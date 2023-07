Nacional iría a la carga por delantero de Boca Juniors: le busca reemplazo a Francisco Da Costa, para la Liga y la Libertadores

El cuadro antioqueño quiere sacudirse del fracaso en la Liga del primer semestre y ya busca un refuerzo de talla internacional para su grupo. Foto @nacionaloficial/Twitter

A una semana para el inicio de la Liga BetPlay Dimayor 2023-2, Atlético Nacional ya tendría visto y negociado el que sería su nuevo delantero, con el que quiere superar el trago amargo de la pérdida del título de mitad de año, ante uno de sus rivales históricos: Millonarios, que acortó la diferencia entre ambos en el palmarés y en la noche del sábado 8 de julio de 2023, en el amistoso efectuado en Miami (Estados Unidos), le repitió la dosis.

El verde paisa iría por un refuerzo de talla internacional para el inicio de la competencia a nivel local, pero también su presencia en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023: en la que medirá fuerzas, el 3 y 10 de agosto, ante Racing de Argentina; en una llave que empezará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y finalizará en el césped del estadio Juan Domingo Perón, más conocido como El Cilindro de Avellaneda.

El hombre que tendría en la mira la dirigencia del Rey de Copas es el hoy delantero de Boca Juniors, Nicolás Orsini, quien a sus 28 años podría tener una nueva experiencia fuera del país del sur, luego de haber jugado en países como Corea del Sur, Austria y Paraguay. El hombre que disputó la fase de grupos del torneo continental con los Xeneizes, sería el elegido para tomar el puesto dejado por el brasileño Francisco Da Costa: el mismo que se fue sin pena ni gloria de la institución, con un solo gol en 10 presencias.

El delantero argentino Nicolás Orsini, quien estaría muy cerca de llegar al Atlético Nacional. Foto Télam

¿Quién es Nicolás Orsini?

Con 40 goles en 230 partidos como profesional, tal parece que el balance no es muy favorable para el atacante, que empezó su carrera en Atlético Rafaela, en 2013, y que pasó por clubes como FC Anyang de Corea, SV Horn de Austria, Fagiano Okayama de Japón y Sportivo Luqueño de Paraguay; además de Sarmiento de Junín, Lanús y, por supuesto, Boca de Argentina.

La mejor temporada del goleador fue la del 2018-2019, en la que disputando el torneo de Segunda División con Sarmiento anotó 11 tantos en 30 cotejos. Mientras que con el club Azul y Oro solo tiene en sus registros tres celebraciones en 40 compromisos.

Según periodistas argentinos, como César Luis Merlo, experto en el mercado de fichajes, Nacional ya le hizo una oferta a Boca por el futbolista, en la que asumiría un valor por el préstamo por un año, a cambio de tener acceso a la opción de compra de su pase en caso de una buena campaña en el club antioqueño.

Ante esta oferta, la respuesta de la divisa de Buenos Aires se daría en los próximos días. En tanto, este tema se resuelve, ya sea de manera positiva o negativa, el onceno nacionalista deberá apuntar a la búsqueda de un nuevo entrenador: luego de la sorpresiva renuncia el jueves 8 de julio del estratega brasileño Paulo Autuori, quien dio el paso al costado aduciendo motivos de índole personal.

El volante uruguayo Maximiliano Cantera, del Deportivo Maldonado, quien sería nuevo integrante de Atlético Nacional. Foto El País

Uruguayo a la vista

Otro de los jugadores que llegaría al plantel de Nacional de cara a la segunda parte del año es el volante ofensivo Maximiliano Cantera, de nacionalidad uruguaya y quien integra, hoy por hoy, el Deportivo Maldonado de su país. A los 30 años tomaría el lugar que dejaría, según versiones extraoficiales el creativo Jarlan Barrera, quien buscaría su desvinculación del club.

“Todavía no quiero adelantar mucho porque faltan detalles. Es algo que me pone muy feliz por el momento y la edad en la que llega. Con todo lo dinámico que he vivido en estos días, no pude indagar mucho aún, pero sé que Nacional es un gigante”, dijo Cantera en diálogo con el espacio 100% Deporte de Sport 890 de Montevideo.

El mediocampista jugó, en lo que va del 2023 18 encuentros, con 1.595 minutos y siete goles. En total, en su palmarés como profesional, acumula 253 duelos, con 39 ocasiones en sus cuentas. Desde su estreno ha militado en clubes como Liverpool, Fénix, Nacional y Maldonado de su país, y en el Deportivo Táchira de Venezuela.