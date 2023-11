Yoreli Rincón no baja los brazos en deseo por volver a la selección Colombia y dejó clara su meta

Yoreli Rincón marcó dos goles y dio tres asistencias en la Copa Libertadores femenina - crédito Staff Images Woman / CONMEBOL

Fútbol para rato es el que le queda a Yoreli Rincón, que en la última Conmebol Libertadores femenina que se disputó en Colombia dejó ver todo su talento con la camiseta de Atlético Nacional, que cumplió un destacado papel en el certamen continental, quedando en el tercer lugar.

La santandereana, de 30 años, disputó seis de los siete partidos del cuadro Verdolaga en la Copa Libertadores, marcando dos goles y aportando tres asistencias, siendo unas de las jugadoras más destacadas del campeonato que quedó en manos de Corinthians, que derrotó en la final a Palmeiras.

Su buen desempeño con Atlético Nacional llevó en su momento a que el entrenador del cuadro antioqueño, Jorge Barreneche pidiera el llamado de Rincón para la selección Colombia femenina.

“Recomiendo a muchas, pero para mí, pues además de las que ya han llamado como Daniela Montoya, Angela Barón, Marcela Restrepo, yo pienso que Yoreli es una jugadora que te marca una diferencia no solamente en el juego, sino también en el espíritu competitivo que tiene y es un privilegio tenerla”

Sin embargo, la jugadora sigue sin tener la oportunidad de volver a vestir la camiseta de la selección Colombia, dado que al igual que Nelson Abadía, Ángelo Marsiglia entrenador interino del combinado cafetero, no ha tenido en cuenta a Rincón pese a su buen rendimiento.

El sueño sigue vivo de volver a la selección Colombia

Yoreli Rincón quiere disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección Colombia - crédito @nacionalfem/X

En diálogo con el VBAR Caracol, la número ‘10′ de Atlético Nacional no escondió su deseo por regresar a la selección Colombia, y dejó claro que no pierde la fe, pese a no ser convocada para los partidos amistosos de las Chicas Superpoderosas ante Nueva Zelanda en la capital de la República.

“Sinceramente, me sentí muy bien, pienso que hice méritos en todos los partidos. Todo el equipo hizo una gran Copa y eso yo creo que también me ayuda mucho en lo personal, como líder y como jugadora”

Así mismo, la ex Atlético Huila señaló que su meta es estar con la Tricolor en París 2024: “Quedan seis meses, yo no boto la toalla, quedan seis meses. Mi meta era y siguen siendo los Juegos Olímpicos, que para mí realmente es la ‘patica’ rota que he tenido toda mi carrera”.

Y agregó: “Yo me perdí Río 2016 por una fractura del pie, después, al siguiente, que fue el que más quería, no clasificamos y a partir de ahí fue que no volví a aparecer en las convocatorias, igual Colombia no clasificó. Y en estos que clasificamos me empezó a sonar mucho más en la cabeza y en el corazón el deseo de volver a Colombia y poder mostrar en cada estadio mi nivel futbolístico”.

Fecha y hora de los partidos de la selección Colombia femenina

2 de diciembre

Colombia vs. Nueva Zelanda

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Hora: 4:00 p. m.

Transmisión: Caracol TV y RCN TV

5 de diciembre

Colombia vs. Nueva Zelanda

Estadio: Metropolitano de Techo

Hora: 3:00 p. m.

Ciudad: Bogotá, Colombia

Transmisión: Caracol TV y RCN TV

En octubre la selección Colombia se enfrentó en doble oportunidad a Estados Unidos con saldo de un empate y una derrota. Cabe recordar que para estos dos encuentros ante las norteamericanas, las Chicas Superpoderosas fueron dirigidas por Ángelo Marsiglia, que fue designado como interino por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tras la salida de Nelson Abadía.

De momento se desconoce quién tomará las riendas de la Tricolor, ya que en marzo el combinado cafetero afrontará la Copa Oro en los Estados Unidos, que servirá como preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde Colombia espera ser protagonista tras lo hecho en el mundial de Oceanía.