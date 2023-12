Karol G transformada en ‘Carla’ para ‘Griselda’, la nueva serie junto a Sofía Vergara

Se reveló un avance de la producción, donde Karol G debutará en la actuación junto a Sofía Vergara - crédito Netflix

La cantante colombiana Karol G hará su debut en el mundo de la actuación en la esperada serie de Netflix, Griselda, que estrenará el 25 de enero de 2024. Protagonizada por la actriz Sofía Vergara, la producción abordará la vida de la narcotraficante Griselda Blanco, conocida con el alias de La viuda negra.

La también llamada Madrina de la cocaína fue una empresaria colombiana que estuvo detrás de un cartel muy famoso. La ficción relatará sus inicios, cuando era una de las mujeres más buscadas de los años 70 y 80. Por ese motivo, el diálogo, el vestuario y las locaciones de la grabación serán de época.

En la serie, la artista antioqueña, que a su vez se le conoce en la industria musical como La Bichota, le dará vida a Carla, una mujer que evoluciona de trabajar en el ámbito sexual a convertirse en una de las confidentes clave dentro de la organización criminal de Griselda. Sin duda, un suceso que tiene a la expectativa a sus millones de seguidores.

Karol G y su personaje en ‘Griselda’

El nuevo tráiler lanzado a través de la plataforma de streaming estadounidense, muestra a la intérprete de Mientras me curo del cora caracterizada con un look distintivo de la época, realzado por su pelo castaño oscuro ondulado y prendas de vestir como el animal print, accesorios resaltantes y uñas rojas largas.

La paisa interpretará a una mujer que se dedicaba al trabajo sexual, pero que luego se convierte en una de las confidentes de Griselda dentro de su organización - crédito Video Netflix

Tras esta nueva revelación, los fanáticos, tanto de la actriz, como de la cantante, e incluso los consumidores de este tipo de contenido audiovisual, se mostraron emocionados por la noticia y ansiosos por verlas pronto en acción. Cabe recordar que meses atrás se filtraron algunas imágenes en medio del rodaje.

De inmediato, sus fanáticos reaccionaron a su look y manifestaron lo ansiosos que están de poder ver a la artista en esta nueva faceta y además acompañada por un sorprendente elenco.

“Wow 2 súper colombianas, viva mi tierra”; “Qué mujer mi Carolina, ella puede con todo, la verdadera Bichota”; “Estoy lista para ver la Bichota actuar”; “No me la perderé por nada del mundo”; “Qué emoción ya la quiero ver”, son algunos de los mensajes que han dejado los internautas en la caja de comentarios del post.

No obstante, y pese a que la producción no ha salido a la luz, la sola publicación también generó controversia por la temática, por la que hubo quienes criticaron diciendo: “Qué pereza otra serie de narcos, ya no más”; “Qué sorpresa Netflix haciendo más series de narcotráfico colombiano”.

Se reveló un avance de la producción, donde Karol G debutará en la actuación junto a Sofía Vergara - crédito Latin Grammy

De otro lado, mientras se prepara para el lanzamiento de Griselda, la artista continúa su trayectoria musical con actuaciones en vivo, como las programadas para el 1 y 2 de diciembre en la ciudad de Medellín, en el desarrollo de su gira Mañana Será Bonito Fest.

Este festival promete a los fans de Karol G una experiencia completa con música de diversos artistas invitados y una gama de juegos y actividades. Además, sigue en plena promoción de su último álbum y su sencillo Mi Ex Tenía Razón, así como de su próxima gira por Latinoamérica planificada para el 2024.

Consolidada como una de las figuras más prominentes de la música urbana, Karol G amplía ahora su huella en la industria del entretenimiento con su incursión en la actuación. La artista, además de preparar su gira continental, sigue conectando con su audiencia a través de plataformas digitales y eventos en vivo, donde demuestra su versatilidad como artista. Griselda se sumará al contenido original en español de Netflix, plataforma que continúa apostando por historias que reflejan la diversidad cultural latinoamericana.