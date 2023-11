El rock alternativo de Interpol vuelve a Colombia en 2024

La banda norteamericana Interpol se presentará en Medellín el próximo 26 de mayo. Será el quinto show de su carrera en Colombia - crédito @interpol y @atibaphoto/Instagram

Los últimos meses de 2023 van dejando nuevas fechas en el calendario de conciertos en Colombia del próximo año y todo indica que la programación para el indie rock sumará otro nombre para el primer semestre. En esta oportunidad se suman unos viejos conocidos del público colombiano, la agrupación norteamericana Interpol.

El trío de postpunk revival se presentará en el Orquideorama de Medellín el próximo 26 de mayo en medio de la gira conmemorativa por el lanzamiento de sus dos primeros álbumes, Turn On The Bright Lights y Antics. Será su primera visita a la capital antioqueña a lo largo de su carrera, pues en las cuatro oportunidades previas se presentaron en la capital del país con una gran aceptación del público bogotano.



Sin embargo, su último show, que tuvo lugar en el Movistar Arena en 2019 acompañados de Franz Ferdinand, estuvo marcado por los problemas de salud del baterista Sam Fogarino, que no pudo salir a escena por afectaciones relacionadas con la altura. Eso podría haber motivado la decisión de la productora Páramo Presenta de llevar el show a Medellín.

Esta gira conmemorativa consta de una serie de shows que se vienen anunciando durante las últimas semanas. Días atrás se anunciaron las primeras fechas para América del Sur, confirmando paradas en Chile, Argentina y Brasil. Ante la duda de los seguidores en Colombia, este martes finalmente se confirmó el regreso de Interpol al país.

Las boletas saldrán a la venta a través de e-Ticket el próximo jueves 16 de noviembre sin preventa como suele suceder en esta clase de eventos. Es decir, todas las opciones de pago estarán habilitadas desde el primer momento.

Interpol, la cara del ‘indie rock’ del nuevo milenio

Desde su formación en 1997, Interpol fue labrando su camino para convertirse en uno de los grupos líderes del estallido del indie rock a nivel internacional durante los años 2000. El lanzamiento de su debut Turn On The Bright Lights (2002) y su sucesor Antics (2004) los convirtieron en impulsores de una estética y un sonido que se denominó post-punk revival.

Gracias a los ritmos aportados por el bajista Carlos Dengler (retirado del grupo desde 2010) y el baterista Sam Fogarino, las líneas de guitarra de su líder Daniel Kessler y la voz profunda del cantante Paul Banks, Interpol se convirtió en un nombre indispensable en los festivales de música alrededor del mundo. Sus directos se han caracterizado por una puesta en escena sobria y elegante, donde las canciones con su intensidad y atmósfera oscura son las que marcan la pauta del show.

A la fecha, Interpol ha publicado siete álbumes de estudio. El último, The Other Side of Make-Believe, se publicó en 2022 y se concibió durante la pandemia de covid-19. Dicho álbum incluyó una especie de proyecto paralelo llamado Interpolations, en el que distintos artistas remezclaron varias de las canciones que lo conforman.

En 2019, semanas después de confirmarse el que hasta la fecha es su último show en territorio colombiano, la banda protagonizó un momento particular por cuenta del entonces senador Ernesto Macías.

Con motivo de la huida de alias Jesús Santrich para sumarse a la lucha armada de nuevo con lo que se denominó la Segunda Marquetalia, este señaló en sus redes sociales a la JEP y el Consejo de Estado por su responsabilidad al impedir su extradición a los Estados Unidos, así como a la Corte Suprema por no dar una orden de captura. Pero por error, señaló que solo quedaba “confiar en @Interpol” y etiquetó a la banda neoyorkina en vez de a la autoridad internacional. Esto motivó una serie de burlas contra el congresista durante las horas posteriores, obligándolo a borrar la publicación.