Yina Calderón respondió a ataques de Jim Velásquez: “Tengo videos que podrían acabar el matrimonio”

El matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez es una realidad y sus protagonistas ya tuvieron su despedida de solteros. En redes sociales quedaron registrados algunos de los momentos que marcaron las celebraciones, entre los que destacan bailes eróticos para la actriz de Pedro el escamoso con strippers incluidos y, un rumor sobre una infidelidad.

Cabe señalar que la directamente involucrada en la polémica es Yina Calderón, organizadora de la despedida de soltera de Lozano, en la que el trago, el baile y el desorden estuvieron a la orden del día. Además, las constantes declaraciones de amor de la veterana actriz, que no paraba frente a las cámaras que la grababan desprevenida —planeado quizá— de decir “Te amo Jim…”.

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió en la despedida de soltera de Alina? Todo parece indicar que, debido a la filtración de los videos de la celebración, el joven creador de contenido Jim Velásquez está muy molesto. De acuerdo con una publicación que subió la actriz, en una nota de voz que le envió a la empresaria de fajas se escuchaba que su futuro esposo no quiere a la DJ en su matrimonio.

“No quiero que Yina Calderón esté en la boda. Ya estuvo muy bacano lo que pasó, ya ustedes estuvieron compartiendo y demás, pero es que lo que pasa es que lo que hicieron, o lo que ella hizo, porque fue ella lo que hizo...”, se escuchó en el audio.

Rápidamente, Calderón reaccionó a través de sus InstaStories y envió una contundente respuesta al prometido de Alina, en la que afirmó que no habría sido una despedida de soltera si le hubiese llevado a confesarse con el padre Chucho.

Agregó que era entendible lo que pasaría por haber organizado el evento, incluso, fue enfática al decir que “ella —Alina— no tiene la culpa”. Incluso, le recordó a Jim Velásquez todo el dinero que invirtió para terminar siendo desinvitada al evento.

“Si no quiere que yo vaya al matrimonio, yo con toda la plata que me gasté en esa despedida de soltera, y ahora no, la malp$%& no va, que no se vista. No, no se preocupe, yo no le quiero ocasionar problemas, no vamos y ya”, dijo contundentemente Yina Calderón, indicando también que estaba muy triste por el hecho.

Finalmente, lanzó una contundente advertencia al prometido de la actriz, pues le dijo que no se metiera con ella porque en su dispositivo móvil tenía varios videos que podrían poner en riesgo el evento: “que Jim no se ponga porque tengo unos videos que podrían acabar el matrimonio”.

¿Jim Velásquez le fue infiel a Alina?

En redes sociales, el joven creador de contenido de 23 años reveló que su despedida de soltero sería fuera del país, por lo que en compañía de otros influencers viajaron con destino a Cancún. Allí, celebró, bailó, bebió, pero con el pequeño detalle de que no recordaba nada de lo que pasó la noche anterior.

Por eso, decidió ser sincero con sus seguidores y con Alina, lo que habría dado a entender que días antes de que se celebre el matrimonio, le fue infiel a su futura esposa.