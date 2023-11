The Chainsmokers encabezan el Suena Vol. 2 en Bogotá: conozca fecha y precios de boletería

The Chainsmokers presentará su más reciente álbum 'Summertime Friends' en el Movistar Arena el próximo 17 de febrero - crédito @thechainsmokers/Instagram

El final del año ya comienza a perfilar lo que tendrá para ofrecer el calendario de conciertos en Colombia para 2024. Entre anuncios muy esperados como el del Festival Estéreo Picnic en Bogotá o La Solar Festival en Medellín, ahora se suma la confirmación del festival Suena Vol. 2, programado para celebrarse el próximo 17 de febrero en el Movistar Arena de la capital del país.

Luego de una edición inaugural marcada por el protagonismo del género urbano con la presencia de Arcangel, Ivy Queen, Zion & Lennox y Chencho Corleone, en la segunda edición todo indica que el protagonismo lo tendrá la electrónica más bailable, en vista del primer anuncio de artistas por parte de la productora del evento, TBL Live. Para ello se sumó al dúo estadounidense The Chainsmokers como headliners, que semanas atrás ya se había anunciado como una de las principales atracciones de La Solar Festival.

El dúo creado en 2012 en Nueva York conformado por Alexander Alex Pall y Andrew Drew Taggart llegará a Colombia presentando su más reciente álbum de estudio, Summertime Friends, el quinto LP de sus carreras y uno donde continúan mezclando libremente elementos del EDM, el synthpop y el future bass. Destaca la pista de cierre, Celular, en la que colaboran Nicky Jam y Maluma. Por supuesto, temas de dicho álbum alternarán durante su show con éxitos internacionales como Closer, Don’t Let Me Down o Something Like This.

El cartel lo completan los actos electrónicos Nervo y Jonas Blue. Por un lado, Nervo, conformado por las gemelas Miriam y Olivia, llegará con su propuesta de house progresivo y EDM, luego de publicar una serie de sencillos a lo largo del año que mantienen la premisa que les ha caracterizado desde su formación en 2005.

Jonas Blue, por su parte, es reconocido en el ámbito musical por su versión del tema de 1988 Fast Car, original de Tracy Chapman y reinterpretado en la voz de la cantante inglesa Dakota. El tema se hizo muy popular a lo largo de 2016 y le dio impulso a la carrera del británico que a partir de entonces osciló entre los sencillos más pop con sencillos como Perfect Strangers y By Your Side, e incursiones concretas en el tropical house o el trance, como sucedió en su sencillo Past Life, publicado el pasado septiembre y en el que colabora con el alemán Felix Jaehn.

La venta de entradas ya está disponible a través de Tuboleta, el canal oficial autorizado para su comercialización. La primera etapa contará con precios entre los 91.200 y los 376.000 pesos, mientras que la segunda tendrá precios desde los 114.000 hasta los 470.000 pesos. Vale recordar que los precios de boletería no incluyen el recargo por servicio de parte de la tiquetera.

Según expresó TBL Live en un comunicado de prensa, Suena Vol. 2 “trascenderá géneros y marcará el comienzo de una sinfonía en la capital”. De igual modo, advirtieron que habrá más sorpresas en las semanas siguientes relacionadas con el evento.

Así serán las ubicaciones y los precios para Suena Vol. 2 en el Movistar Arena de Bogotá - crédito TBL Live

The Chainsmokers también estará en La Solar Festival 2024

El nombre que encabezará el Suena Vol. 2 también estará presente en La Solar Festival, que se celebrará los días 16 y 17 de febrero en el Parque Norte de Medellín. De manera similar al evento del Movistar Arena, La Solar busca mezclar el público amante de la electrónica con el de las distintas manifestaciones del género urbano, y con su cartel para el próximo año volvieron a dar muestras de ello.

Además de The Chainsmokers, las cabezas de cartel serán el argentino Bizarrap que ya debutó en marzo de este año en Colombia durante el Festival Estéreo Picnic; el dúo británico Disclosure, orientado al UK Garage y el deep house que se presentará con su formato de DJ set con los temas de su más reciente álbum Alchemy publicado en julio; el DJ neerlandés Tiësto; y la DJ surcoreana de música trance Peggy Gou. Dentro del urbano, los cabezas de cartel elegidos son dos clásicos del reguetón: Tito el Bambino y Yandel.