Karen Sevillano causó polémica por mencionar la “obligación” que tienen los hombres con mujeres embarazadas, según ella

Ella es Karen Sevillano, la influenciadora que desató la polémica al hablar del embarazo - crédito @karensevillano/Instagram

Su participación en el reality de comedia LOL: Colombia catapultó a Karen Sevillano entre varias generaciones a nivel internacional. Sin embargo, desde antes, su nombre ya tenía gran presencia en redes sociales. En Instagram, por ejemplo, cuenta con casi dos millones de seguidores, lo que la convirtie en una de las influenciadoras más importantes del país.

Uno de los aspectos más conocidos por el público que la ve es su desparpajo para decir las cosas. Sin muchos filtros en mente o en la lengua, la Karen ha dado su punto de vista sobre temas polémicos cada vez que le ha sido posible.

Así como se ha convertido en una experta comentarista de reinados de belleza, también se ha referido a otros temas que le atañen principalmente a las mujeres, como su discurso de empoderamiento. En esta ocasión se refirió a los roles del hombre y la mujer que buscan tener un hijo.

Karen Sevillano desató nuevamente la polémica en las redes sociales - crédito @karensevillano/Instagram

Segura de que sus opiniones iban a ser controversiales, comenzó advirtiendo a su audiencia: “Buenas, buenas, vengo a hablar de algo que no le va a agradar mucho a los hombres, pero no importa, no nos importa. Los hombres son muy inconscientes también. A ustedes alguien les tiene que decir las cosas, qué pena me da”.

Karen siguió contando que su opinión había nacido después de compartir con varias mujeres embarazadas. “Yo me puse a pensar, y escuche bien: si una pareja decide, o sea los dos, tener un hijo, el hombre debería estar de acuerdo en mantener a la mujer como mínimo dos años”, dijo.

“Sí, mi amor, sí, que la mantenga en su totalidad porque, cómo es eso posible que uno como mujer está embarazada, o sea, otro humano está creciendo dentro de mí, se me hinchan los pies, me crece la nariz, se me pone negro el sobaco, te duele la cintura, no puedes dormir cargando con esa barriga, le dan ganas de vomitar, y yo, tras de eso, tengo que trabajar también”, continuó diciendo para defender su argumento.

No obstante, añadió que todo lo anterior se vive solo durante el primer año, porque ya en “el segundo año se me crecen las tetas, tengo una teta más grande que la otra, problemas psicológicos, esta barriga se crece cargando a ese hijo todo el día, limpiando pañales, limpiando nalgas y tras de eso que uno tiene que trabajar, no mi rey”.

En ese sentido, expresó que considera que los hombres que quieran tener hijos y pedirle a su pareja que quede embarazada deberá estar “económicamente estable y capacitado porque mujer embarazada e hijo no es cosa suave”.

Así mismo, se defendió de las críticas con antelación pidiendo que “ahora no vayan a venir los ofendiditos aquí a decir que: ay, que sí, que las mujeres hoy en día no más quieren es que las mantengan, que uno como hombre necesita una mujer con la cual en la vida vaya 50/50″.

Karen Sevillano habló sobre la responsabilidad de los hombres que quieren tener hijos - crédito @karensevillano/Instagram

Para Karen, el 50/50 no podría aplicar en casos como el periodo de gestación. “Nada, mi rey, 50/50 aquí no estamos porque entonces yo trabajo y vos trabajás, yo pago las cosas, vos también las pagás. Yo hago el oficio, vos también lo hacés y ¿en dónde está el hijo que viene creciendo dentro de vos? En igualdad de condiciones, no estamos”, replicó.

“Así que a mí no me vengan los hombres aquí con sus 50/50 porque usted no sabe lo que hormonalmente y psicológicamente afecta a la mujer estar embarazada y no solo estar embarazada, sino tener el hijo. Ese hijo que salga por esa cuca, esa cuca duele. Ustedes nunca lo han experimentado, ni lo van a experimentar como para que vengan aquí a estar hablando de 50/50, así que se callan. Cuando vos como hombre quedés embarazado, que se te hinchen los pies, te duela la cintura, se te ponga el sobaco negro, estés cargando con un bebé dentro de vos, ahí hablamos de 50/50, pero antes no, mi amor”, concluyó en el video que publicó en Instagram.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Uffff ¡Lo más real que he escuchado del embarazo y la maternidad! Me encanta como lo dices, directo y sencillo, eres la mejor Karen!”; “Se tenía que decir y se dijo” o “Totalmente de acuerdo. Bendecida y afortunada con el papá de mi bendi. Siempre he dicho que uno de mujer debe saber a quien abrirle las piernas porque no se trata solo de placer carnal, por más que el mundo avance jamás vamos a estar en igualdad de condiciones y hasta para qli*** hay que saber elegir con quien hacerlo”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios a la publicación.