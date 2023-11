A Koral Costa le pidieron una foto y terminó agredida en intento de robo en Bogotá

Una seguidora le pidió una fotografía en la calle y la engañó para robarla - crédito @koralladiva/Instagram

La inseguridad sigue sin darle tregua a los colombianos y nuevamente, la víctima es la creadora de contenido Koral Costa, que denunció el hecho a través de sus redes sociales. El video publicado por la esposa de Omar Murillo, da muestra del ataque del que fue víctima la mujer, que con su rostro envuelto en lágrimas narró lo sucedido.

Te puede interesar: Video: este sería el modus operandi de presunto asaltante que le disparó a un alto oficial de la Armada en Cartagena

El hecho se presentó cuando una mujer que aseguraba ser una seguidora suya, le pidió una fotografía. En su relato, la también influencer aseguró que los hechos se presentaron el lunes 20 de noviembre, pero no fue hasta ahora que decidió hacer la denuncia en su cuenta de Instagram.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: De “inmoral y estúpida” no bajan a Koral Costa: esta es la razón

Costa, que no se niega a compartir con sus fans, accedió, pero las cosas tomaron un rumbo diferente cuando se presentó el ataque en su contra para sustraerle sus pertenencias.

Koral Costa nuevamente fue víctima de atraco y sufrió un fuerte ataque de la persona que cometió el hurto - crédito @bola8actor/Instagram

“La persona se devuelve y me dice ‘deme lo que tiene en el bolso’ y yo le dije ‘¿cómo así?’. Yo me reí porque no entendía, yo pensé que era una broma. ‘Entrégueme lo que tiene en el bolso’…”, le repetía la mujer que estaba propinando el hurto, y agregó: “Yo le dije ‘yo no llevo nada’”, contó Costa, bastante afectada.

Te puede interesar: Claudia Bahamón fue testigo de violento atraco en Bogotá: “La cobardía del robo a mano armada”

Al ver que la cantante no accedía a la petición de entregarle sus pertenencias, acto seguido la ladrona procedió a agredirla, enterrándole las uñas en el brazo derecho y dejando algunas heridas: “Sentí que la uña penetra y me hace esto”, mientras mostraba a la cámara cómo quedó su brazo por la fuerza de la atacante.

Como los hechos ocurrieron hace una semana, la creadora de contenido agregó que no es lo mismo “vivirlo que contarlo acá, a través de la pantalla de un celular”, pues habría recibido críticas de sus seguidores. Asimismo, explicó que hay que ver cómo ocurrieron las cosas, cómo las vive la otra persona y no juzgar.

Koral Costa mostró la herida que le dejó una mujer en su brazo, cuando se acercó por una foto e intentó robarla - crédito @koralladiva/Instagram

Los comentarios de sus seguidores llegaron, conmovidos por las lágrimas de la influenciadora y algunos se mostraron sorprendidos por la situación. Algunos de los más destacados son: “Bebé bella, hay que cuidarnos”; “Dios te guarde mi reina”; “Koral intenta no andar sola, la inseguridad está tenaz”; “la gente está muy loca definitivamente, por eso los corazones se enfriarán”; “te abrazo, eres un ser humano con un corazón limpio”, entre otros.

Ya la habían robado en dos oportunidades

El primer caso en el que la artista se convirtió en blanco de los delincuentes fue a finales de septiembre, cuando denunció que su cuenta de Nequi había sido desocupada por completo. La creadora de contenido aseguró que, en ese momento, desconocía cómo se había producido el hurto y dijo sentirse muy triste por la situación, porque era fruto del trabajo que realiza como creadora de contenido.

Días más tarde, en octubre de 2023, Costa denunció que hombres en moto le habían arrebatado su celular en la calle, mientras hacía unas diligencias. En el dispositivo móvil tenía guardado todo lo que se relacionaba con su trabajo, que debía entregar para esa fecha, por lo que ofreció una recompensa de un millón de pesos para recuperarlo.

“No me interesa lo material, pero tengo trabajo que cumplir. Yo sé que un millón de pesos no es lo que vale el celular. Pero es lo que estoy dispuesta a dar de recompensa para recuperarlo”, fueron las declaraciones que entregó la esposa del actor conocido como Bola 8.