Gustavo Petro denunció que lo están amenazando de muerte: pidió a la Fiscalía investigar

Gustavo Petro pidió que se investiguen amenazas de muerte en su contra - crédito Presidencia/X

Una serie de audios difundidos a través de redes sociales tendría en sobreaviso al presidente Gustavo Petro, que denunció en sus redes sociales que se trataría de amenazas de muerte en su contra.

En los audios, que fueron difundidos vía WhatsApp y denunciados públicamente por Alfredo Saade, se escucha a un hombre afirmar que el primer mandatario debe dejar el poder a cualquier costo.

Incluso, al sujeto del audio se le escucha hablar de una posible guerra civil que tendría como propósito acabar con la vida del primer mandatario, por sus recientes iniciativas para beneficiar a la población joven con programas que se conocen popularmente como “pagar por no matar”.

“Este tipo va a ser peor que Maduro, si aquí no lo levantan ligero. Usted cree que esa plata que le está dando a esos muchachos, ¿es para qué? Para formar colectivos al estilo Venezuela, porque esto se desata una guerra civil, Jorge. A este tipo no lo dejan terminar el Gobierno, sea porque le den en la cabeza o sea porque lo bajen de allá. A ese tipo hay que bajarlo de allá a las buenas o a las malas”, se escucha en el audio.

Ante las palabras del sujeto, que se ha difundido múltiples veces en cadenas de la red de mensajería, Gustavo Petro exigió a la Fiscalía General de la Nación que se investigue el origen del material para dar con los responsables de las presuntas amenazas.

Gustavo Petro pidió investigar amenazas de muerte en su contra - crédito red social X

“Le solicito a la Fiscalía en su función, investigar al autor de los mensajes en WhatsApp que están pidiendo mi muerte y manipulando la opinión ciudadana”, escribió el primer mandatario en sus redes sociales.

Y es que el lenguaje usado en el audio, que ya se volvió viral, daría cuenta de las intenciones para acabar con la vida de Gustavo Petro, argumentando que en toda nación, sin importar el modelo de gobierno bajo el que se rijan (llámese comunismo, feudalismo o democracia), deben tener dos clases sociales fuertemente marcadas y no como propone el presidente, que ha resaltado en repetidas oportunidades la necesidad de gobernar para acabar con la pobreza.

“A este señor hay que bajarlo como sea hermano, sea con las patas pa’ adelante, o que lo derrotemos de Colombia, o que se ahorque ese hij****uta, o que se envenene, pero ese tipo hay que bajarlo de ahí sea como esa, y hay que aplicar un adagio, un pensamiento muy sabio: el que no vive para servir, no sirve para vivir, y este tipo no vive para servir hermano”.

Audios amenazarían de muerte al presidente Gustavo Petro - crédito @AlejoToroAnt/X

Lo que genera más preocupación, es que las advertencias estarían dirigidas para que se acabe con la vida del primer mandatario antes de finalizar el 2023, pues según el sujeto que envía el mensaje a alguien llamado ‘Jorge’, con la elección de un nuevo fiscal general la situación se complicaría para el país.

“Este tipo es un dictador. Si ahora se está viendo un dictador, ¿usted se imagina el año que entra que va a montar una de esas viejas comunistas a la Fiscalía General de la Nación? Apague que nos vamos pelados, entonces este tipo hay que bajarlo ya, a este tipo hay que hacerle las cosas antes de que haga mayor daño”, advirtió el desconocido.

Por su parte, el líder religioso y exprecandidato presidencial Alfredo Saade, señaló que este tipo de amenazas estarían originándose debido al discurso impulsado por la senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, que se han marcado como fuertes opositores al primer mandatario.

María Fernanda Cabal respondió a los señalamientos de Alfredo Saade por amenazas a Gustavo Petro - crédito red social X

“Son millones de mensajes en contra del presidente Gustavo Petro. Todos tienen el mismo mensaje usado por María Fernanda cabal y Polo Polo. La misma narrativa para asesinar al presidente Petro el poder popular no se dejará, se defenderá hasta la victoria siempre. Levántate”, escribió en sus redes sociales.

Ante las acusaciones, la senadora del Centro Democrático respondió rápidamente a Petro y a Saade, señalando que se trata de un ataque directo a la oposición, manipulando a la opinión pública para desprestigiar su imagen.

“Criminales las imputaciones que hace este señor al que retuitea sin problema Gustavo Petro. Aquí se está violentando a una líder de oposición que jamás ha acudido a la violencia como sí el que usa el mensaje para validar una calumnia”, señaló la congresista.