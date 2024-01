Apple le ofreció trabajo a colombiano al que había amenazado con cárcel por reparar celulares

Wilmer Cabrera CEO de Wiltech ahora tiene oferta laboral de Apple - crédito Wiltech/Instagram

El empresario colombiano Wilmer Cabrera fundó desde hace 11 años en el departamento de Santander la compañía Wiltech, que se dedica a arreglar toda clase de dispositivos de la marca Apple, que ya no tengan garantía por parte de la multinacional.

Esta empresa tiene diferentes filiales en países de Latinoamérica, como en Panamá, Perú, Argentina, Guatemala, Chile, Ecuador, Bolivia y México. No obstante, la principal cede de esta compañía está ubicada en Bucaramanga.

Wilmer se centra en aquellos dispositivos que por alguna causa no tienen garantía, aunque él mismo recomienda que los aparatos que aún tengan garantía sean llevados por sus propietarios a las tiendas y servicios técnicos de Apple.

El empresario hace unos días recibió una carta de los abogados de la empresa fundada por Steve Jobs, en la que le exigían que se abstuviera de continuar reparando los diversos productos de Apple, especialmente sus teléfonos móviles (iPhones). La empresa gigante de tecnología manifestaba que Wiltech hacía uso de piezas no oficiales y, además, que se hacía pasar por un servicio oficial, utilizando el reconocido logo de la manzana mordida.

Luego de recibir la demanda por parte de Apple, Wilmer Cabrera negó tajantemente la acusación de usar el nombre de dicha compañía con el fin de hacerse pasar por un servicio oficial y aclaró que algunos de los elementos con los que trabaja no estaban sujetos a ningún tipo de patente, porque estimaba que ese reclamo era inoficioso. Así mismo, aceptó el cargo de usar el logo de Apple.

“Apple Inc. envía sus abogados para decirme que ya no puedo reparar mas sus equipos! pensaba que #apple tenía temas mas importantes, como preparar el lanzamiento del iPhone 15, pero ahora envía a sus abogados a decirme que si no dejo de reparar sus equipos puedo ir ala cárcel!”, indicó Cabrera en una publicación en Instagram.

Y agregó que: “Es un delito reparar un equipo, que Apple dice que ya no tiene solución?, ¿No es el dueño de un iPhone, autónomo de decidir dónde reparar un equipo de su propiedad? En COLOMBIA existe alguna ley que prohíba reparar un producto? En este mundo tan saturado de basura electrónica ofrecer una alternativa para traer un equipo a la vida y evitar que se tire a la basura y contamine esta mal?”.

“En Estados Unidos existe La normativa firmada por Joe Biden, obliga a tecnológicas a brindar el ‘derecho a reparar’ no oficialmente sus aparatos. Mi respuesta a esta carta fue: respetados Abogados, dígale a su cliente que mejor hagamos una alianza entre Apple y Wiltech para ofrecer un programa de reparación de calidad a todos los productos de Apple que hasta ahora no pueden cubrirse por garantía. Nunca dejare de reparar por que es algo que me gusta, y aunque puedan presionar por un lado o por el otro, sepan que cuento con una comunidad que me respalda. Ayúdame a compartir este post! Si apoyas a Wiltech creo que empezaremos el movimiento “Derecho a reparar” acá en COLOMBIA y puede que en otros países”, concluyó su mensaje.

Tan solo unos días después, nuevamente Wilmer Cabrera apareció en sus redes sociales manifestándole a sus seguidores que el litigio con la empresa de Silicon Valley ya se encontraba solucionado y que se encontraba trabajando en una nueva propuesta que resultaría beneficiosa para ambas partes.

De acuerdo con esta situación, al parecer, Apple se comunicó con Wiltech indicándole que había cambiado de opinión y que se encontraban satisfechos con la idea de Wilmer en la reparación de productos como iPhones y Apple Watch que ellos no pudieran reparar a través de sus servicios de garantía. Ante este hecho, la empresa de la manzana mordida le propuso a Wilmer Cabrera que a través de su empresa, Wiltech, se convirtiera en un taller especializado para ofrecer servicios de reparación oficial.

En la actualidad la compañía creada por Cabrera, Wiltech, cuenta con más de 5 millones de seguidores la red social de TikTok y un poco más de 240.000 en Instagram.