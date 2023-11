El presentador Andrés Montoya habló de su relación con su expareja: “El reto es el entendimiento”

El periodista habló acerca de su relación su expareja - crédito Andrés Montoya /Instagram.

El presentador de Noticias Caracol que remplazó al periodista Juan Diego Alvira habló acerca de su expareja Mariana Ramírez, con quien estuvo casado hasta finales del año 2022 y madre de su hijo Pedro.

Cuando Andrés Montoya reveló su separación explicó que las razones habían sido pensando en el pequeño Pedro: “(El amor) cambia y se transforma... Trasciende. No es solamente la relación entre nosotros, sino de los hijos ocupando una posición que lleva a otro nivel de conversación, interacción y relación”, dijo en el presentador en su momento para el programa Día a día, de Caracol Televisión.

Montoya indicó que se lleva bien con Mariana Ramírez, que su relación sigue siendo buena a pesar de haber terminado: “El reto es el entendimiento, la cercanía y una buena comunicación, independientemente de la distancia”, dijo para el programa.

El periodista, que comenzó como reportero de noticias en su natal Medellín, indicó que en ocasiones hay familias que se encentra cerca pero no se lleva muy bien: “Muchas veces, no garantiza que la cercanía vaya a formar mejores seres humanos. Eso lo vemos todos los días en hogares que pueden vivir muy juntos y ser muy disfuncionales”.

Para el presentador de televisión no fue fácil tomar la decisión de separarse de su expareja debido a su hijo Pedro, quien tan solo tiene 4 años de nacimiento: “Mi hijo fue lo que más me costó al tomar la decisión. Yo me separé hace casi seis meses. En ese proceso, el que más me puso a pensar fue mi hijo. Aunque también tomé la decisión de darme una oportunidad”, expresó Montoya para el medio.