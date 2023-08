Las llamadas de Máximo Noriega y Daysuris Vásquez que terminaron en el escándalo de Nicolás Petro

En los registros mostrados por la Fiscalía quedó en evidencia la entrega de dinero por parte de personajes como Santander Lopesierra y Musa Besaile. Captura de video.

Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la Fiscalía General de la Nación presentó dentro de la evidencia unas llamadas entre Daysuris Vásquez y Máximo Noriega, que aspiraba a la Gobernación de Atlántico, pero no recibió el aval de Colombia Humana.

En las conversaciones quedó evidenciada la forma en que Vásquez tuvo conocimiento de una denuncia que Petro Burgos interpondría en su contra por el robo de un dinero, por lo que ella advirtió que en caso de presentar dicha acción, hablaría sobre los orígenes de la plata que recibía el hijo del presidente de la República.

Sin embargo, en una primera mostrada por la Fiscalía, hablaron Petro Burgos y Vásquez. Allí mencionó que Santa Lopesierra le regaló una casa al hoy imputado.

Nicolás Petro (NP): Aló, Daysuris. Es que imagínate que hablé con el dueño de la casa y me dice que ya firmaron el contrato de desistimiento y quedan (...) Unos pagos. ¿Por qué no me has dicho una verga de eso?

Daysuris Vásquez (DV): ¿Y acaso no me tienes bloqueada para yo decirte las vainas?

NP: Oye, ¿Desde hace cuánto yo no te mandé decir esa vaina? ¿No tienes a Máximo –Noriega– que me manda a mí de mensajero?

DV: Mira, es tuya –la casa– porque a ti te la dio Santa Lopesierra, por eso es tuya.

—Silencio—

DV: ¿Por eso es tuya, porque te la dio Santa Lopesierra?

—Fin de la llamada—

Las llamadas con Máximo Noriega

En uno de los audios, Noriega pide a Vásquez que le devuelva un dinero a Petro Burgos, a lo que ella dijo que cuando este “llegue de viaje porque ni siquiera se ha gastado la plata con la otra perra”, en referencia a Laura Ojeda, nueva pareja de Nicolás.

DV: Mira, aquí yo estoy robando, él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando si él me quiere acusar a mí de ladrona. Si no, que me ponga una denuncia... Máximo, que me ponga una denuncia. Lo primero que le van a preguntar es ¿De dónde salió la plata?

Máximo Noriega (MN): Yo no necesito que ese man me dé nada a mí, sino que me pague lo que me debe. Yo no le estoy pidiendo plata para mí, lo dijiste tú y yo se lo repetí y se lo dije a Verónica (Alcocer), que ella me ayuda hablando contigo y dije Bueno, ¿pero qué es lo que quiere Day? Que Nicolás le dé más plata (...) Todo lo que tú dices lo repito como un loro.

DV: Yo a Nicolás no le estoy pidiendo nada, al contrario, esa plata me correspondería porque él no me ha dado nada en estos cuatro meses, me ha mandado cinco millones contigo y tú lo sabes. Y los otros cinco que me mandó, recuerda que no te los recibí. ¿No crees que me correspondería esa plata?

MN: No sé, pero...

DV: ¿Quién está pagando mi arriendo? Él no me puso un peso pa’ pagarme un arriendo, eso lo pagué yo

MN: Y esa vaina déjala de ese tamaño, marica, eso no puede seguir avanzando ahora otra controversia: la plata.

DV: Sí, otra controversia. Entonces si él me quiere denunciar a mí por robo, que vaya y me ponga la denuncia, pero él tiene que decir de dónde sacó la plata.

MN: Yo que tú... Viste lo que pasa: él se va con tu mejor amiga, eso se lo censuró todo el mundo (...) Luego le hicieron rodar una versión... Day la víctima.

DV: Ahh por eso... ¿Ahí no están dañando mi nombre?

En otra de las llamadas, Vásquez habló sobre una foto con el hijo de Musa Besaile en una reunión social, mientras que Noriega dijo que ella “estaba dolida” por la infidelidad que le causó Nicolás Petro con Ojeda, la no entrega de dinero y el hecho de que le haya quitado una camioneta que el imputado le había regalado.

DV: Me están amenazando, Máximo

MN: No, pero Nicolás no te amenazó, él está es indignado por una negociación (...)

DV: Máximo, máximo, te repito: él ha cogido plata a Besaile, le ha recibido plata al de –la EPS– Red Salud, otra vez le recibió plata a Santa Lopesierra. Máximo, yo sí sé...

MN: Marica, escuché un audio no sé si de Semana o Blu Radio, le hacen un resumen de todo, hasta del carro ese de la... Y de un evento político de Máximo Noriega o en el que el invitado era Nicolás Petro llegó con la Tata...

DV: Máximo, y él dice que soy yo, él cree que soy yo la que estoy pasando toda esa información... Ahora mismo a él lo tienen en el foco, lo tienen en el foco (...) ¿Yo lo mandé a que ser tomara la foto con el hijo de Musa –Besaile–?

MN: Él cree que sí, que tú lo mandaste...

DV: Máximo, de lo del hijo de Musa Besaile, ¿Yo tengo culpa de que el hijueputa pelao haya publicado eso en Instagram? Yo no tengo la culpa de eso, lo siento, y tampoco tengo culpa de que él ande en esa camioneta de Larín larán que entre otras cosas me la había regalado, entonces me la quitó. Entonces por eso no puede decir nada.

MN: ¿Y como te la quitó te indignaste tú, hijueputa?

DV: Máximo, esa me la quitó él desde hace rato, yo lo hubiese hecho desde el principio. Esa camioneta la tiene él desde agosto, y lo de nosotros fue en octubre. Lo hubiese hecho inmediatamente, ¿Por qué hacerlo hasta ahora?

MN: Esto está bien mal, marica

DV: Máximo, yo no he estado bien con él desde octubre. ¿Qué me dijo el día que hablamos que fui al apartamento, que tú mismo le sugeriste que fuera a la casa? ¿Qué me dijo? No te estoy pidiendo el divorcio, pero a los cuatro días se fue con la otra. ¿Tú crees que yo eso no lo sé? ¿Crees que yo no sé que se fue pa’ Punta Cana? Ajá, ¿Y yo sí por qué no tengo que reclamar eso?

MN: Sí...

DV: ¿De dónde salió la plata pa’ irse...? Mira, le di 90 millones de pesos, yo le entregué a él 90 millones de pesos, por si no te lo ha dicho. Y con esa plata se fue pa’ Punta Cana con ella.

MN: Jummm...

DV: Y fue por plata y ahí está el chat. Le dije “tanto te voy a dar” y tanto le di. Entonces que no me venga a joder por plata tampoco.