Estas serán las recomendaciones y restricciones de movilidad para el paso vehicular en entre Villavicencio y Bogotá

Así será la movilidad en sentido Bogotá-Villavicencio: apertura de vía en el K35+000 sector El Tablón, se iniciará paso a las 5:30 p. m. y sobre el puente militar K50+200 se empezará a las 6:00 p. m. Cortesía Coviandina.

El Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructuras y la Concesionaria Vial Andina dieron a conocer las recomendaciones y restricciones para el paso vehicular entre Villavicencio y Bogotá, el cual tiene como fin garantizar la movilidad entre estas dos ciudades.

Cabe recordar que la Concesionaria Vial Andina indicó el jueves 27 de julio de 2023, que gracias la Ungrd, el Ministerio de Transporte, La ANI y el Ejército Nacional, el paso por el Puente Militar estaría habilitando en tiempo récord, lo que beneficiaría a las comunidades residentes de las dos ciudades y de las regiones de Cundinamarca y el Meta.

Así se llevará la apertura de los dos sentidos viales

Con base en la información suministrada por la ANI (La Agencia Nacional de Infraestructura), las entidades redoblaron sus esfuerzos operativos para garantizar la apertura de la vía en la tarde del domingo 30 de julio de 2023. Por ende, el paso vehicular en sentido Villavicencio-Bogotá iniciará a las 3:00 p. m con paso por el K58+000; por lo cual, se permitirá el paso de los automotores por el punto de control en el K82+350 a partir de las 2:30 p. m y hasta las 5:00 p. m.

A su vez, a los usuarios que se movilizan en sentido Bogotá-Villavicencio, se les permitirá el paso por el peaje de Naranjal, a las 6:00 p. m y por el paso a la altura del K35+000 El Tablón, a partir de las 5:30 p. m hasta las 8:15 p. m.

De acuerdo con la Concesionaria Vial Andina, las actividades de movilidad en ambos sentidos, del domingo 30 de julio, se estará llevado de la siguiente manera:

Villavicencio-Bogotá: apertura de vía en el K82+300 a las 2:30 p. m. sede Buenavista, K58+000 a las 3:00 p. m. y a las 5:00 p. m. se dará por finalizado este primer paso.

Bogotá-Villavicencio: apertura de vía en el K35+000 sector El Tablón, se iniciará paso a las 5:30 p. m. y sobre puente militar K50+200 se iniciará a las 6:00 p. m.

Recomendaciones para tomar las vías habilitadas

Las entidades indicaron una serie de recomendaciones para garantizar el flujo de movilidad por esta zona del país, además con el fin de prever aglomeraciones, embotellamientos y posibles emergencias por el estado del clima.

Igualmente, invitaron a todas las personas a seguir las recomendaciones definidas y las restricciones que se tienen para el paso de vehículos de carga, tanto por peso bruto máximo permitido que corresponde a 52 toneladas, como el ancho máximo permitido que corresponde a 3.0 metros.

Se recomendó a todos los actores viales el estar atentos a los mensajes que se estarán difundiendo en los canales de las entidades competentes sobre las horas de apertura y cierre de los recorridos, así mismo en las redes sociales de la ANI, Coviandina y el #767 del Invias. En caso de alguna duda, las personas se podrán llamar a la línea gratuita #713 de la Concesionaria Vial Andina.

Cabe agregar que, el paso controlado por el puente se puede suspender por situaciones que puedan afectar la seguridad de las personas y de los actores viales como avenidas torrenciales, sismos, lluvia intensa entre otros. En el caso de presentarse una condición que atente contra la integridad de los sujetos, se hará el cierre del paso y se informará de manera inmediata a través de las redes sociales.

Por otra parte, no está autorizado el paso peatonal y de ciclistas por el puente afectado, como tampoco sobre el metálico. La presencia de vendedores ambulantes a inmediaciones del peaje de Naranjal y el K58+000 no estará permitida, con el objeto de que no se afecte la movilidad en esos sectores.

Se permitirá como máximo la circulación de un vehículo de carga tipo C3-S3, C3-S2 C2-R2, C3-R2 o similares sobre el puente, dado que el peso máximo permitido es de 52 toneladas. Finalmente, las autoridades recomendaron programar los viajes con tiempo y en ningún caso exceder los límites velocidad, además de, respetar las normas de tránsito.