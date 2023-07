Nicolás Petro, una mansión de “traqueto”, “narcodineros” y una infidelidad: así se orquestó la captura del hijo del presidente de Colombia

Imagen del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su hijo Nicolás Petro Burgos, diputado por el Atlántico y quien fue detenido en la mañana de este sábado 29 de julio por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. /Foto: Colprensa

Un sacudón político se vivió en Colombia desde la mañana del sábado 29 de julio, luego de que la Fiscalía General de la Nación informara que arrestó a Nicolás Petro Burgos, hijo del actual presidente colombiano, Gustavo Petro, y a su exesposa, Day Vásquez, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La captura del diputado por el departamento del Atlántico, que causó revuelo nacional ya que se convirtió en la primera detención del hijo de un mandatario colombiano en ejercicio, es el resultado de una investigación de la Fiscalía que se remonta a meses atrás.

La historia del arresto del hijo del actual presidente colombiano inició el pasado 2 de marzo, cuando su exesposa, Day Vásquez, dio una explosiva entrevista a la revista Semana en la que reveló que Petro Burgos recibió más de 600 millones de pesos de exnarcotraficantes en el año 2022 para financiar la campaña presidencial de su padre, el hoy jefe de Estado colombiano. Lo llamativo del caso es que las estrafalarias sumas de dinero nunca llegaron porque él joven diputado decidió quedárselas para comprar una lujosa mansión en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.

“Hay cosas que creo que se deben saber, cosas que ha hecho Nicolás. Todo ha sido a espaldas del papá, eso sí lo debo aclarar, debo decir las cosas como son. Todo lo que ha hecho él desde 2022, bueno finalizando 2021 e iniciando 2022, que fue la época electoral o preelectoral”, contó Vásquez al inicio de su entrevista con la publicación bogotana.

Nicolás Petro y Days Vásquez el 11 de abril de 2019, día de su boda. La ahora expareja fue arrestada por lavado de activos. | Foto: Instagram @gustavopetrourrego

De acuerdo con el relato de Vásquez, Petro Burgos le recibió más de 600 millones de pesos al exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, para financiar la campaña presidencial del hoy jefe de Estado colombiano.

“Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento”, recordó la exesposa de Petro Burgos en su diálogo con Semana.

El hombre al que Vásquez se refería es Alfonso Del Cristo Hilsaca, más conocido como El Turco Hilsaca, y quien no solo ha estado relacionado con narcotráfico, sino también, ha sido investigado por lavado de dinero, nexos con grupos criminales y otros delitos. Según la historia de la exesposa del diputado del Atlántico, el cuestionado empresario le habría entregado a Petro Burgos 400 millones de pesos para la misma contienda electoral.

“Le entregó primero 200 y, como a los diez u ocho días, le entregó otros 200″, aseguró Vásquez al citado medio.

Imagen del exnarcotraficante 'El Hombre Marlboro' y el cuestionado empresario El 'Turco Hilsaca', señalados de entregar dineros para financiar la campaña de Gustavo Petro de manera irregular. /Fotos: Facebook Samuel Santander Lopesierra y Colprensa

De acuerdo con la joven, la millonaria suma de dinero que la que habría entregado Santander Lopesierra a Petro Burgos se efectuó a través de su ‘padrino político’ y hoy actual aspirante a la gobernación del departamento del Atlántico, Máximo Noruega.

“El señor (Lopesierra) nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través de Máximo”, aseguró Vásquez a Semana, a la vez que detalló que, hasta donde sabe, fueron en total tres entregas de dinero, todas en efectivo.

El “dinero sucio” como lo llamó Day quedó guardado en la caja fuerte de la vivienda que compartía con Nicolás mientras aún eran esposos. Las millonarias sumas, de acuerdo con Vásquez, estaban destinadas a la compra de una lujosa vivienda avaluada por 1.600 millones de pesos que está ubicada en Villa Campestre, una de las zonas más opulentas de Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico.

“Yo tengo, de hecho, el chat donde él me lo dice… porque una vez mi carro se quedó sin batería, empezó a molestar y no prendía. Y él en el chat me dice: ‘Yo no voy a comprar otro carro, porque esa plata que está ahí la vamos a coger para comprar una casa’”, recordó la hoy capturada por la Fiscalía a la revista Semana, añadiendo que con ese dinero alcanzaron a pagar el 60% del valor total de la vivienda, es decir, 793 millones de pesos.

Según expertos, las explosivas declaraciones de Day Vásquez fueron el resultado de la infidelidad de Nicolás Petro con la que para ese entonces era su mejor amiga, Laura Ojeda, quien actualmente es la pareja sentimental del joven diputado y con quien espera un bebé.

Casa de diseñador y acabados de lujo: así es la ostentosa mansión que quería comprar Nicolás Petro

La lujosa casa que quería comprar Nicolás Petro tenía su propia piscina privada. /Foto: Metro Cuadrado

La lujosa mansión en la que Day Vásquez y Nicolás Petro iban a vivir tiene 436 metros cuadrados, está ubicada en una exclusiva zona campestre, y de acuerdo con la reseña de la empresa inmobiliaria, no le falta ningún lujo.

De arquitectura alemana, ventanas termo acústicas, aislamientos térmicos en techo y cielo raso, la opulenta mansión lo tiene todo: desde piscina privada y tres garajes, hasta cuatro habitaciones y cinco baños.

La opulencia de la vivienda era tal, que cuando la mamá de Nicolás Petro, Katia Burgos, fue a verla por primera vez, preguntó sí él era “traqueto”, así quedó evidenciado en los chats que Day Vásquez compartió con la revista Semana.

La lujosa vivienda que quería comprar Nicolás Petro con dinero de exnarcos tenía un total de tres parqueaderos. /Foto: Metrocuadrado.com

A la “innovadora casa” como la describe la empresa inmobiliaria, la complementan su “terraza mirador y jardín interior en el conjunto residencial con mayores zonas verdes en el sector”. Para marzo de este año, el arriendo de la propiedad, de acuerdo con la compañía, ascendía a los 11.000.000 millones de pesos.

Fiscalía anunció investigación contra Nicolás Petro

Luego de que se conocieran las explosivas revelaciones de Day Vásquez, la Fiscalía General de la Nación anunció el viernes 3 de marzo del 2023 que había abierto una investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, para verificar las versiones de su exesposa.

El organismo judicial indicó en su momento que conformó un grupo de fiscales, investigadores y expertos para adelantar las respectivas diligencias. “Frente a la seguridad de la señora Day Vásquez, la Fiscalía, en cabeza del director del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y del director de Protección y Asistencia están examinando las condiciones de riesgo de la denunciante para generar las condiciones de protección que sean necesarias”, subrayó el ente acusador.

Imagen de archivo del presidente Gustavo Petro, quien pidió el pasado mes de marzo que investigarán a su hijo Nicolás Petro. /Foto: Europa Press/Contacto/Chepa Beltran / Vwpics

La decisión del organismo judicial se dio a conocer a tan solo un día de que el mismo presidente Gustavo Petro le solicitará a la entidad investigar a su hijo Nicolás Petro y a su hermano, Juan Fernando Petro Urrego.

“Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”, dijo el mandatario a través de un comunicado cuando inició el escándalo.

Desde aquella fecha, Nicolás Petro aseguró que era inocente y que jamás había recibido dineros del narcotráfico. El 29 de julio el caso dio un nuevo giro con su arresto por parte de la Fiscalía General de la Nación.