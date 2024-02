Lowe León se pronunció sobre la separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma: “Dios va poniendo las cosas en su lugar”

Lowe León se refirió a separación de su ex Andrea Valdiri y Felipe Saruma - crédito montaje Infobae Colombia

Lowe León habló sobre la separación de su ex Andrea Valdiri y Felipe Saruma: “No tengo problema en que me pregunten a cerca del tema, pero por temas legales no puedo dar mi opinión”.

El cantante barranquillero, que lleva un proceso jurídico con la creadora de contenido por la paternidad de su hija Adhara, dijo que es consciente de que le van a estar preguntado por la bailarina, aun así, aseguró que tiene prohibido dar declaraciones y mencionar su nombre. “Mis abogados determinaron que no hable de ella”.

El artista pop, que se radicó en Valencia, España, para aprovechar la acogida que está teniendo la música colombiana en ese país, pasó por la cabina de la emisora Tropicana para conversar sobre su nueva vida y proyectos musicales. Sin embargo, los periodistas abrieron los micrófonos a los oyentes y en medio de la entrevista le pidieron su opinión sobre la reciente separación de su ex Andrea Valdiri.

La expareja no terminó en buenos términos la relación y sus problemas trascendieron a instancias legales - crédito @andreavaldirisos/Instagram

“Yo en realidad he optado por simplemente enfocarme en mi carrera. Entiendo que para los medios y las personas entre ella y yo quedaron muchas cosas sueltas en el aire, pero es que tampoco me dejan mencionarla, los abogados así lo decidieron”, aseguró.

Si bien el barranquillero en principio se mostró dispuesto a responder, pues ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, finalmente decidió acogerse a la prudencia y seguir el consejo de sus representantes legales, pues le aún lleva un proceso legal con ‘la Valdiri’.

“Lo que tengo por decir es que estoy muy contento y feliz. Dios va poniendo las cosas en su lugar, todo se está dando a mi favor y estoy aprovechando las oportunidades de la vida”, agregó León asegurando que el no tenía problema con que le preguntaran por su ex.

El proceso legal

El artista y su expareja protagonizan una disputa jurídica por el tema de la paternidad de su hija Adhara de tres años de edad. La situación se fue hasta los tribunales.

Lowe León y su prueba de paternidad para reconocer a Adhara, hija de Andrea Valdiri - crédito montaje Infobae Colombia

En un principio el cantante puso en duda la veracidad de su paternidad por lo que se acudió a una prueba de ADN, y el caso llegó hasta la corte. El resultado arrojó un 99.99% de compatibilidad, lo que demostraría que Andrea Valdiri tenía razón y Lowe sí es el padre de la menor.

“Se obtuvo resultado positivo 99.999 de la prueba de paternidad practicada al señor Lowe León y la hija menor de edad de nuestra representada. Este resultado se obtiene después de que el señor Lowe en varias ocasiones negara la paternidad sobre la menor y atentara contundentemente contra la imagen de Andrea Valdiri”, declararon los abogados de la bailarina en un comunicado.

Aunque el demandado recibió con aparente felicidad la noticia, el capitulo no se cierra ahí, pues el equipo de abogados de ‘la Valdiri’, continúa rechazando la tutela impuesta por Lowe y defendiendo el buen nombre de la bailarina, además que se iniciaría un nuevo caso por el tema de la tenencia y manutención de la pequeña.

Lowe León habló sobre el divorcio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma - crédito @tropicanacolombia/Instagram

“Estoy 99.99% feliz. Es un motivo para celebrar por todos lados, esto es un saludo a la bondad, al amor, a ser paciente y manejar la inteligencia emocional”, declaró el artista a un medio de comunicación. No obstante, los seguidores de la creadora de contenido lo critican y señalan de mal padre, pues aseguran que su “felicidad” ante la paternidad de Adhara llegó después de que se demostró científica y legalmente que efectivamente era su hija”.

Él se defiende diciendo que: “no existen motivos para no estar feliz, qué padre puede tener un corazón tan malo para no alegrarse por su hija”. Por otra parte mencionó que le preocupa la crianza de la pequeña, pues afirmó que no quiere que le den una información errada o le creen una imagen desfavorable sobre él.