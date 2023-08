Multan a El Corral, Juan Valdez y Chef Burger: esto es lo que se sabe

Entre enero y mayo del 2023 se impusieron 756 comparendos en total a personas y comerciantes por la inadecuada disposición de residuos. Foto: Infobae

El 9 de agosto del 2023, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer la nueva estrategia para la recolección de las basuras y la disposición de residuos de la capital.

Te puede interesar: Alcaldes de Bogotá, Cali y Medellín en la “cuerda floja” según encuesta Invamer Poll: Álvaro Uribe también se “rajó”

La mandataria explicó una serie de modificaciones en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pgirs), el cual se registró después un acuerdo de voluntades con los operadores de aseo y una campaña de cultura ciudadana, entre otras acciones, que buscan mitigar dicha problemática en Bogotá.

Entre las acciones que se modificaron para contrarrestar la alta presencia de residuos no aprovechables en el espacio púbico, López comentó que las entidades competentes intensificaron la prestación del servicio de recolección de basura y de limpieza en 72 puntos críticos.

Te puede interesar: Claudia López trató al Gobierno de Gustavo Petro de saboteador y aseguró que quieren parar el metro de Bogotá

Igualmente, se aumentó a mínimo tres veces por semana la frecuencia de barrido y limpieza en toda la ciudad, llegando hasta a 28 veces en zonas de alta circulación, a su vez, se amplió la cobertura en los parques, puentes, alamedas y separadores, que en cifras significa un 60% en la cobertura pasando de barrer 427.216 kilómetros a 683.356 kilómetros en Bogotá.

En otros puntos de la apuesta, la mandataria señaló que se aumentó el número de operativos de limpieza en 132 puntos de arrojo de residuos, ubicados en cuerpos y canales de agua.

Te puede interesar: Panfletos amenazan a los bogotanos con declararlos “objetivo militar”: esto es lo que explican las autoridades

Luego de esto, solo cinco días después, López anunció las primeras empresas multadas por no cumplir con la norma. Se trata de El Corral, Juan Valdez y Chef Burger, según informó en redes sociales.

“Qué pasa @ElCorral_ @JuanValdezCafe @ChefBurgerCo Zona Rosa? No hay derecho a que no separen, no reciclen y además rieguen y boten basura en cualquier lado. Además de la multa, invito a la ciudadanía a sancionar social y económicamente a los que ensucian Bogotá”, trinó la mandataria.

Tuit de Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

En el anuncio de la alcaldesa López se adjuntó un video en el que se muestra cómo estas empresas hacen el tratamiento de basura, motivo por el cual serán multadas. Es el siguiente:

La Alcaldía de Bogotá multará a El Corral, Juan Valdez y Chef Burger por hacer mal trato de las basuras. Claudia López.

De cuánto es la multa

De acuerdo con Claudia López, las empresas que cometan estas serán multadas de acuerdo a las faltas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Así las cosas, las personas que arrojen basuras en el espacio público pueden recibir como sanción un comparendo económico que supera el millón de pesos, además de una pena de ocho años conforme con la gravedad de la falta.

Más de 700 comparendos

Antes de conocerse las medidas tomadas por López, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Gobierno, empezaron a trabajar para evitar que ciudadanos y comerciantes dejen residuos en las calles fuera del horario de recolección, hecho que afecta tanto el entorno como la percepción de seguridad en la ciudad.

Es por esto que se conoció que entre enero y mayo de 2023, las autoridades impusieron 756 comparendos en total por la inadecuada disposición de residuos. Muchos de estos, a personas que sacan la basura a las calles fuera del horario de recolección, una acción que genera diferentes problemas, ya que los residuos suelen ser esparcidos en el espacio público por otros ciudadanos o atraen animales, convirtiendo esta mala conducta en un posible problema de salud pública.

De acuerdo con información de la Uaesp, el número de comparendos impuestos durante los primeros cinco meses de 2023 presenta un incremento de 149% en comparación con el mismo periodo de 2022, en el que se impusieron 304 comparendos.

Las localidades en las que se registraron más comparendos hasta mayo del 2023 por mal manejo de residuos en espacio público son:

1. Ciudad Bolívar: 220.

2. Bosa: 128.

3. Chapinero: 71.

4. La Candelaria: 61.

5. Suba: 57.