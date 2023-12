Andrea Valdiri y Felipe Saruma se reencontraron después de su divorcio: así fue el momento

Andrea Valdiri y Felipe Saruma en uno de sus viajes más importantes el 3 de noviembre del 2023 - crédito @felipesaruma/Instagram

Andrea Valdiri y Felipe Saruma formaron la pareja top de las redes sociales en Colombia por más de dos años. Como novios siempre se mostraron bastante cercanos, al punto que él decidió dejar su ciudad para radicarse con ella en las afueras de Barranquilla. Meses después, decidieron casarse.

El matrimonio fue por todo lo alto. Sus familias, amigos e influenciadores de renombre se dieron cita en la capital de Atlántico para celebrar el amor de los dos. Sin embargo, poco a poco la relación se fue debilitando y los rumores de una ruptura se intensificaron en los últimos días, hasta que se confirmó.

Ya divorciados, han seguido viéndose. Así quedó evidenciado en una serie de historias que la bailarina publicó en su perfil oficial de Instagram. En los clips se le ve grabando un sketch que seguramente compartirá en los próximos días. Al fondo de las tomas se ve al santandereano coordinando la producción.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma estuvieron casados más de un año - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Lo anterior evidencia que siguen trabajando juntos. Si bien la relación acabó en la parte romántica, los temas profesionales se mantuvieron intactos. Saruma también es realizador audiovisual, por lo que es probable que el vínculo permanezca por mucho tiempo más.

A los dos se les vio de buen ánimo y llevando a cabo sus labores sin ningún tipo de incomodidad. Desconociendo los detalles íntimos del divorcio, ambos reflejaron ante las cámaras madurez y la capacidad de seguirse viendo para lo que sea necesario.

Así se dio el reencuentro entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Ambos habían abierto sus corazones ante su público digital recientemente, exponiendo que sí era un momento duro para ellos. “A veces mi mirada está triste porque es algo que duele y lo afronto de esta manera, seguiré dando lo mejor de mí y los amo con todo mi corazón”, indicó la atlanticense en su momento.

Aunque mostró sufrimiento por romper su matrimonio con el productor, Andrea Valdiri insistió en que fue feliz mientras duró.

“Yo tuve un matrimonio superlindo con Saru, algunos especulan, está mal si uno habla, si uno no habla (…) Y lo que aprendí en este matrimonio es que una relación de este tipo no es cuatro ni cinco, sino tan solo de dos, entonces las decisiones se toman solo entre esos dos. ¿Yo para qué voy a enviar a sus hogares mensajes negativos? Yo trato de darles cosas positivas y mensajes positivos, mostré las cosas bonitas de mi matrimonio para dar un ejemplo de que el amor existe”, añadió.

Andrea Valdiri puso fin a su matrimonio con Felipe Saruma - crédito @felipesaruma/Instagram

De hecho, fueron esos sentimientos los que la llevaron a decir que “por primera vez en la vida siento que no tengo que dar explicaciones porque quedé bien, porque terminé la relación bien, porque nos respetamos, seguimos trabajando juntos”.

A su vez, el bumangués también se pronunció. “Hasta aquí llegó nuestra relación, hoy nos separamos, pero yo sí quisiera decir algo porque mucho se está especulando: para mí Andrea y sus hijas fueron lo mejor que pudo pasar en mi vida, esa mujer me cambió la vida. Y bueno, se cometen errores, pero hay que seguir. Hoy se termina todo, pero no sabemos en un futuro y lo mejor es que terminamos muy bien. Somos muy buenos amigos y estoy muy agradecido con ella siempre, y con su familia”, comentó en sus plataformas digitales.

Inclusive, defendió a la barranquillera de las críticas. “He visto tantos comentarios feos que le hacen a la ‘Tochi’ y ustedes no saben todo lo que esa mujer hizo en mí. Cuando yo llegué a la vida de ella me dijo que era un hombre increíble y que tenía un talento impresionante. Ella me hizo montar empresa. Cuando dije en la historia pasada que era lo mejor que me había pasado, es porque hay un antes y un después de ella”, añadió.