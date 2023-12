Amparo Grisales respondió a las constantes críticas por su edad: “A mí me encanta haber vivido tantos años”

Amparo Grisales lanzó una indirecta a las personas que critican su edad - crédito archivo de Infobae

En medio del capítulo ochenta del programa conocido como El Templo de la Música, la actriz colombiana Amparo Grisales aprovechó una situación con la participante Andrea Correa, imitadora de Shakira, para lanzar una indirecta a las personas que la critican por su edad.

Te puede interesar: Críticas a Pipe Bueno por su vestimenta en ‘Yo me llamo’: “Pipe Picapiedra”

La jurado de Yo me llamo hizo un comentario negativo sobre el cabello de la imitadora de la cantante barranquillera: “Esa peluca me pareció horrible, Shaki, ¿qué le pasó? Le copiaste los crespos a symphony, o sea, esos crespos se ven maluquitos, no son así, son más despelucada, rockera porque esto es un pop rock maravilloso”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Amparo Grisales lloró en “Yo me llamo” al escuchar este testimonio de vida de una invitado

La protagonista de la serie Las muñecas de la mafia comparó la peluca de la concursante con un personaje estadounidense de historietas La pequeña Lulú, transmitido en la televisión en 1995, así que la experta le preguntó a la audiencia si conocían al personaje y muchos respondieron que sí, así que Grisales aprovechó para lanzar una indirecta los haters.

Amparo Grisales habló acerca de las personas quela critican por su edad - crédito archivo de Infobae

“A mí me encanta haber vivido tantos años, 700 años, porque conozco a todos lo de la historia, conozco mucho, soy una sabia, conozco de todas las épocas, de todos los siglos, divino, me encanta”, expresó la colombiana en tono sarcástico.

Te puede interesar: Shakira de “Yo me llamo” es criticada por cantar nuevamente “Antología”: fans se preguntan si tiene miedo

En pasadas entrevistas, la figura prominente de la televisión colombiana ha defendido su estilo de vida saludable, puesto que enfrenta críticas relacionadas con su edad y su aspecto físico, pero la modelo resalta que cuida su apariencia porque su cuerpo es su “templo”.

“Es gente que no me conoce, no sabe nada de mi vida, ni qué como, ni con quién duermo”, expresó la actriz de 67 años en una pasada entrevista para el programa Lo sé Todo.

La Diva de Colombia reveló que no ha entrado al quirófano y que su belleza se debe a que cuida su alimentación - crédito archivo de Infobae

Grisales manifestó importancia de la dieta vegetariana y el ayuno como elementos clave de su rutina para mantenerse en salud y vitalidad, mencionando que lleva 40 años siguiendo este estilo de vida. Subrayó también que nunca se ha sometido a cirugía estética y promueve una vida activa y consciente.

“Las cirugías se notan, mi secreto es que soy ciento por ciento vegana desde hace 40años, yo me empecé a cuidar desde muy joven, no esperé a llegar a los 50 para crear conciencia. La disciplina, el ejercicio y la hidratación son las que me mantienen así, nada más. no me operé ni la nariz, me acepté así desde los 17 años que salí en televisión”, explicó la colombiana para el medio.

Adicionalmente, la jurado de Yo me llamo habló de las veces que enfrentó con determinación y humor los comentarios sobre su edad, optando por mantenerse ajena a las “discordias humanas” y destacando su carácter invulnerable frente a las críticas.

Amparo Grisales cuida su alimentación y hacer ejercicios para mantener su figura - crédito archivo de Infobae

“A quienes me critican, que generalmente son personas con problemas que descargan sus conflictos en los demás, solo les quiero decir que aquí los espero a ver como llegan a esta edad sin cirugías”, afirmó para el medio.

Amparo Grisales recalcó que no piensa dejar su carrera en televisión, ni su pasión por la música, indicando que está presentes hasta el final: “No existe la más mínima posibilidad de que me retire de mi carrera, amo lo que hago, es lo que siempre soñé. Aquí estaré hasta el final”.

Grisales también tocó puntos personales, al revelar que está feliz en su vida amorosa: “Mi corazón está muy bien, igual que siempre, porque cuando no hay amor los ojos se apagan; por eso, a mí siempre me brilla la mirada. “Estoy saliendo con un hombre que no vive en Colombia y decidí mantenerlo en secreto, porque cuando uno hace públicas sus parejas, generalmente el medio se encarga de espantarlas”.