de Medellín

Atlético Nacional consiguió su primer título internacional en su historia con la Copa Libertadores de 1989.

En 1983, una rueda de prensa del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla encendió el ventilador del vínculo del narcotráfico con varios clubes del fútbol colombiano. Este fue el inicio del enfrentamiento entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, guerra que no solo se vivió en atentados, asesinatos y guerra por las rutas, sino que implicó al América de Cali y al Atlético Nacional.

Miguel Rodríguez Orejuela era el directo financiador del cuadro escarlata, que hasta ese momento había disputado finales de la prestigiosa Copa Libertadores sin el éxito deseado por el narcotraficante. En 1985 Pablo Escobar y sus secuaces iniciaron el proyecto de conformar un equipo antioqueño que demostrara que “los paisas son mejores que los caleños” y la manera de demostrar esto era ganando en el continente, es así como nacen ‘los puros criollos’:

“Pablo Escobar era hincha de Medellín, pero era mucho más fácil dar esa pelea con Atlético Nacional, que era un equipo que peleaba cosas. En 1987 Atlético Nacional lanza su proyecto de los puros criollos, hasta antes de eso era un equipo con jugadores y estrellas internacionales. Efectivamente, lograron el objetivo, porque fueron campeones de la Libertadores de 1989, no ganó en el torneo local, pero en el continente sí ganó, hizo lo que el América no. Un equipo antioqueño dio la satisfacción que el cartel de Cali no logró”.

El fallido operativo de la Interpol contra Pablo Escobar en el Mundial de Italia 90

Selección Colombia en el Mundial de Italia 90 - crédito AFP

El operativo de Interpol contra Pablo Escobar durante el Mundial de Italia en 1990 fue parte de una serie de esfuerzos internacionales para capturar al narcotraficante colombiano. En medio del evento deportivo que atraía la atención mundial, las autoridades intensificaron sus esfuerzos de colaboración para localizar y detener a Escobar y sus asociados, quienes estaban implicados en crímenes y actividades de narcotráfico en varios países.

La presencia de la selección colombiana de fútbol en el Mundial añadía un elemento de complicación, ya que se especulaba sobre la posible influencia de los carteles de la droga en el equipo nacional. Sin embargo, las operaciones concretas y detalles específicos de las acciones de Interpol en ese contexto no han sido ampliamente divulgados.

“Es de conocimiento público que la Interpol hizo un operativo creyendo que podría asistir Pablo Escobar a Italia 90, que no lo hizo o si lo hizo no lo supimos. Pero la Interpol con ayuda de la FBI y autoridades internacionales montó todo un operativo pensando en que podría llegar a capturar a Pablo en los partidos de la selección” dijo Alejandro Pino Calad a Infobae Colombia.

Aunque Pablo Escobar era un ferviente aficionado del fútbol, la selección Colombia siempre estuvo más cercana al Cartel de Cali, quien incluso sus tentáculos llegaron a posicionar a un presidente en la Federación Colombiana de Fútbol, quien después fue detenido por delitos de narcotráfico:

“Ahora la selección que nunca estuvo tan vinculada con el Cartel, salvo a algunos jugadores como Pipe Pérez y Rene Higuita, que siempre ha aceptado que tuvo una relación con Pablo Escobar. Pero la selección siempre estuvo más cercana al Cartel de Cali, fue bastante de la selección Colombia en los 90. El presidente de la Federación en ese entonces fue detenido por narcotráfico”.