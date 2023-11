Entre lágrimas, Felipe Saruma confirmó separación de Andrea Valdiri y le envió conmovedor mensaje

En la tarde de 23 de noviembre se conoció lo que varios de los seguidores de Andrea Valdiri y Felipe Saruma temían: la pareja decidió ponerle fin a su matrimonio después de más de un año y siete meses de haber dado el “sí”. La primera en pronunciarse fue la bailarina barranquillera, con una publicación en sus InstaStories.

“Por primera vez en mi vida siento la necesidad de no estar dando explicaciones porque quedé bien, porque terminé mi relación bien. Porque yo lo respeto y él me respeta”, fueron algunas de las declaraciones que ofreció la también influenciadora.

Después de que la barranquillera se pronunciara en sus redes sociales, el turno llegó para Felipe Saruma, que muy emotivo y con sus ojos envueltos en lágrimas, reaccionó a las declaraciones de su ahora exesposa. El emotivo mensaje del productor audiovisual comenzó con la frase “hasta aquí llegó nuestra relación”, mientras su voz se entrecortaba.

Felipe Saruma y Adhara, hija menor de Andrea Valdiri con quien siempre tuvo una relación cercana y estuvo pendiente desde su nacimiento - crédito @felipesaruma/Instagram

Fue así como el cucuteño entregó el mensaje a sus seguidores, en el que se mostró vulnerable, pero al mismo tiempo agradecido por el tiempo que disfrutó junto a Valdiri y sus hijas Adhara e Isabella.

“Yo creo que es importante con todas esas personas que no vieron en esos bonitos momentos decirles que ‘hasta aquí nos llegó nuestra relación’ […] Hoy nos separamos y mucho se está especulando”, comenzó por decir el influenciador.

En ese momento, el exesposo de Valdiri afirmó que “Andrea y sus hijas fue lo mejor que me pudo pasar en la vida”, como agradecimiento al más de año y medio que compartieron en Barranquilla. También fue enfático en decir que “esa mujer me cambió mi vida y bueno, se cometen errores, pero hay que seguir”, agregó.

Sin embargo, Saruma al parecer conserva la esperanza de volver, pues al final de su video indica que no sabe lo que pasará en el futuro, pero que las cosas terminaron en buenos términos: “Somos muy buenos amigos y muy agradecido con ella siempre y con su familia”, concluyó el influencer.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma en uno de sus primeros viajes a Estados Unidos, donde se comprometieron y dejaron de ocultar su amor - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Entre los comentarios de los internautas, algunos mencionan que al productor audiovisual “se le nota una tristeza inmensa”. Otros de los más destacados son: “La diferencia en el lenguaje corporal de cada uno lo dice todo”; “pobrecito, está sufriendo a mil”; “se le nota la tristeza que lleva, su voz está entre cortada”, entre otros.

Así empezó la atracción de Valdiri por Saruma

En medio de una conversación que sostuvieron los influenciadores y que publicaron en sus redes sociales, surgió la pregunta de parte del bumangués, que planteó de la siguiente manera a su esposa: “¿En qué punto te sentiste atraída por mí?”.

Casi que sin mediar palabra, la bailarina barranquillera tuvo muy clara su respuesta, y es que la manera en como la trataba Felipe Saruma hizo que se fuera interesando románticamente en él. “Cuando me echabas piropos y me decías: ‘Andre, te ves tan linda embarazada’ y yo de moscorrofio: ‘Ay, tan lindo’ ... Me llevaba flores, me decía —vamos para que te desestreses, viajemos—, me llevaba hasta a rumbear... chévere porque fue un complot”.

Vale la pena recordar que el noviazgo entre Valdiri y Saruma inició a mediados de 2021, cuando la creadora de contenido estaba ad portas de dar a luz a Adhara, hija que concibió en su relación con Lowe León, la cual ya había concluido para ese momento.