La polémica publicación de Miguel Ángel Borja que no le cayó bien al técnico de River Plate: “Me tocará sentarme con él”

Miguel Borja ha marcado cinco goles en el torneo argentino, pese a estar por detrás de Lucas Beltrán y Salomón Rendón en la lista de delanteros.

Miguel Ángel Borja no ha tenido su mejor semestre con River Plate, pues ha sido relegado al banco de suplentes tras el buen momento del canterano Lucas Beltrán. Ya con el título asegurado, Martín Demichelis, director técnico del millonario, optó por rotar la nómina dándole minutos a jugadores que no fueron titulares a lo largo del semestre. Pese a esta oportunidad, el colombiano nuevamente fue al banco de suplentes, sumando tan solo 11 minutos de juego.

La delantera titular la conformó el venezolano Salomón Rondón y el argentino Pablo Solari, quienes fueron los autores de los goles de River Plate en el emocionante encuentro ante Rosario Central que terminó 3-3, por la fecha 26 del campeonato argentino.

Ya con el partido 2-2, el entrenador de la banda cruzada definió el ingreso de Borja por Rondón a los 33 minutos del segundo tiempo. El jugador de la selección vinotinto acumula tres conquistas en 19 partidos, frente a cinco del colombiano en 20 encuentros.

Sin embargo, Borja avivó la polémica en la previa del partido al publicar un storie en Instagram, con un emoji suyo con un gesto pensativo. Aunque el futbolista no salió a explicar lo que quiso comunicar con dicha publicación, en Argentina apuntaron a la incomodidad que siente por ser la última opción entre los delanteros, otros indicaron que estaría pensando en una eventual transferencia.

Publicación Miguel Borja en Instagram

Miguel Ángel arribó a River en julio de 2022, en plena gestión de Marcelo Gallardo: el club invirtió aproximadamente ocho millones de dólares para quedarse con sus servicios. Desde entonces han sido 47 partidos los que ha jugado y ha marcado 17 goles. En esta temporada completó apenas 800 minutos de juego, la última vez que jugó menos de 1.000 minutos fue en la temporada 2013-2014 con el Livorno de Italia (142).

Ante ese panorama, en pos de recuperar espacio, el colombiano optó por realizar un segundo turno de trabajos por la tarde. Concurrió a Ácumen Sport, un centro de entrenamiento físico-mental al que en el pasado recurrieron otros futbolistas del conjunto de Núñez, como Fernando Cavenaghi, Teo Gutiérrez, Radamel Falcao García, Gio Simeone o Nicolás Domingo.

El deportista, en su momento, explicó que le costó el cambio climático, al pasar de los 40 grados de Barranquilla a los cinco grados o menos de Argentina, y el ritmo de juego que demanda la Liga Profesional. En lo que va de la temporada, a pesar de no integrar con continuidad el elenco estelar, sumó 9 goles en 25 presencias. Miguel Borja tiene contrato hasta diciembre de 2025 y su cláusula de salida al 31 de diciembre de este año asciende a 10 millones de dólares.

Acerca de la publicación del colombiano en sus redes sociales minutos antes del partido ante Central por no ser titular, Martín Demichelis fue tajante: “Ustedes bien saben que no tengo redes sociales. Tengo un equipo que trabaja muy bien en cada área para que los jugadores se sientan bien a la hora de ponerse a jugar. Me llegó la información post partido. Hay cosas estratégicas, tácticas, físicas y tantas cosas más que van del lado de las emociones que nosotros debemos hablar y corregir puertas adentro. Me tocará sentarme a hablar con Miguel y no hay que dramatizar. Eso es minoritario y se corrige muy fácil”.

El último partido de la Liga Profesional Argentina de River Plate será el viernes 28 de julio ante Racing en el estadio Monumental, día en el que alzará el anhelado trofeo de campeón. Luego, el martes 1 de agosto, jugará el duelo de ida en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre en condición de local. Se espera que en alguno de los dos partidos, Borja sume minutos de juego.