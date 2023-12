Colombiana explicó cómo obtener una visa “simple” para trabajar legalmente en Estados Unidos

Anote cuáles son los errores más comunes a la hora de completar el formulario para la visa de turismo a los Estados Unidos - crédito Colprensa

La visa EB-3 se ha convertido en una opción viable para colombianos que buscan trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos, como lo demuestra el caso de María Paula Ramos, una creadora de contenido colombiana.

Te puede interesar: Karol G visitó a niños con cáncer en una clínica al sur de Cali

En recientes declaraciones, la Embajada de Estados Unidos en Colombia indicó que de alrededor de 170.000 solicitudes de visa en 2022, 120.000 fueron aprobadas, reflejando una tasa de rechazo del 30 %. La visa EB-3, que no exige una formación académica específica, se presenta como una alternativa accesible para cubrir las vacantes laborales que no han sido ocupadas por ciudadanos estadounidenses.

Según Ramos, la Visa EB-3 permite a los beneficiarios mudarse con sus familias, incluyendo cónyuges e hijos menores de 21 años, sin la necesidad de cumplir con requisitos educativos o de experiencia laboral extensos. Resalta que el proceso puede tardar aproximadamente dos años y normalmente requiere el compromiso de trabajar por doce meses con un empleador patrocinador en el país norteamericano.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W se va del país junto a Pipe Bueno: a dónde se va y por qué

Una vez completado, los migrantes pueden obtener otros empleos o iniciar negocios, continuando su vida como residentes permanentes. Además, los costos de este proceso pueden alcanzar los 23.990 dólares (97 millones de pesos colombianos) si el pago es de contado, o 25.990 dólares (105 millones de pesos colombianos) si se elige un plan de pagos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Joven colombiano dice que lo deportaron de Estados Unidos y cancelaron su visa por un error: cuál fue

“Este video me lo han pedido mucho porque quieren que les explique con mis propias palabras qué es la visa EB-3 y cómo la descubrí. Es una visa de trabajo que te permite mudarte vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, te puedes ir con tu cónyuge e hijos menores de 21 años, no requiere que hayas estudiado o tener mil años de experiencia, simplemente lo que debes hacer es cubrir una vacante que no se haya podido cubrir por un estadounidense”, comenzó relatando la joven colombiana.

La creadora de contenido reveló que no es necesario tener estudios específicos para obtener el visado estadounidense - crédito redes sociales

La influenciadora María Paula Ramos compartió cómo consiguió el visado EB-3 a través de su cuenta de TikTok @mapiscorner, recibiendo casi medio millón de reproducciones. En su testimonio, Ramos resalta que la falta de demanda de ciertos trabajos por parte de los estadounidenses hace que las empresas busquen inmigrantes.

“Cuando me enteré esta visa la verdad pensé que era mentira, pero me puse a investigar apenas salí de la Universidad, fui a eventos, hablé con diferentes agencias, me di cuenta que sí es larga y es un poco costosa, pero es totalmente cierto esta visa y está disponible para cualquier país de Latinoamérica”, contó la creadora de contenido que tiene más de 61 mil seguidores en la red social TikTok.

La visa EB-3 es descrita como de “tercera preferencia” y se divide en subcategorías para trabajadores especializados, profesionales y trabajadores no especializados. Aparte de la certificación laboral y la oferta de trabajo a tiempo completo, los requisitos para esta visa son relativamente sencillos, como tener un diploma bachiller.

Una influencer colombiana explicó como adquirió la oportunidad de trabajar en Estados Unidos - crédito archivo de Infobae

Fernando Valenzuela, director para Latinoamérica de Global Express Recruiting, enfatiza la importancia de entender que solicitar la visa EB-3 es una “decisión de vida” y que “con la asesoría y el acompañamiento adecuado es posible radicarse de forma completamente legal en suelo estadounidense, sin necesidad de exponer la vida o trabajando con visa de turista, corriendo el riesgo de ser deportado y afectando su estatus migratorio”, manifestó Valenzuela para la revista Semana.

“Es una excelente opción para una familia colombiana que quiere dar el paso e irse del país. Otras visas permiten que obtengas la residencia, pero con inversiones muy altas que superan el medio millón de dólares, que es una suma que seguramente no tiene un colombiano profesional promedio”, explicó el directivo de la empresa estadounidense.