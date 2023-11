Alejandro Gaviria reaccionó a aprobación de “orangután” en la reforma a la salud: “Una vergüenza para el país”

Alejandro Gaviria, antiguo funcionario del Gobierno, mostró dudas sobre el curso de la reforma a la salud - crédito Juan Camilo Sánchez/Montaje de Infobae

Polémica generó la aprobación del articulado de la reforma a la salud en la sesión adelantada el martes 28 de noviembre en la Cámara de Representantes. La controversia sería por una especie de “orangután” en el proyecto de ley que cursa su segundo debate, en el que se facultaba a la Adres el pago de hasta el 85% de facturas de forma directa.

En efecto, el artículo 70 de la reforma, en el que se especifica que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud efectúe el pago de dicho porcentaje dentro de los 30 días hábiles a la radicación de la factura, y el 15% restante sujeto a revisión y auditoría de las cuentas, sin que supere los 90 días, desató una ola de señalamientos a los promotores de la iniciativa.

A las denuncias de congresistas como Katherine Miranda y Catherine Juvinao, del Partido Alianza Verde; Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, y Andrés Forero y Hernán Cadavid, del Centro Democrático, se sumó –si se quiere– la de una voz autorizada en este asunto: la del exministro Alejandro Gaviria, que ocupó la cartera de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos.

La representante Miranda denunció que el artículo 70 de la reforma le abre la "puerta a la corrupción" - crédito @MirandaBogota/X

A través de su perfil en X (antes Twitter), Gaviria se fue en contra de la aprobación de este artículo, impulsado por los representantes Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) y Martha Alfonso (Alianza Verde). Y respondió, además, a las declaraciones de Félix León, director de la Adres, que señaló que va a ser el pagador único, y que reconoció que serán las gestoras en salud las que auditen las cuentas.

¿Qué dijo Alejandro Gaviria del trámite de la reforma a la salud?

En su perfil, en el que desde su salida del equipo de Gobierno (28 de febrero), justamente por algunos roces con la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, Gaviria ha alzado la voz en contra de lo que considera son los desaciertos de la reforma: que tras una especie de bloqueo durante las últimas dos semanas volvió a tramitarse; eso sí, sin la presencia de congresistas de los partidos de oposición y la Alianza Verde.

Y con un contundente mensaje calificó como una “vergüenza para el país” lo que estaba sucediendo en el Legislativo, en el que sin concepto de impacto fiscal avanza la aprobación de una reforma que, a juicio de algunos constitucionalistas, tiene serios vicios de trámite y podría ser tumbada por la Corte Constitucional en revisión de legalidad. Si importar los señalamientos, Gaviria se expresó y dejó una llamativa reflexión.

“Sin informe de impacto fiscal, sin una reflexión seria sobre las consecuencias, la Cámara de Representantes está aprobando artículos que llevarán a la quiebra el sistema de salud. Una vergüenza y una tragedia para el país”, afirmó Gaviria, que sentó su posición sobre este asunto, que ha suscitado fuertes entrentamientos mediáticos.

Con este mensaje en su perfil de X, el exministro Alejandro Gaviria afirmó que la aprobación de la reforma a la salud es una vergüenza para el país - crédito @agaviriau/X

Carolina Corcho salió en defensa del polémico artículo

La opinión del exministro contrasta con la de su excolega, Carolina Corcho, que argumentó por qué era viable el artículo 70 y explicó que lo que busca es mejorar las condiciones dispuestas en la Ley 1122 de 2007: la cual define la forma de pago de las obligaciones contraídas; como, por ejemplo, si la modalidad de contratación es capitada se paga el 100% anticipado, si es por otras modalidades, se paga “50-50″.

“Esto no se cumple porque las EPS tienen carteras hasta mayores de 360 días con las clínicas y hospitales y esto ha paralizado la prestación de servicios, el pago oportuno a trabajadores misionales, lo que ha ocasionado incluso cierre de prestadores de servicios de salud. Lo que buscan es agilizar el pago a clínicas y hospitales por lo que hacen, posterior a la prestación de servicios y retener un porcentaje al pago supeditado auditoría”, afirmó.

La exministra de Salud Carolina Corcho defendió la aprobación del artículo 70 de la reforma a la salud, considerado un "orangután" por los opositores al proyecto de ley - @carolinacorcho/X

Con ello, dejó en claro que no excluye ni implica que se haga una auditoría recurrente y permanente al sistema, y que se adopten correctivos si se encuentran inconsistencias. “Para eso hay que leer los otros artículos de la reforma. Si no se lee en conjunto la reforma, no se comprende, y se induce a confusiones y alarmismos que enrarecen un debate reflexivo y riguroso”, afirmó la exministra.