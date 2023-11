Motociclistas tendrían que pagar peajes en Colombia: así va el proyecto de ley que se discute en el Congreso

Las motos podrían empezar a pagar peajes, por "mico" en proyecto de Ley - crédito Colprensa

Tras su paso por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, le restarían apenas dos debates para convertirse en realidad al proyecto de Ley que pretende imponer el cobro de peaje a motociclistas.

Así lo denuncian voceros del gremio, a través de video compartidos en portales especializados, como PubliMotos: “Que pesar ser portador de malas noticias, pero acabamos de enterarnos sobre algo muy delicado. Acaban de aprobar en Cámara de Representantes, después de haber pasado en el Senado, un proyecto de Ley con el que queda aprobado el aforo a las motocicletas en los peajes. Es el comienzo de la ruta del sí al peaje, muy delicado”.

Su ponente, Luis Carlos Ochoa, lo habría presentado con éxito en el Senado, bajo el número 142 de 2022 y, en días pasados, hizo lo mismo en Cámara, con el 233 del 2023. Aunque de un lado a otro del legislativo se realizaron modificaciones.

“El ponente en dicha comisión, aclaró que se hicieron modificaciones respecto a lo que decía el Senado, pero ojo, lo que nos interesa a los motociclistas es que el texto definitivo que él propuso para primero debate, se mantiene el artículo relacionado con los peajes que se llama: vehículos de dos ruedas motorizadas, patinetas y aforo en peajes”, denunció uno de los voceros de PubliMotos.

Al proyecto sobre el cobro de peaje a motos le quedarían tan solo dos debates para ser aprobado - Crédito Google Maps

¿Qué responde el Senado?

En octubre del 2023, el Senado desmintió que el aforo de motos en casetas de peaje se convertiría en Ley, a pesar de los proyectos en debate que planteaban la necesidad de instalar carriles exclusivos para llevar un registro sobre los vehículos de dos llantas.

“En esta reunión quedó claro que el gobierno no tiene interés en cobrarles peaje a los motociclistas, que esto era un rumor producto de unos artículos que vienen en discusión en algunos proyectos de ley en trámite”, explicó, entonces, el senador Nicolás Echeverry.

Lo que sí es que el senador Fabian Díaz “propuso al Gobierno Nacional establecer unos lineamientos diferenciales en los costos de los combustibles, ya que otra de las quejas de los propietarios de este tipo de vehículos, tiene que ver con el alza mensual de la gasolina”.

En rechazo, el gremio convocó a manifestaciones el 2 de diciembre - Crédiro Luisa González / Colprensa

¿Cuánto podría llegar a costar?

Aún es temprano para hablar de cifras, Sin embargo, expertos que participaron del taller ‘Un llamado a la acción’, organizado por La Liga Contra Violencia Vial, de la Universidad de los Andes, la fundación Ciudad Humana y la organización Despacio de Red Papaz, se mostraron de acuerdo en incluir a las motos en el cobro de peajes.

“En Colombia es absurdo que no se les cobre a las motos los peajes. Por ejemplo, una moto de 1.600 centímetros cúbicos que pesa bastante y ocupa un buen espacio es increíble que transite por el país gratis. Obviamente el costo debe ser menor al de los carros, pero eso debe ser por pesaje”, comentó para ‘Pulzo’ Ricardo Montezuma, experto en movilidad.

Y es que, representando el 61% del parque automotor, es ilógico que Colombia sea uno de los únicos países en la región que no realizan el cobro: “Tenemos 12 millones de motocicletas que no pagan peaje en Colombia. Somos el único país de América Latina que no cobra peaje a las motocicletas: Panamá, Ecuador, Venezuela, México Y Argentina les cobra. Obviamente, tiene que ser un cobro marginal”.

Aunque, su tarifa –advierten– debe ser acordada con el gremio, precisamente, para evitar afectaciones y movilizaciones multitudinarias como la que han estado convocando en todo el país para el sábado 2 de diciembre:

“Hay que también entrar a diferenciar la motocicleta, el motociclista, el motousuario, porque es un universo complejo. Y hay lugares en donde lo único que tienen es una moto, por ejemplo, en el Chocó, Nariño, Cauca, el Pacífico colombiano; ¿qué hacemos con ellos? Para que las leyes tengan cierta especificidad urbana y rural”.