Viña Machado se destapó: “Pasé 5 años sin pareja y 3 de celibato” además habló de su novio 13 años menor que ella

Viña Machado habló de su relación con el actor Eduardo Pérez - Infobae Colombia

Viña Machado se confesó con el público y abrió su corazón para hablar sobre su vida sexual, sus gustos, sus miedos y su nuevo novio el actor Eduardo Pérez, quien es 13 años menor que ella.

Te puede interesar: Ella es Manuela Valdés, la dueña del corazón de Juan Pablo Urrego, el actor que interpreta a Rigo

La actriz samaria también contó las razones por las que pasó 5 años soltera, de los cuales cumplió 3 de celibato. “Me dio muy duro volver a confiar en mi, no había estado embarazada antes y tuve que reencontrarme con mi cuerpo por todos los cambios que sufrimos las mujeres después de tener un hijo”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Juan Pablo Urrego y su talento oculto: “Me toma solo 90 segundos resolver el cubo de Rubik”

La también modelo pasó por el sillón de la presentadora española Eva Rey a quién le respondió todo sobre lo que nunca había hablado antes, la actriz a quien vimos en la telenovela Leandro, del Canal RCN, se destapó por primera vez y mencionó incluso que le costó un tiempo aceptarse de nuevo, luego de haber dado a luz a su hijo León, quien ya cumplió 7 años.

Viña Machado habló del tiempo que pasó soltera - crédito @informandome.col/Instagram

“Era la primera vez que estaba embarazada y nunca había experimentado esos cambios físicos en los que los senos se caen, el abdomen se pone flácido y debes estar en función de tu bebé”.

Te puede interesar: Carlos Torres explicó por qué algunos actores se enamoran entre ellos y terminan rápido

Justamente esta fue una de las mayores razones por la que Viña Machado pasó 5 años sin pareja sentimental, pues tuvo que superarse a ella misma antes de volver a confiar. Además, de que para la samaria era algo difícil compartir con otra persona mientras estaba dedicada a su primogénito.

“Primero pasé mi embarazo soltera, así que no tenía con quién. Ahí se fue casi un año, luego decidí dedicarle los dos años de lactancia completos a mi bebé. Sentí que el tema de amamanta era algo muy íntimo y privado. No me veía compartiendo mi cuerpo con alguien luego de haberle dado el alimento a mi hijo”, explicó.

Para Viña, el tema de reservarse por completo para su pequeño León fue una prioridad y una decisión de vida, pues sentía que el periodo de la lactancia debía ser ciento por ciento para él. Sin embargo, luego de superar esta etapa, Viña se tuvo que enfrentar a otros retos, pues nunca había experimentado cambios tan drásticos en su cuerpo.

“Me dio muy duro volver a confiar en mí. Esto fue como un reencuentro con todos mis temores, me preguntaba quién era yo. Me veía con el ombligo triste, las tetas caídas y un físico diferente”.

Una nueva oportunidad

Tras pasar por 5 años de soltería entre los que cumplió 3 de completo celibato, la actriz Viña Machado se dio un nuevo chance en el amor, es así como decidió empezar una nueva relación sentimental con el también actor Eduardo Pérez, 13 años menor que ella.

Si bien son muchos los que han cuestionado su noviazgo por la diferencia de edad que existe entre ambos, pues ella tiene 44 años mientras que su novio 31, la nueva pareja ha demostrado que están muy compenetrados y enamorados.

Viña Machado habló de su relación con el actor Eduardo Pérez - crédito @des_coneva/Instagram

Viña y Eduardo compartieron set en la popular serie Enfermeras, del Canal RCN, producción que los unió. Aunque poco han revelado sobre el inicio de su romance la química entre ellos fue evidente, según lo revelaron sus compañeros, ya que allí se hicieron amigos.

Todo parece indicar que la pareja por ahora no tiene planes de tener hijos, pues Viña confesó que desde un principio ella se está cuidando para evitar un nuevo embarazo.

En medio de la entrevista para el programa Desnúdate con Eva Rey, Viña también respondió el popular cuestionario de la presentadora española en que en un minuto deben contestar a preguntas rápidas.

Viña dejó saber que en su banco cuenta con una cifra superior a los cien millones de pesos, que el personaje más famoso que tiene dentro de sus contactos es el artista vallenato Silvestre Dangond y que además a ella le parece que Maluma está ‘muy rico’.