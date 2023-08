“Que se vayan”: la polémica advertencia de la senadora Karina Espinosa a quienes no voten por su candidata a la Gobernación de Sucre

La senadora Karina Espinosa es hermana del actual gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa. Ambos son oriundos del municipio de Sincé, donde este último ejerció como alcalde entre los años 2008 y 2011 - crédito @Kespinosaoliver/X

La senadora Karina Espinosa causó polémica tras lanzar una dura advertencia a quienes no voten por su candidata a la Gobernación de Sucre.

Durante una manifestación pública de la campaña de Víctor Martínez a la Alcaldía de Sincé, la senadora intervino pidiendo “que se vayan” aquellos que no estén dispuestos a votar por su candidata, Lucy García.

“¿Qué les vamos a hacer a esos sinceanos que no voten por la doctora Lucy García? Esos sinceanos, me dicen por aquí, que no son sinceanos. Que se vayan de aquí. Porque allá no la quieren porque ella es una hija de esta tierra, como si eso fuera menor cosa”, dijo Espinosa.

La congresista del Partido Liberal también se refirió a otras campañas políticas: “Esos candidatos de otro color, azulito y amarillito. Azulito con rojo, hablo de la Gobernación para no confundir, que no quieren a un hijo de esta tierra. No merecen ni un voto en este municipio y ustedes deben ser los multiplicadores. Ustedes nos tienen que ayudar a multiplicar estos votos aquí en Sincé”. Además, dijo que ciertos partidos políticos deberían “estar agradecidos” con la actual administración departamental.

“Invito a la candidatura amarillista y desteñida a que sea agradecido, a que le agradezca al equipo liberal que dio la oportunidad de transformar el municipio (...) Que le agradezca al gobernador del departamento por los mercados que entregamos en la pandemia, por la ambulancia que le trajo, por la plata de las vías y la educación”, afirmó la senadora Karina Espinosa.

La senadora Karina Espinosa intervino en una manifestación pidiendo “que se vayan” aquellos que no estén dispuestos a votar por su candidata, Lucy García - crédito @MisterIntruso2/X

La congresista es la misma que hace unos días mostró su desacuerdo con el proyecto de ley que busca bajarles el salario a los congresistas. El pasado 16 de agosto de 2023, la senadora solicitó que se aplazara el debate, exigiendo que se le mencionara en cuánto iba a quedar su sueldo para “saber si le sirve o no asistir al Congreso”.

Así mismo, pidió que, de bajarse los sueldos a los congresistas, se considere la opción de realizar los debates del Senado de manera virtual.

“Quiero decir por qué solicito el aplazamiento, porque nosotros de verdad tenemos que saber en cuánto nos va a quedar el salario. Y si nos sirve o no venir. Y si no, que nos dejen en las regiones y hacemos los debates virtuales”, dijo Espinosa.

“Yo tengo ganas de servirle a mi país, de servirle a mi departamento, pero creo que todo el que trabaja tiene que tener derecho a su remuneración y yo creo que ya este debate está lleno de populismo que viene desde el 2014″, agregó.

La senadora Espinosa también hizo un llamado a los ponentes y a los legisladores involucrados en la propuesta de reducción salarial: “Yo invito a los ponentes, a que si ellos quieren donar sus salarios, que lo donen (...) y que haga cada quien uso de su salario personalmente”.

La senadora Karina Espinosa es hermana del actual gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa. Ambos son oriundos del municipio de Sincé, donde este último ejerció como alcalde ente los años 2008 y 2011.

La senadora Karina Espinosa estuvo a punto de perder su investidura como congresista, precisamente por el cargo que ostenta su hermano Héctor Olimpo Espinosa en la Gobernación del departamento - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La sincelejana pasó del anonimato a convertirse en una de las congresistas que más ha dado de qué hablar por el proyecto que radicó recientemente en el Congreso para evitar las infidelidades. Cero Cacho es el nombre de la polémica iniciativa que ha despertado indignación de diferentes sectores.

La senadora estuvo a punto de perder su investidura como congresista, precisamente por el cargo que ostenta su hermano en la Gobernación del departamento. Sin embargo, luego de un amplio trasegar judicial, el Consejo de Estado falló a su favor y la dejaron legislar en el actual periodo.