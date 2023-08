‘Matador’ se burló de Francisco Barbosa con particular parodia: dice que el fiscal lo quiere capturar y extraditar

Matador hizo parodia del fiscal Barbosa

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, ha sido uno de los dirigentes de esa institución que más da de qué hablar, según uno de sus críticos, el caricaturista Matador. En las últimas horas, el creativo se refirió al jefe del ente acusador con una parodia que ya despierta múltiples reacciones en las redes sociales.

Te puede interesar: Canciller Leyva reaccionó al plan para atentar contra al fiscal Barbosa: “Es una bomba contra el proceso de paz con el ELN”

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

En el video, que compartió en su cuenta de Instagram, Julio César González, nombre de pila de Matador, se refirió a Barbosa como el “mejor fiscal de la galaxia”.

Te puede interesar: “El gobierno no puede seguir plegado a los caprichos criminales del ELN”: Andrés Pastrana sobre presunto plan contra el fiscal Barbosa

El artista, que fue despedido del diario El Tiempo por acusaciones de acoso sexual, personificó a Barbosa con ropa, un estrambótico corte de pelo y los logos distintivos de la Fiscalía colombiana.

Matador, caricaturista colombiano, se burló del fiscal Barbosa. | Foto: Colprensa/Luisa González

Al estilo de un reporte oficial del ente acusador, Matador se hizo pasar por Barbosa y se dirigió a lo que llamó “distinguida clientela”. Allí, con una imagen, recordó el escándalo de esta semana en el que se decretó una multa a Grupo Aval y Corficolombiana por la Ruta del Sol. Aparecen el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo y el exfiscal Néstor Humberto Martínez.

“La Fiscalía ha emitido una orden de captura e inminente extradición contra Julio César González, alias Matador”, inició diciendo.

Luego, describió los supuestos delitos por los que el fiscal Barbosa querría verlo tras las rejas. Con su peculiar humor, el caricaturista dijo que el fiscal Barbosa ordenó imputarlo por “mamagallismo capilar en contra del mejor funcionario de la galaxia”.

El Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa fue objeto de burlas por culpa de Matador: por qué. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera)

Así mismo, aprovechó para burlarle de las fotos que el expresidente Iván Duque publicó hace unas semanas donde demuestra su nueva faceta como músico electrónico. Por ello, Matador aseguró que pidieron su encarcelamiento por contrabandear de manera “ilegal de los CDS del DJ regordete y de secuestro de huevos de pata”, dijo.

Te puede interesar: Fiscal Barbosa había advertido que Petro puso en peligro su vida

Antes de acabar su burla al fiscal de los colombianos, Matador dejó otras pullas como si fuera el mismo Barbosa el que habla.

“Esta Fiscalía adelanta investigaciones sobre empobrecimiento ilícito y conformación de grupos de WhatsApp para enviar caricaturas y memes con contenido sexual. Si lo ve, no se le acerque. Es un sujeto de altísima peligrosidad. Dele aviso a las respectivas autoridades”, concluyó el caricaturista.

El expresidente Iván Duque en su nueva faceta como DJ. (Cuenta de Instagram de Iván Duque)

Las reacciones no dieron espera. Varios de sus más de un millón de seguidores en Instagram se burlaron y otros criticaron ese peculiar video con el que buscaba mofarse de uno de los funcionarios más polémicos en Colombia.

“Jajaja aparte del vídeo no paro de reírme del copete o mechón de pelo jaja”; “Fiscal tres pelos va preso en diciembre”; “Respete a Barbosa”; “No pude concentrarme por verle el copete”; “Este man es un crack, ya no hay nada que perder”; “Cuando le pase de verdad no diga nada”, fueron algunas de las frases en la publicación que ya supera más de 35.000 likes.

Matador hizo parodia del fiscal Francisco Barbosa: las redes explotaron. Fotos: Instagram y Colprensa.

Luego de esa publicación, Matador publicó otro video en su canal de YouTube donde, otra vez, dejó varias pullas al fiscal Barbosa. Allí explicaba cómo era el proceso creativo con el que retrataba al funcionario, lo dibujó en huevos de color blanco y usó fotos del expresidente Álvaro Uribe y de otros personajes de la política colombiana para criticar al funcionario.

Este hecho se suma a otros por los que el fiscal Barbosa ha sido noticia esta semana. Por ejemplo, el que más relevancia tomó fue el del presunto plan que la guerrilla del ELN estaría fraguando para asesinarlo. Por este hecho, el jefe del ente investigador se reunió con el presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la Cúpula Militar.

La Fiscalía General aseguró que fuentes de inteligencia y el CTI les confirmaron que el ELN quería atentar contra Barbosa, pero esa estructura armada lo desmintió.