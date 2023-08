J Álvarez relata desde el corazón la historia detrás de su último proyecto que tiene como protagonista a Colombia

El cantante puertorriqueño habló con Infobae Colombia sobre su el EP 'Barrio Colombia'. Foto: Pablo Figueroa Páez - Infobae

En las páginas de la historia del género urbano está escrito el nombre de J Álvarez, uno de los cantantes más influyentes de los últimos años y que se ha consolidado con varias canciones que hoy en día son consideradas joyas del reguetón. El puertorriqueño ha manifestado en varias ocasiones que tiene una enorme conexión con Colombia, país que lo acogió desde hace varios años y que le ha permitido mantenerse vigente. Hoy, el cantante devolvió ese cariño y ese amor recibido con un EP llamado ‘Barrio Colombia’.

Javid David Álvarez Fernández, nombre de pila del cantante boricua, ha mantenido un vínculo con Colombia desde hace tiempo y por esta razón muchos de sus grandes éxitos musicales como ‘Junto al amanecer’, ‘Regalame una noche (Ft. Arcángel)’, ‘Sexo, sudor y calor (Ft. Ñejo y Dalmata)’, ‘La pregunta’, ‘Actúa’, ‘Recuerdo ese momento (Ft. Arcángel y Luigi 21 plus)’, entre muchas otras, siguen sonando en las emisoras y discotecas del país.

Colombia recibió a J Álvarez con los brazos abiertos y le permitió convertirse en un colombiano más. Medellín se volvió su refugio y en las calles de la capital antioqueña se sintió como en casa. En una charla con Infobae Colombia, el artista puertorriqueño expresó algunas de las sensaciones que tuvo al momento de crear el EP llamado ‘Barrio Colombia’, un proyecto que ha recibido muy buenos comentarios.

“Barrio Colombia un súper proyecto, agradecido por el recibimiento, que te puedo decir es música buena, música que va a trascender, música con todos los elementos del reguetón”, aseguró el cantante puertorriqueño.

El sencillo ‘Una chimba’ ya cuenta con más de un millón de visualizaciones en YouTube y es el track principal de su más reciente proyecto musical. De acuerdo con J Álvarez esta canción también, “es un homenaje, es un resumen de todo lo que yo escucho cada vez que voy a Medellín (...) Yo traté de hacer un disco que me gustara, música buena. Es que, si yo me pongo en la mente, ‘ah voy a hacer un disco como tal disco’, es muy difícil”.

En la canción el artista boricua menciona a algunas de las leyendas del reguetón como lo son el productor Dj. Blass y a Tego Calderón. “Regueton violento desde los 90′s, como DJ Blass, tra, en la lenta. Pegate mamá que se sienta, cuatro champañas, hookita de menta. Pide que yo pago, yo trabajo con la mente, pero me dicen vago, me entiendes”, se puede escuchar en la canción.

El mismo artista reveló que es de muchas sensaciones y sentimientos cuando está componiendo una canción y aunque no planeó que los nombres de los dos reconocidos exponentes del género, afirmó que fue lo que se le ocurrió cuando escuchó la base musical. “Te voy a ser sincero, la canción fue ahí como que pusieron la pista y salió, no fue escrito ni nada, salió del corazón”, afirmó.

En el EP también se incluyó la canción ‘No hay quinto malo’, junto a Pancho Uresti y que fue estrenada en 2022. Una producción que contó con sonidos urbanos en compañía de trompetas, bajos, guitarra que suelen usarse en producciones musicales del género popular y ranchera.

“Tú sabes cómo es, que estamos montando. Me sentí cómodo y Pancho Uresti, un talentazo de México que me trajo la canción, quería que yo colaborara y yo dije que me gustaría añadirla en el EP y me dieron la oportunidad”, aseguró el cantante.

J Álvarez nos relató que, aunque muchos de sus seguidores le piden más canciones de reggaeton, de trap y de rap, él prefiere dejarse llevar por las sensaciones y se enfoca en lo que siente en el momento. Por esa razón considera que este último proyecto “salió bien mágico” porque no tuvo la presión de pensar en qué le gustaría a los demás. “Yo lo hago por emociones y como yo me sienta”.

Sobre su conexión con Colombia, el artista puertorriqueño se mostró agradecido por el apoyo de los aficionados y manifestó que se quedó en el país por, “todo lo que hago aquí, por todo el equipo de trabajo que tengo. Tengo un ejército aquí que apuesta mucho a lo que es J Álvarez y de verdad que estoy bien agradecido hermano”.

J Álvarez está celebrando 15 años de carrera musical y aunque parece que fue ayer cuando se reunía junto a Dj Nelson (Nelflow) en el estudio para trabajar en diferentes ‘hits’, la experiencia le ha permitido aprender mucho más del negocio que en ocasiones no suele ser tan agradecido. Es por esta razón que el boricua sigue dando de qué hablar y se mantiene vigente en un género que cada vez suma más exponentes en todo el mundo.

“Es por esto mismo, cuando el subconsciente me habla, cuando el destino me dice que hay que hacer algo, lo hago, No esfuerzo las cosas. Hago música que trascienda y trato de llevar esto como si mi pasión se convirtiera en un trabajo y no lo hago por la fama, esto es lo que hace que lo mío trascienda”.