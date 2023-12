James Rodríguez sí saldría del São Paulo y ya tiene equipos interesados: “En el fútbol todo cambia rápidamente”

James Rodríguez lleva 14 partidos con el São Paulo desde agosto, suma un gol y tres asistencias - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

James Rodríguez parece estar reviviendo fantasmas del pasado debido a su escasa continuidad en São Paulo, equipo en el cual había recuperado gran parte de su nivel, permitiéndole regresar a la selección de Colombia y destacar como figura. Sin embargo, las perspectivas para la temporada 2024 no son del todo prometedoras, y se presume un cambio de aires.

El volante colombiano, que en varios partidos fue aplaudido por la afición porque le aportaba mucho a una escuadra que logró el título de la Copa de Brasil y un cupo a la Conmebol Libertadores 2024, mostró sus dudas sobre lo que sigue en su carrera, si seguirá con el Tricolor o dirá adiós.

El volante de São Paulo fue titular y jugó 70 minutos en la fecha 35 del campeonato brasileño - crédito @vintogge/X

James Rodríguez debe mantenerse en forma para participar en la Copa América con la selección Colombia en 2024, ya que será fundamental para buscar el título. El entrenador Néstor Lorenzo tiene como objetivo tanto el campeonato continental como la clasificación al Mundial a través de las eliminatorias.

“El fútbol cambia mucho”

Desde su llegada al São Paulo en agosto de 2023, James Rodríguez lleva 14 partidos, en los cuales solo marcó un gol e hizo tres asistencias, números muy bajos en comparación con su rendimiento en otras escuadras, pero que le sirvió para volver a la selección Colombia en las eliminatorias.

Debido a una molestia, James Rodríguez no fue convocado para el partido de São Paulo ante Bahía - crédito Carla Carniel/REUTERS

Sin embargo, en entrevista con Globo Esporte, dejó entrever que existe la posibilidad de que salga del cuadro brasileño porque no sabe si tendrá espacio en la temporada 2024, todo depende de la decisión del cuerpo técnico, lo que convenga para el futuro y de si no tiene otras ofertas: “En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe”.

“Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo, me quede o no”, afirmó.

El roce con Dorival

Durante una rueda de prensa, el técnico Dorival Júnior afirmó que James Rodríguez no se ha adaptado de la misma manera que en la selección Colombia, porque en ese equipo “conoce las características de todos sus compañeros, estas reuniones mensuales sin duda facilitan las cosas para su nivel”.

Sumado a eso, el entrenador de São Paulo afirmó que el volante “necesitará más tiempo y está buscando hasta que consigamos el ajuste. Ese es el papel del entrenador. Jugar con las piezas para que podamos encontrar las demás”.

Dorival Júnior, técnico de São Paulo, aseguró que James Rodríguez no se siente igual de cómodo que con la selección Colombia - crédito Carla Carniel/REUTERS

Ante eso, James Rodríguez aceptó que tuvo un roce con el timonel por la falta de más minutos, aunque no fue algo grave y espera que se le presente una oportunidad de ser titular nuevamente: “Estaba bravo porque me gusta jugar, ya sea cualquier partido, ya sea una final, un Brasileirão, siempre me gusta jugar. Entonces por eso estaba enojado, pero estaba feliz porque el equipo ganó, el club se encontró con una Copa que no había ganado en toda su historia”.

Posibles destinos

Aunque James Rodríguez tiene contrato con el São Paulo hasta junio de 2025, las declaraciones del colombiano pusieron en duda su continuidad y le estaría abriendo las puertas a que otros conjuntos se acerquen a su entorno, evalúen la situación y posiblemente envíen alguna oferta.

Según el medio digital Futbolred, los primeros equipos en mostrar interés son Los Angeles Galaxy de Estados Unidos, Rayados de Monterrey y Boca Juniors. Este último, a pesar de no participar en la Conmebol Libertadores en 2024, está vinculado a rumores en este momento. Sin embargo, por ahora, solo son especulaciones y la decisión final recae en manos del club y el propio jugador.