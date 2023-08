Conductor de taxi del que se habría lanzado una mujer para no pagar la carrera asegura que lo están amenazando

Desde su muerte, familiares y activistas iniciaron #JusticiaParaMary bajo el lema "Una sola versión no es la única" / Foto: Vía redes

Bajo amenaza se encuentra el taxista Luis Flórez Montalvo, conductor del vehículo del que se habría lanzado María del Carmen Cárdenas la noche del 26 de julio de 2023, en el sector de Alameda del Río, norte de Barranquilla.

Según Montalvo, María del Carmen se golpeó la cabeza luego de lanzarse, en respuesta al valor de la carrera que habría incrementado por el recargo nocturno. Sin embargo, en ese entonces, su familia dijo a El Heraldo que “no era una mujer de temperamento vulnerable” y que “si ella se tiró fue porque se vio en bastante peligro”.

Su muerte ocasionó todo un movimiento en la capital del Atlántico con el hashtag #JusticiaParaMary, bajo el lema “Una sola versión no es la única”, luego de difundirse en medios la historia de Montalvo, quien, la tercera semana de agosto, denunció ser víctima de amenazas de muerte.

Su abogado, Alfredo Cordero, solicitó a la Fiscalía una medida de protección para Montalvo, recordando que, desde el principio, se puso a su disposición para esclarecer el caso. Mientras, el abogado de la contraparte, Jhonny Mercado, pide una orden de captura en su contra por los delitos de secuestro simple y homicidio.

¿En qué consiste la ‘Ley María del Carmen’ que podría cambiar la normativa de los taxis en Barranquilla?

Desde su muerte, la constitucionalista Kelia Álvarez se puso a trabajar en una petición que elevara al Ministerio de Transporte con la que pretende que se instalen cámaras de seguridad y micrófonos en los taxis que operen en Barranquilla.

De igual manera, la ‘Ley María del Carmen’ busca que se instaura la prohibición de conducir vehículos de servicio público a hombres con anotaciones por violencia intrafamiliar o violencia de género.

Ambas propuestas son respaldadas por el movimiento #JusticiaParaMary que, en la tarde del miércoles 16 de agosto, estuvo protestando frente a la sede de la Fiscalía seccional Atlántico para exigir celeridad en la investigación.

¿Qué se conoce sobre la muerte de María del Carmen?

Tras once días de debatirse entre la vida y la muerte, María del Carmen Cárdenas, de 36 años, falleció luego de saltar de un taxi en movimiento y golpearse la cabeza.

Su conductor la habría amenazado con devolverla al punto de partida si no pagaba el costo total de la carrera que, por cuenta del “recargo nocturno”, le habría parecido excesivo.

Según informó El Heraldo, María del Carmen solicitó el servicio por la aplicación 322, desde su lugar de trabajo en el norte de Barranquilla hacía su casa, minutos antes de la media noche.

En el trayecto, desde el edificio Torcoroma (calle 51B con calle 82) hasta el sector de Alameda del río se habrían demorado cerca de 10 minutos, pero, tan pronto como María recibió la notificación de estar próxima a llegar a su destino, iniciaron una discusión por el costo total de la carrera.

“Cuando entramos a la urbanización a mí se me olvidó el conjunto, por lo que le pregunté. Ella lo repitió y me preguntó el precio, yo le respondí que 17.000 pesos, a lo que responde que por qué le voy a cobrar tanto y yo le mencioné que por el recargo nocturno”, detalló el conductor del vehículo para el medio citado.

Entonces, ella se molestó, según su versión, y le dijo que no pagaría la carrera. El conductor le contestó que la iba a devolver al punto de partida, y esto para María fue una señal de alerta que la llevó a tomar medidas desesperadas.

“Cuando ella ve que yo hago el retorno para regresarme, ella dice: ‘para o me tiro’, pero yo no le creí, porque siendo honesto eso es una locura. Abrió la puerta y se lanzó, pero me imagino que como llevaba las manos ocupadas no las metió y se golpeó la cabeza”, lamentó el conductor quien se habría detenido para ayudarla llamando a la línea de emergencias.