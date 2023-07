Camilo Sánchez reveló cuál ha sido la situación más incómoda que ha vivido en la intimidad

Sánchez reveló que sufrió de bullying en el colegio y tras sentir que no tenía rumbo en la vida, encontró “consuelo” en el juego y las drogas. @santiagoalarconu/Instagram

En un nuevo capítulo del pódcast ‘Meterse al Rancho’, dirigido por el actor Santiago Alarcón, estuvo presente el comediante Camilo Sánchez, más conocido como ‘déjeme quieto’.

En la nueva entrega del pódcast, lanzado el martes 11 de julio de 2023, el humorista confesó cómo ha sido su experiencia a la hora de tener intimidad con su pareja, Valeria Triana.

Y es que, para Sánchez, que se ha caracterizado por el sentido de humor que tiene hacia su enfermedad: el síndrome de Tourette, condición médica que padece desde los siete años, cualquier experiencia resulta viviéndola de manera particular.

Entre risas, compartió una de las situaciones más graciosas por las que ha pasado a la hora de sostener relaciones sexuales: “Estábamos dándole, íbamos a cambiar de posición, ella se levantó la cabeza y justo en ese momento a mí me dio un tic y nos metimos un ‘totazo’, yo me desmayé”, precisó.

Confesó también que fue abusado sexualmente por un familiar cercano y que, aunque trata de superarlo con risas, todavía sigue en proceso de sanación:

“Fue un primo. Yo tenía como ocho o nueve años, pero borré eso de mi mente. Yo crecí pensando que esa escena era una pesadilla que había tenido. Lo reprimí mucho”, contó a Alarcón.

Camilo Sánchez reveló que antes de obtener reconocimiento, pasó duros momentos debido a Tourette y al escaso apoyo que recibió por parte de varios médicos, quienes no daban con el diagnóstico. Criticó duramente al sistema de salud colombiano.

"En #Metersealrancho El gran Camilo Sanchez. @Dejemequieto" @santialarconu/Intagram

“A los siete años me empezó la enfermedad, pero no fue hasta los 18 que me diagnosticaron. Fue horrible porque decían que era una maña y yo ahí tengo un raye con el sistema de salud colombiano porque me hicieron creer que era mi culpa. Yo iba al doctor con mi mamá y me veían y me decían que era una maña, que lo hacía por llamar la atención y crecí pensando que era mi culpa, yo decía, ‘si es maña yo puedo quedarme quieto, pero no sé por qué no se me da la gana’”, afirmó el comediante.

En un primer momento de la entrevista, Sánchez reveló que sufrió bullying en el colegio y tras sentir que no tenía rumbo en la vida, encontró “consuelo” en el juego y las drogas:

“Sentía que no servía para nada. Durante ese tiempo, me volví adicto al juego, apostaba en el casino, en peleas de animales. Era mi escape, el único lugar donde me sentía victorioso, a pesar de las pérdidas. Sin embargo, me estaba sumergiendo en malos caminos. Tenía un amigo que se dedicaba a la venta de drogas y quería que me uniera a él, sabiendo que estaba pasando por dificultades económicas. En más de una ocasión, me vi tentado”.

De hecho, señaló que al involucrarse en el mundo de las drogas, el comediante acompañó a su amigo en la entrega de mercancías ilegales, recibiendo a cambio dinero. Sin embargo, tiempo después reflexionó y se dio cuenta de que ese no era el camino que deseaba para su vida.

El comediante Camilo Sánchez es reconocido por los programas ‘Con ánimo de ofender’ y Fuck News. @camilopmagia/Instagram

En su confesión, Camilo Sánchez también reveló que no solo se sintió tentado a vender drogas, sino que también cayó en el consumo de sustancias, especialmente cocaína y marihuana, a pesar de que esto tenía efectos adversos en su cuerpo debido a su enfermedad.

El comediante Camilo Sánchez es reconocido por los programas ‘Con ánimo de ofender’ y Fuck News, este último realizado con Camilo Pardo. En este programa, Sánchez y Pardo se dedican a hablar sobre diferentes temas que son tendencias o que tienen un impacto nacional, con un tinte de humor negro.