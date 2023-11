Senador del Pacto Histórico comparó a la EPS Sanitas con una “máquina de muerte”: esta fue la razón

Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, reveló estadísticas sobre la ineficiencia en los servicios de la EPS y sus posibles riesgos para los pacientes - crédito Colprensa

En medio de la agitación generada por el debate sobre la polémica reforma a la salud, presentada por el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, que avanza en el Congreso, el senador Wilson Arias, miembro del Pacto Histórico, lanzó fuertes críticas contra la EPS Sanitas, comparándola con una “máquina de muerte”. Esta controvertida afirmación se produjo después de que el congresista expusiera cifras alarmantes sobre la entidad durante una intervención pública.

Te puede interesar: Acusaciones del Gobierno Petro a Sanitas: Contraloría anunció que no levantará el velo corporativo

El senador reveló datos que, según él, reflejan la ineficiencia de la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, por lo que destacó un tiempo promedio de atención del paciente en situación crítica, que es tres veces mayor al promedio nacional. Arias expresó su preocupación, por lo que afirmó que estos indicadores podrían interpretarse como una verdadera amenaza para la vida de los usuarios de la entidad.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

“Si ustedes -Sanitas- me dicen que el tiempo de atención del paciente en situación de muerte es del triple del promedio nacional, me está hablando de una máquina de muerte”, enfatizó Arias en su intervención. Aunque el senador aclaró que no busca exagerar, considera necesario poner las cifras en su justa proporción.

De este modo, el parlamentario respaldó su discurso mediante una publicación en X (Twitter), donde expresó: “Tiempo promedio de atención del paciente en situación de muerte, es el triple del promedio nacional (...) ¿No es eso una máquina de muerte?” Esta declaración fue compartida junto al video de su intervención.

El senador Wilson Arias, durante una intervención pública, cuestiona severamente a la EPS Sanitas - crédito @wilsonariasc/X

El parlamentario detalló algunas estadísticas que, según él, demuestran la deficiencia de la EPS Sanitas. Entre estas, señaló que la entidad no detecta tempranamente el 50% de los casos de cáncer de mama, no identifica la hipertensión arterial en el 58% de las personas susceptibles y el 46% de las mujeres no accede a citología cérvicouterina.

“Seamos francos: en una discusión, quedarse así, con tranquilidad, pero con los puntos sobre las íes; y de esas, las que se predica aquello, las de menor rigor, a estas, las que se presentan como las megas, como la traumaturgia, no parece que no hiciera medicina, sino turgia. Bueno, no detecta temporalmente el 50% de los casos de cáncer de mama. No identifica la hipertensión arterial en el 58% de las personas susceptibles, madres sin controles prenatales y alta mortalidad materna en 2021; el 46% de las mujeres no acceden a la citología cervicouterina”

Arias también resaltó que, a pesar de contar con 5.8 millones de usuarios, Sanitas es una de las EPS que recibe mayores recursos. En su intervención, se preguntó si esto no es indicativo de lo que él califica como una “máquina de muerte”. Además, el senador cuestionó la autogestión de la EPS al autopagarse 1.2 billones de pesos con fondos provenientes del Estado.

Altas cifras de no detección de condiciones médicas esenciales alertan sobre la eficiencia de EPS Sanitas - crédito Colprensa

El senador aprovechó la oportunidad para desmentir las acusaciones de que el Gobierno de Gustavo Petro propicie una crisis en el sistema de salud. Según Arias, Petro llegó a aumentar históricamente el presupuesto para la salud, girando aproximadamente $94 billones a las EPS en el año en curso, un 22,2% más que en años anteriores.

“¿Qué @petrogustavo está propiciando una crisis a la salud? ¡MENTIRA! No tiene deudas con las EPS; como sí otros Gobierno Este año girará a las EPS $94 billones (Aprox); el mayor giro hasta momento. Aumentó 22,2% el presupuesto para Salud; un incremento histórico”, dijo Arias en su cuenta de X.

Durante su alocución, el congresista señaló: “Perfecto plan de expansión como grupo que no como Sanitas. Ahí me está dando la impresión de que están marchitando a Sanitas a ustedes, no al país. ¿No les parece que están marchitando algo para fortalecer otro y mañana aquí se queda con las velas y mañana a quien le responden?”

Te puede interesar: Centro Democrático presentó los resultados de la reunión de Álvaro Uribe con Petro: “No fue un diálogo sino un debate”

El legislador destacó que la EPS tiene planes de expansión hacia el 2026, incluyendo la ampliación de infraestructuras en Estados Unidos y México, así como la expansión en Asia.

“Son datos, son cifras, no hay que ir a un laboratorio, no es que es un gran científico, basta con leer informes, con preguntarle a Sanitas y creerle sus cifras o por lo menos esperar que nos entreguen las cifras verdaderas”, concluyó el senador.