Óscar Pareja, el entrenador colombiano del Orlando City que tendrá la misión de parar al Inter Miami de Lionel Messi

Óscar Pareja jugó en el Independiente Medellín y Deportivo Cali en Colombia, y es entrenador del Orlando City, clásico rival del Inter Miami, desde 2020.

Orlando City e Inter de Miami vivirán una nueva edición del ‘clásico del Sol’, la primera de Lionel Messi desde su fichaje por la liga de Estados Unidos. En Orlando, el entrenador es Óscar Pareja, vallecaucano de amplia experiencia en el fútbol norteamericano, que tendrá que plantear una exitosa estrategia para contrarrestar el gran momento del equipo de ‘las garzas’ desde la llegada del campeón del mundo en Qatar 2022.

Los Leones clasificaron a la segunda ronda del torneo tras ser líderes del grupo Sur 2 con cinco puntos, producto de una victoria por penaltis ante Houston Dynamo y derrotar a Santos Laguna en la última jornada 3-2. El fixture del campeonato empareja al líder de esta zona con el líder del grupo Sur 3, conformado por Inter Miami, Cruz Azul y Atlanta United, eliminado de la competencia.

En los dos partidos de la Leagues Cup, una competición completamente distinta, el equipo de Gerardo ‘Tata’ Martino ha dado dos exhibiciones tales que ya invitan a pensar no solo en llevarse este nuevo torneo sino en una posible remontada histórica en la MLS. Por no hablar de la US Open Cup, competición en la que ya están en semifinales, y en la que enfrentará a Cincinnati FC de Santiago Arias y Yerson Mosquera.

El partido se jugará el próximo miércoles 2 de agosto desde las 7 de la noche en el DVR PNK Stadium, casa del Inter Miami. Óscar Pareja habló en ESPN sobre lo que será el crucial encuentro, que tendrá un tinte especial por la presencia de Lionel Messi en los rivales: “Para enfrentar a Inter Miami, hay que analizar la naturaleza del juego, sabemos que vamos a enfrentar un equipo de fútbol con la llegada de un jugador como Lionel Messi, que seguramente va a tener un impacto importante

Sobre Messi, que en dos partidos con el equipo que viste de rosado ha marcado tres goles y ha dado una asistencia, Pareja destacó que en 12 años de carrera del argentino no ha nacido un jugador que logre controlar su talento. Además, aseguró que la preparación en la fase defensiva es clave para no permitirle generar los espacios donde se vuelve peligroso.

“Hay que tener una preparación de juego porque ‘Leo’ es un jugador especial, para nosotros será importante tener protagonismo y control del juego, pero indudablemente con la preparación en nuestra fase defensiva, si hay que tener una referencia específica con él, esperemos que tener un buen día y luego que lo podamos controlar”.

En la nómina del Orlando City está inscrito Iván Ángulo. El atacante fue formado en el Envigado FC y tras una larga estadía por clubes de Brasil (Palmeiras, Cruzeiro y Botafogo) dio el salto a Europa en 2021 para jugar en el Portimonense de Portugal. Allí su paso fue de tan solo una temporada y recayó en el equipo de la Florida.

¿Qué es la Leagues Cup?

La Leagues Cup es un nuevo torneo anual de fútbol que enfrenta a los clubes de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX. En su edición de 2023, que se llevará a cabo del 21 de julio al 19 de agosto, contará con la participación de todos los equipos de ambas ligas en un formato completamente renovado y reconocido por primera vez como título oficial por la FIFA. En total participan 47 equipos (29 de la MLS y 18 de la Liga MX).

El torneo se desarrollará en un estilo similar a la Copa del Mundo, con una fase de grupos seguida de rondas eliminatorias, los dos mejores equipos de cada grupo clasificarán a la siguiente fase. En esta se jugarán dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final que se disputará el sábado 19 de agosto.