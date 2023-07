Lorna Cepeda se burló de su situación económica: “Así es la vida”

Lorna Cepeda causó risas entre sus seguidores por particular forma de decir que no está facturando como antes

Lorna Cepeda es una de las actrices más queridas por los colombianos, luego de haber personificado a Patricia Fernández en la famosa novela de RCN llamada Yo soy Betty, la fea. La mujer que acumula en sus redes sociales cerca de 2,8 millones de seguidores, suele ser bastante activa y demostró que este icónico personaje continúa teniendo relevancia en sus publicaciones.

Y es que Cepeda publicó un video en el que habría dado pistas de que su situación económica no estaría por buen camino. Esto llevó a recordar la frase con la que marcó a toda una generación y que decía “Marce, la pobreza me está respirando en la nuca”, por cuenta del constante drama que vivía con sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias.

Lorna Cepeda divirtió a sus seguidores con una particular publicación en su cuenta de Instagram. @lornacepeda/Instagram

El clip generó también risas entre sus fanáticos, pues a modo de broma se burló del poco presupuesto con el que contaba para comprar un lujoso bolso en una reconocida marca. En las imágenes se ve inicialmente a la actriz y hermana de Angie Cepeda con un enorme bolso en color negro de la firma Louis Vuitton, el cual era el que tenía en mente comprarse.

Sin embargo, los planes cambiaron segundos después cuando muestra que el presupuesto que llevaba, solamente le alcanzó para uno con el que apenas necesita dos dedos de su mano para sostenerlo: “Así es la vida… Así es el presupuesto”, escribió la mujer de 52 años, que recientemente volvió a su look con cabello rubio.

Risas provocó la actriz Lorna Cepeda entre sus seguidores, por recordar el papel de Patricia Fernández. @lornacepeda/Instagram

Los comentarios de sus fanáticos no tardaron en aparecer, entre los cuales destacan: “Espectacular”; “Patricia Fernández no has cambiado en nada, la pobreza te sigue respirando en la nuca”; “Ay Marceeee, la pobreza me respira en la nuca”; “Presupuesto de la peliteñida”; “Paty, esos seis semestres de finanzas no te sirvieron”, entre otros.

Uno de los momentos icónicos en la novela "Yo soy Betty, la fea". Tomada de TikTok @javier_rosadio

Por qué no pueden usar sus personajes

En la mañana del martes 25 de abril de 2023 dos personajes de Yo soy Betty, la fea dieron una triste noticia a sus seguidores, pues las actrices que hicieron parte del elenco revelaron que no pueden utilizar nada de los personajes a los que interpretaron.

Así lo dieron a conocer Lorna Cepeda y Natalia Ramírez en una entrevista para la emisora Tropicana, en la que les pidieron personificar a sus icónicos personajes, más puntualmente a Patricia Fernández que se hizo célebre con su frase “Marce, la pobreza me está respirando en la nuca”.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, que dieron vida a Patricia Fernández y Marcela Valencia en la novela "Yo soy Betty, la fea". Tomada de Instagram @lornacepeda

Pero nadie se esperaba la respuesta que dieron las dos actrices, pues aseguraron que no tienen permitido realizar ninguna escenificación porque son propiedad de Canal RCN.

“Tú sabes, ¿cuál es el rollo?, que tiene derechos, no nos dejan nada, los personajes son de RCN”.

Lorna comentó que le encanta su personaje y que le gusta el cariño que las personas le han dado, pero aseguró que no puede hacer ninguna alusión a Patricia sin la autorización previa del canal.

Las actrices Natalia Ramírez y Lorna Cepeda en uno de los episodios más intrigantes de 'Yo soy Betty, la fea'. Captura de pantalla canal RCN

“Es muy lindo, que chévere que uno pudiera hacer esta cosa para la gente y todo, pero no lo puedes hacer, me encantaría, pero no puedo”.

Sobre los permisos que deben solicitar a RCN, Lorna Cepeda también compartió una experiencia personal y contó que hizo parte de un programa de baile en Costa Rica, ya que los realizadores del concurso querían que ella bailara disfrazada de Patricia Fernández, por lo que tuvieron tramitar todos los requisitos con el canal para gestionar la autorización del uso del personaje.