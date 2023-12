Natalia Ramírez, de “Yo soy Betty, la fea” habló de sus días en el teatro y reveló una situación que la dejaba dolida

Natalia Ramirez es la más reciente invitada de Flavia Dos Santos en su programa 'Placeres con Flavia' - crédito @flavia2santos/Instagram

Aunque la carrera de Natalia Ramírez como actriz despegó durante los años 90 y se ha mantenido en actividad constante hasta hoy, en la televisión colombiana se le recuerda principalmente por un personaje: el de Marcela Valencia en Yo soy Betty, la fea.

Su papel, en el que interpretaba a la pareja de Armando Mendoza antes de que cruzara sus caminos con Beatriz Pinzón Solano (de la que fue antagonista) le valió el reconocimiento de los televidentes durante la emisión de la telenovela en el Canal RCN.

En los años siguientes, gracias a las retransmisiones de la producción de Fernando Gaitán y su llegada a las plataformas de streaming, las generaciones más recientes han podido redescubrir su papel, permitiendo que fuese vinculada para la producción de la tercera parte de esta historia que se emitirá en Prime Video en 2024.

Unos años antes, Natalia se sumó al elenco de varias adaptaciones teatrales que se crearon con el objetivo de rendir tributo al concepto de Gaitán, fallecido en 2019. Una de las más destacadas de estas incursiones fue Betty, la fea en teatro, adaptación que cosechó un éxito rotundo en el circuito nacional y en el extranjero.

Con el anuncio del regreso de la telenovela ahora en formato de serie a Prime Video, Natalia, al igual que el resto de actores que conforman el elenco, viene brindando entrevistas con regularidad con el fin de hacer promoción. El jueves 30 de noviembre se emitirá precisamente la charla que tuvo la actriz con Flavia dos Santos en su programa Placeres con Flavia de Red+.

Uno de los adelantos que se dio a conocer de la charla abordó justamente la etapa que estuvo trabajando en teatro, en la que confesó que a pesar del éxito de las presentaciones, no se sentía tan querida como el público como hubiese deseado:

“Hay una cosa que a Natalia le duele un montón, pero que ya lo tengo súper superado, pero me dolió mucho y es que nunca me pedían fotos, de hecho, nunca me piden fotos. Yo puedo estar en ‘El Diván’ o puedo estar con las chicas en junta otra vez, que si el ‘Cuartel de las Feas’, y vamos de gira y vamos hablando, a todos les piden fotos y a mí no”

La actriz también se ha referido a los comentarios en los que recalcan que ya está “vieja”, y no mostró complejos ante esos señalamientos. “Todos vamos para allá. Yo tengo 57 años y no me considero vieja todavía”, manifestó.

Natalia Ramírez reconoció el desafío de volver a interpretar su personaje en ‘Yo soy Betty, la fea’

Paralelo a las entrevistas, Natalia junto a sus compañeros de elenco Lorna Cepeda y Julio César Herrera vienen haciendo promoción de El diván rojo, la obra teatral en la que se encuentran involucrados. Semanas atrás, durante una entrevista con El Heraldo a raíz de la llegada de dicha producción a Barranquilla, los tres hablaron del regreso de Yo soy Betty, la fea y sus expectativas.

Durante la charla, Ramírez confesó que sentía un gran peso y responsabilidad por darle vida a Marcela Valencia una vez más: