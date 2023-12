La Sonora Matancera le coqueteó al reguetón y celebra sus 100 años completamente renovados

La Sonora Matancera presentó su nueva voz femenina Lisett Morales - crédito @lasonoramatanceraoficial/Instagram

La Sonora Matancera presentó su nueva generación e Infobae Colombia conversó con ellos sobre los nuevos cambios que trae la popular y tradicional orquesta cubana fundada en 1924. Junto a los nuevos integrantes, entre los que se encuentra un colombiano, llegaron nuevos instrumentos y nuevas canciones.

Conquistar nuevas audiencias, pero mantenerse fieles a sus raíces y esencia es el gran reto que enfrentó la agrupación en esta etapa en la que se preparan para cumplir sus cien años de fundación por todo lo alto. Aunque le coquetearon al reguetón, traen colaboraciones importantes para el género de la salsa, como es el caso de el maestro Gilberto Santa Rosa, Óscar de León y Tito Nieves.

Traer el peso de casi diez décadas y mantener vivo el legado es una gran responsabilidad para esta generación que conformó la nueva Sonora Matancera. La orquesta decidió alzar su voz para decirle al mundo que continúan vigentes y que la marca que traen sobre su espada seguirá rompiendo récords. “Somos Récord Guinness, ninguna otra orquesta se ha mantenido viva un siglo”, comentó su productor Mauricio Silva.

El frente de la agrupación quedó conformado por Andrés Atxury, Balbino González, Joshua MT, el cantante colombiano Sady Ramírez y la más reciente adquisición Lisett Morales, su voz femenina. “Es para mí una oportunidad muy grande porque tengo mi proyecto musical como solista y hacer parte de esta institución me ayudará a promocionarme y darme a conocer a nivel mundial. Como cubana es un honor haber logrado entrar luego de una larga y estricta audición a la que presenté en octubre del 2021”, contó la cantante que entró a grabar de nuevo las canciones que interpretó la gran Celia Cruz cuando estuvo como vocalista de La Sonora Matancera.

El artista colombiano Sady Ramírez llegó a la orquesta de forma premonitoria. Él en 1997, se reunió en Nueva York con el maestro Rogelio Martínez quien dirigió a la Sonora por largos años. “Tenía mi propio grupo y estaba buscando hacer una colaboración con ellos, sin embargo el maestro Rogelio me dijo que yo iba a ser el cantante de La Sonora Matancera, para mí fue muy raro, porque no estaba en busca de eso, pero el maestro se murió al poco tiempo, dos años después, y no alcanzamos a trabajar”. Años después, Mauricio Silva, que tomó las riendas del proyecto, lo buscó para ponerlo frente al micrófono de la voz masculina.

¡Llegó la Sonora!

Para la legendaria agrupación, Colombia, junto con México, es su gran plaza de exposición y principal mercado musical. Esta es su primera visita al país en esta nueva etapa en la que viene estrenando sonidos.

“Dentro de las novedades tenemos la inclusión de la batería y los teclados. Traemos toques de ritmos urbanos, pero apenas la gente escuche las trompetas sabrán que se trata de ‘La Sonora’, de eso no habrá duda”, mencionó su director.

Luego de casi 40 años que La Sonora Matancera no grababa nueva música, esta nueva generación entró al estudio para darle otro aire a su sonido y demostrar que están al día con lo que el público va pidiendo en la actualidad. “Nosotros no peleamos con el reguetón, pensamos que cada escucha lo que quiere escuchar, eso no va cambiar. Le metimos algunas cositas, pero lo que nos interesa es mantener la esencia viva de los que somos”, afirmó Silva.

‘La Sonora’ dará un adelanto de lo que será su nuevo álbum en Colombia, a donde llegaron para hacer parte de un concierto histórico en el que se dieron cita grandes de la música tropical para despedir al maestro Alci Acosta, quien estará por última vez en tarima en Bogotá.

“Para nosotros Colombia es muy importante, tanto así que tocaremos por primera vez en vivo el tema inédito Llegó la sonora en Bogotá, además que estamos muy orgullos de que nos incluyeran en el homenaje al maestro Alci Acosta”, aseguró Lisett.

El paso de la orquesta por Colombia esta vez será corto, pero adelantaron que regresan pronto a Medellín y Barranquilla. “No nos queremos desconectar de Colombia, estaremos yendo y viendo porque para nosotros siempre ha sido el mejor público”, afirmo Sady, además de que también están buscando poder tener una participación junto al artistas colombiano Carlos Vives.

Una Noche inolvidable

La música latina está de celebración con La fiesta fin de año 2023 y por supuesto La Sonora Matancera hace parte de ella. Desde Cuba, directo a tu corazón, y con una única y exclusiva presentación en Bogotá, la legendaria orquesta hará que todos se levanten de sus asientos y se entreguen al son cubano.

La gran noticia es que ellos no estarna solos, pues compartirán escenario con importantes orquestas y agrupaciones del género tropical: Los auténticos e inigualables Corraleros de Majagual, con su cuota del folclor sabanero. Los Melódicos traerán desde Venezuela su sabor y ritmo ‘rompecintura’ que te harán mover la cintura con su ritmo; Los Melódicos, y su explosión de sabor y alegría; Los Hispanos pondrán a todos a bailar con su energía única y su estilo inigualable; y por supuesto en una fiesta colombiana de navidad no puede faltar la sabrosura de Los 50 de Joselito para que bailes al ritmo de sus canciones icónicas. La temperatura subirá al máximo con LA SONORA DINAMITA y su irresistible mezcla de cumbia y sabor; LOS LATIN BROTHERS harán vibrar a todos los asistentes con su fusión de ritmos latinos y su puesta en escena electrizante.Pero eso no es todo, porque este evento histórico también marcará la despedida emocionante de ALCI ACOSTA, quien se despide de los escenarios con su último concierto en Bogotá. ¡Será un momento lleno de emoción y gratitud que no querrás perderte!