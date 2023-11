Fiscalía imputó al coronel Carlos Feria por interrogatorio con polígrafo a Marelbys Meza: no aceptó los cargos

Por decisión de la jueza 79 de Garantías de Bogotá, no se efectuará un traslado del caso del polígrafo del alto oficial a la justicia especializada, por considerar que los hechos se efectuaron en prestación de su servicio - crédito Jesús Avilés/Infobae

Pasadas las 7:00 p. m. del 28 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación imputó al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. A este último también se le imputó el delito de acceso abusivo a sistema informático agravado.

La imputación se realizó luego de la jueza 79 de Garantías de Bogotá, María de los Ángeles Díaz, determinara que el proceso en contra del jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro seguirá en la justicia ordinaria y no en la Justicia Penal Militar, como lo había solicitado la defensa del coronel Feria.

Hay que recordar que el proceso en contra del coronel Feria es por la orden practicarle una prueba de polígrafo irregular a Marelbys Meza, exniñera de la actual directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, luego de que se perdiera una importante suma de dinero de su casa.

De acuerdo con información de El Tiempo, el fiscal del caso, Islen Baquero Ortiz, señaló que el coronel Feria sería el que dio la orden de trasladar a la exniñera de Sarabia al edificio Galán, adjunto a la Presidencia, específicamente a la Sala de Polígrafos: “Presuntamente, autorizó disponer de una camioneta oficial para trasladar a la exempleada de la señora Sarabia Torres desde Soacha (Cundinamarca) al Edificio Galán, ubicado frente a la Casa de Nariño, donde le realizaron el examen del polígrafo”, informaron desde la Fiscalía General de la Nación.

La audiencia de imputación de cargos contra el coronel Carlos Feria se suspendió el jueves 23 de noviembre, debido a la impugnación hecha por el abogado defensor - crédito @JennyAngaritaG/X

El fiscal Baquero le dijo al coronel Feria, durante la audiencia de imputación, que él “permitió el uso de los equipos de poligrafía de uso irregular, ya que estos son destinados para el estudio de seguridad de funcionarios o empleados que van a ingresar al servicio de la jefatura”.

También advirtió que Meza dijo que se sintió secuestrada, mientras que desde el Gobierno se ha insistido en que el procedimiento se hizo con el consentimiento de la mujer.

“Esto generó un desmedro a Marelbys Meza quien por evitar perder su trabajo acude a la prueba y ante el nivel de inferioridad no se opone a la prueba llegando incluso a soportar que le quitaran el celular cuando lo tenía desbloqueado”, dijo el fiscal

El fiscal Baquero expuso ante la jueza Díaz que a Meza “la información contenida en el celular fue conocida y empleada en una serie de actividades para conocer sobre la presunta apropiación del dinero y el acceso se logró sin la presencia de la dueña”.

Desde la Fiscalía recordaron que de acuerdo con la normatividad vigente, la prueba de polígrafo se puede realizar exclusivamente a personas que tienen vínculo laboral con la Presidencia de la República, no a personal externo, como ocurrió en el caso de la exempleada de la exjefe de Gabinete del presidente Petro.

“Los uniformados habrían dispuesto de bienes públicos para someter a la mujer a una prueba que buscaba inducirla a aceptar su responsabilidad en la pérdida de un dinero en la casa de la ex jefe de Gabinete de la Presidencia”.

El abogado del coronel Feria, Marlon Díaz, reparó en que la Fiscalía ha actuado de manera contradictoria en el proceso: “A pesar de que la Fiscalía no circunstanció el tiempo, modo y lugar. Debe precisarse que la Fiscalía de manera contradictoria plantea una formulación de imputación de acción y omisión y viola la no contradicción. No es posible que no se sepa que si se está imputando un actuar omisivo y la comunicación debe ser clara”.