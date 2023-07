“Aquí estoy y aquí me quedo”: el alcalde William Dau respodió a la sanción de la Procuraduría por llamar “ratas” a los directivos de la Universidad de Cartagena

William Dau, alcalde de Cartagena fue suspendido por la Procuraduría / Archivo

En las últimas horas se conoció el fallo de la Procuraduría General de la Nación en el que el alcalde de Cartagena, William Dau, fue suspendido por cuatro meses por haber afirmado que los directivos de la Universidad de Cartagena son un “nido de ratas”.

El primer mandatario de los cartageneros hizo duros cuestionamientos al ente de control por el tratamiento que se le dió a su juicio disciplinario, hasta llegó a calificarlo como “exprés”.

“Fíjense que a esto le dieron un tratamiento exprés, en tiempo récord vinieron, investigaron, llamaron y fallaron. Resulta que la misma Procuraduría, desde hace años, tiene una cantidad de casos pendientes por resolver, como el caso de la excontralora Nubia Fontalvo, hace años que quedó eso al descubierto, la Fiscalía tiene grabaciones”, afirmó Dau.

Además, luego de conocer el fallo el alcalde afirmó que está siendo víctima de una persecución política en su contra.

“La Procuraduría ni siquiera se ha dignado en contestarme con todas las pruebas del “Libro blanco”, así como con Nubia Fontalvo, la misma cosa, ellos no resuelven, no sancionan y cuando sancionan buscan al eslabón más débil y a mí me la tienen velada desde que yo declaré mi inconformidad con el Gobierno nacional anterior”, indicó.

Así mismo, el alcalde manifestó que se encuentra tranquilo, ya que su defensa apeló la decisión en primera instancia del Ministerio Público.

“Ya mi abogado interpuso el recurso de apelación, y muy bien sustentado. Primero que todo, la Procuraduría está violando las disposiciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en el caso de Gustavo Petro y numerosos casos más (…), además, ignoraron las pruebas nuestras, declaraciones testimoniales del nido de rata, de la corrupción al interior de la Universidad de Cartagena”, enfatizó el mandatario.

Dau, quien no se apartó de fiel estilo polémico, le envió un mensaje a los cartageneros y a la Procuraduría General de la Nación: “Aquí estoy y aquí me quedo, yo voy a seguir peleando porque yo soy íntegro, yo soy activista anticorrupción tengo que decir las cosas como son (…). Sepan todos ustedes que aquí estoy, aquí me quedo, y me quedo hasta el 31 de diciembre”, afirmó.

Sobre la suspensión de la Procuraduría General de la Nación

El alcalde de Cartagena, William Dau, fue suspendido por cuatro meses por parte de la Procuraduría, debido a unas afirmaciones hechas en 2020 cuando se refirió a los directivos de la Universidad de Cartagena como un “nido de ratas”, “corruptos” y “malandrines”.

“Declarar probado y no desvirtuado el cargo atribuido al señor William Jorge Dau Chamat (...), quien en su condición de alcalde distrital de Cartagena D.T y C. incurrió en la comisión de la falta disciplinaria descrita en la parte considerativa de esta providencia”, indica el auto de la Procuraduría.

En relación a estos hechos, el Ministerio Público emitió su decisión en primera instancia, en la que suspendió por un total de cuatro meses al alcalde de Cartagena, William Dau, por considerarlo de ser “responsable disciplinariamente” de una falta grave a título de dolo.

“Declarar disciplinariamente responsable de la comisión de la falta calificada como grave a título de dolo al señor William Jorge Dau Chamat, de condiciones civiles y personales conocidas en autos y en consecuencia imponerle la sanción consistente en suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de cuatro (4) meses”, agrega el fallo.

Así mismo, esta decisión fue tomada en primera instancia dentro del juicio disciplinario que se adelanta en contra del alcalde de Cartagena, William Dau, por haberse referido en términos irrespetuosos y ofensivos a varios funcionarios.