Jessica Cediel interpretó un tema del cristiano Denicher Pol y revolucionó las redes: “Si le cantamos al despecho, cómo no lo vamos a hacer con Dios”

Jessica Cediel invitó a sus seguidores para que se unan en alabanza a Dios - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Jessica Cediel revolucionó nuevamente las redes sociales. Esta vez, la actriz y presentadora colombiana interpretó un tema del cantante de música cristiana Denicher Pol con el que invitó a sus seguidores a unirse en alabanza a Dios: “No entiendo cómo no le vamos a cantar a Dios si lo hacemos con el desamor o incluso con una persona que nos rompe el corazón”.

La bogotana también agradeció por los miles de mensajes que recibió tras hacerse viral un anterior video en el que se dejó ver alabando a Dios en su habitación frente al televisor: “Yo sé que muchos mal interpretaron el video, pero aun así les quiero agradecer porque se citó a Dios y esa era la idea, multiplicar su palabra de él porque eso significa que estamos expandiendo su reino”.

Cediel actualmente se encuentra al aire por la cadena Telemundo con su papel de villana en la telenovela Vuelve a mí. El pasado 31 de octubre del 2023 la actriz se hizo tendencia en Internet tras afirmar que la tradición de los disfraces en la celebración del Halloween es satánica, según se evidencia en el origen mismo de la festividad.

Jessica Cediel enfrentó a sus seguidores y les agradeció pro expandir el mensaje de Dios - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Días después, un video suyo desató miles de comentarios e inundó las redes sociales porque en él salía la presentadora alabando a Dios en ropa corta. Hubo opiniones encontradas entre los seguidores que la apoyan y comparten su mensajes y con los que la acusan de doble moral e incluso se burlan de su fe.

Cediel, quien es consciente de los sentimientos que genera su contendido, decidió romper su silencio para conversar con quienes la siguen en su cuenta de Instagram.

“Quien lee la Palabra no vuelve a ser el mismo”

El mensaje de Jessica Cediel para con sus público fue directo. “Les quiero explicar que en ese video que muchos comentaron porque no lo entendieron, yo no salgo orando, nunca les he orado. Lo estaba haciendo era una alabanza a Dios porque a Él le encanta que lo hagamos, para eso nos creó”.

Jéssica Cediel volvió a revolucionar las redes interpretando canción de Denicher Pol - crédito @jessicacedielnet/Instagram

En la conversación, la bogotana se mostró sincera con sus seguidores y los invitó a que no se dejen llevar por los malos señalamientos y se aferren a la Palabra de Dios: “Puede que nos llamen locos, que digan que estamos rayados, que somos unos traumados. Eso no es importante, lo verdaderamente valioso es que Dios se entere de que nuestro compromiso con Él es real”.

Por otra parte, Cediel también aprovechó el espacio para dejar en claro que ella no se considera perfecta ni santificada y que, por el contrario, sus luchas y tentaciones son las que hacen acercarse a Dios: “Yo un día les voy a contar todo lo que me pasa, porque mi testimonio es una prueba muy grande de que quien lee la Biblia encuentra sabiduría y paz. Eso no quiere decir que ya estemos a salvo o seamos superiores, pero sí nos da la claridad para superar cada obstáculo o piedra que el camino nos pone por delante”.

Jessica Cediel cantó Cuando me tocas con tu Santo espíritu de Denicher Pol - crédito Música del Alma/YouTube

Para finalizar su intervención, Jessica interpretó la canción Cuando me tocas con tu Santo Espíritu, del dominicano Denicher Pol, con la que realizó una reflexión: “Sacamos tiempo para todo, y le cantamos al despecho, a esa persona que nos hace daño, entonces no entiendo porqué no le vamos a dedicar un momento y una canción a Dios”.

Jessica Cediel también afirmó que sus alabanzas hacen parte de su día a día y que por esto no está dispuesta a esconderlas, ya que así como publica contenido de su trabajo, de su familia y de su cotidianidad, de la misma forma seguirá compartiendo su amor a Dios, porque Él hace parte de ella.