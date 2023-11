Kika Nieto prendió las alarmas por reflexión en redes en la que pide “dejar el ego”: para quién es la indirecta

La creadora de contenido digital expresó sus sentimientos acerca del "ego" - crédito @_kikanieto / Instagram

Los creadores de contenido han utilizado las redes sociales para mostrar parte de su vida privada, así como también material audiovisual entretenido. Un balance entre ambos les ha dado el éxito a varios empresarios del internet en Colombia, tales como Kika Nieto, que recientemente se ha puesto bajo los reflectores por contar detalles de su vida.

Aunque hace algunos meses se refirió a los escándalos que enfrentó con las autoridades del país, ahora volvió a aparecer, pero para manifestarse acerca de la actitud despótica que muchas personas tienen a la hora de obtener algún grado de reconocimiento o éxito en sus carreras.

Kika Nieto se refirió al comienzo difícil que algunas personas tienen antes de alcanzar gran éxito - crédito Kika Nieto/YouTube

En ese sentido, la Nieto expuso que no siempre los inicios eran fáciles. De hecho, fue insistente en mencionar que el arranque de las trayectorias muchas veces es lo más complicado, pero que es un momento que vale la pena recordar para mantener los pies sobre la tierra.

“Tu primer entrenamiento será malo, tu primer podcast será malo, tu primer discurso será malo, tu primer video será malo, tu primer cualquier cosa será mala. Pero no puedes llegar al número 100 sin pasar por el número uno. Así que dejemos el ego a un lado y comencemos”, comentó la influenciadora bogotana.

Además, en sus palabras se pronunció acerca de aquellos que esperan que su éxito sea tal como el de las personas a las que admiran. No obstante, quiso ser clara en su mensaje y explicar que incluso para los que son aparentemente más capaces, también hubo dificultades en algún punto de sus trayectorias.

“Con toda seguridad, esa persona que admiras también tuvo que empezar y al principio lo hizo mal. Entonces piérdele hoy el miedo a fallar. Y empieza a tenerle miedo a ser de los que no intentan”, agregó Kika Nieto al respecto en una publicación de Instagram.

Kika Nieto recordó el escándalo que tuvo por deberle a la Dian

La influenciadora de 30 años recientemente rememoró un episodio oscuro de su pasado. Tiene que ver con una millonaria deuda que tuvo que pagarle a la Dian por algunas irregularidades en sus declaraciones fiscales. De acuerdo a su versión, todo se dio por algunos errores en las cuentas.

“Cuando yo se lo envié a mi contadora ella me dijo: ‘Tranqui, te están haciendo un requerimiento, pero es como el año pasado, nos van a pedir una serie de información, se la vamos a dar y ya está’”, comenzó contando la youtuber.

En su relato, también recordó que el organismo público ya la había citado en el pasado con el propósito de incluirla en una iniciativa especial para los influencers en el país, a fin de conocer los movimientos financieros o el comportamiento de sus cuentas.

“Me citaron una vez para que fuese a la Dian y que las personas allá me explicaran qué estaba pasando, porque era como una campaña que estaban haciendo con diferentes influenciadores o youtubers para revisar cómo estaban manejando su contabilidad, sus impuestos y también explicarnos varias cosas”, agregó.

Alegando a fallas cometidas en su declaración de renta de 2019, el instituto aduanero le hizo algunas preguntas en presencia de su contadora, las cuales no pudieron ser respondidas con claridad, por lo que se continuó con un proceso más complejo de recaudo.

La creadora de contenido reveló que, según las cifras que dio a conocer en un video en YouTube, le debe a la Dian cerca de 400 millones de pesos - crédito Kika Nieto / YouTube

“Lo primero que ustedes tienen que saber es que yo cometí varios errores que les voy a contar para que ustedes no los cometan. El primer error fue haber empezado a recibir un ingreso como persona jurídica en mi cuenta de persona natural, porque no había creado una cuenta bancaria de persona jurídica”, mencionó.

También dijo que hubo un “error número dos. Resulta que me dicen que en la declaración de renta del año 2019 se cometió el error de declarar lo que yo tengo, por ejemplo, mi apartamento o mi carro, por el valor que aparece en el avalúo del impuesto”.

Finalmente, concluyó expresando que “cuando ellos empiezan a explicarme con palitos y con plastilina lo que estaba pasando y me empiezan a decir: ‘Básicamente, tú le estás debiendo 400 millones de pesos a la Dian en este momento’, yo me quería desaparecer a mí me provocaba abrir un huequito en la tierra y meterme ahí y cerrar. ¿Yo de dónde carajos voy a sacar 400 millones de pesos?”.