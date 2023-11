Al saxofonista de Monsieur Periné le robaron sus equipos de audio

El saxofonista de Monsieur Periné, Jairo Barrera, fue víctima de robo en su empresa - crédito Jairo Barrera/ Instagram.

El integrante de la agrupación musical colombiana Monsieur Periné, Jairo Alfonso Barrera, publicó un video a través de su cuenta de Instagram denunciando que fue víctima de robo, el viernes en horas de la noche, en local de su empresa llamada Edelia ubicada en Ciudad de México.

“Hoy nos robaron muchísimos equipos de audio y necesitamos difundir esto, por favor! Como seguramente saben, hace varios años tenemos una empresa de música en vivo y eventos llamada @edeliamusica”, comenzó relatando el músico.

El saxofonista reveló que los ladrones se llevaron la carga de equipos de audio que se encontraba abordo de un camión y esto fue un golpe duro para su empresa de musical debido a que los artículos con alto valor monetario afecta a los artistas que se cantan en vivo en diferentes espacios.

El musico Jairo Alfonso Barrera denunció que le robaron una carga de equipos de audio millonarios que iba abordo de un camión - crédito Jairo Alfonso Barrera / Instagram.

“Hoy forzaron las cerraduras de una camioneta de carga y se llevaron consolas, sistemas inalámbricos, cabinas, microfonearía... Edelia le da trabajo a decenas de músicos cada fin de semana y estos equipos eran vitales para la operación de la empresa. Las perdidas son millonarias y no sabemos qué hacer”, escribió Jairo Barrera.

El musico hizo la denuncia publica para que los usuarios que tuvieran información de la venta de los equipos puedan contactarse con él debido a que el integrante de la agrupación colombiana adquirió los objetos para su empresa con “mucho esfuerzo y producto de su trabajo”.

“Queremos difundir esto para que estén enterados y nos ayuden. Si escuchan algo, si les ofrecen algo, si ven algo en redes sociales o saben cómo proceder en una situación como ésta, por favor, escríbanos. Nos apasiona generar empleo para tantos amigos talentosos y éste es un tremendo golpe. Gracias por compartir esto. Comentar, dar like, publicar en historias... ”, indicó el músico.

El saxofonista de Monsieur Periné denunció que había sido víctima de un robo millonario - crédito Jairo Barrera/ Instagram.

Equipos millonarios que fueron robados en la empresa Edelia Música

2 cabinas Electro-voice Evolve 50

2 Monitores Electro -voice ZLX12BT

Rack case Gator con Consola Soundcraft UI24r

Sistemas de micrófonos inalámbricos Shure BLX4R

Estabilizador de corriente Furman

2 micrófonos inalámbricos Shure Beta58

Maleta de Micrófonos Nanuk tipo pelican con set de más de 10 micrófonos

Beyerdynamic TG, Shure Beta 91, SM57s, SM58s, stand Cabgrabber

Maleta de micrófonos drumkit ShureBeta52 + 3 x SM57 con Clamps

El saxofonista de Monsieur Periné, Jairo Barrera, le robaron varios equipos de audio que se encontraban en un camión de carga - crédito archivo de Infobae.

A inicios del año 2022, la vocalista de la agrupación musical Monsieur Periné, Catalina García, también fue víctima de robo por parte de una aerolínea cuando realizo el checkin virtual, pero la aerolínea Latam dijo que tenía que acercarse al counter y ahí le informaron que vuelo estaba cerrado.

“Ayuda: Quiero hacer una denuncia @LATAM_CO y la @Supertransporte Compré un tiquete, me mandaron el link del pasabordo en el chat de @LATAM_CO para no hacer Checkin (el nuevo servicio que ofrecen), con la tarjeta de embarque en mi email me presenté al aeropuerto. No tenía que checkear equipaje, ni pasar por el counter así que al momento de abordar esperé é hice la fila para pasar por seguridad. Esto en el aeropuerto de Armenia. Me pidieron el pasabordo y fui a abrir el link que me mandó @LATAM_CO y no abría, me dijeron que fuera al counter”, reveló la artista en su momento a través de su cuenta de X.

La cantante colombiana manifestó que realizó la denuncia porque sabe que no es la primera usuaria que le ha pasado algo similar, por esa razón quiso que sus seguidores conocieran lo que le había pasado con la empresa: “Fui al counter y me dijeron que el vuelo estaba cerrado y que no podían hacer nada. Les mostré la información q me mandaron al chat, al email y me dijeron que no podían y que no era problema de @LATAM_CO. Esto es abuso!! OJO: el sistema que venden no funciona @Supertransporte. Es un atropello al consumidor, a la gente que paga por un servicio, que confía en una aerolínea que se lava las manos cuando falla su sistema @LATAM_CO. No soy la primera y por eso denuncio. Respondan y no vendan mentiras! Esto es un robo”.